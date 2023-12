Václav Sýkora (24. 10. 1952)

Odchovanec klubu debutoval v kladenském áčku v roce 1971 a za Kladno nastupoval kromě dvou let v Dukle Trenčín až do roku 1986. Za tu dobu odehrál v modrobílém dresu 844 zápasů a nastřílel 409 gólů. S klubem slavil pět titulů i vítězství v Poháru mistrů evropských zemí a po konci v Kladně zamířil do italské Cortiny d’Ampezzo. Po návratu se z něj stal trenér a postupně vedl kromě Kladna také Spartu, Litvínov, Znojmo, Pardubice, Chomutov a Hradec Králové. Zkušenosti sbíral také v KHL a ve Finsku. Se Spartou a Pardubicemi dokráčel až k mistrovskému titulu a Lva Praha dovedl v KHL do finále. Naposledy byl asistentem trenéra v Litvínově.

Legendy hokejového Kladna, zleva Zdeněk Müller, Václav Sýkora a Jaroslav VinšZdroj: archiv Rytířů Kladno

František Kaberle st. (06. 08. 1951)

S hokejem začínal v pozdějším věku, ale propracoval se až do ligy a byl skvělým obráncem jak pro Kladno, tak pro reprezentaci. V modrobílém dresu získal pět mistrovských titulů i Pohár mistrů evropských zemí a jeden ligový triumf přidal ještě v Jihlavě. V kladenském áčku odehrál dohromady 547 zápasů a nastřílel 81 gólů. Později působil v japonském Furukawa Denko. Pravidelně během kariéry také reprezentoval a na svém kontě má dva tituly mistra světa a tři stříbra ze světových šampionátů. Po konci hráčské kariéry vedl jako trenér kladenský dorost a s Václavem Sýkorou koučoval i áčko. Trenérské angažmá si zkusil i v Německu a na konci tisíciletí trénoval v japonském Furukawa Denko.

Jan Novotný (10. 06. 1953)

S hokejem začínal v Kladně, kvůli vojně ale přišel o první titul klubu v 70. letech. Následně se ale vrátil a u dalších čtyř nechyběl stejně jako u vítězství v Poháru mistrů evropských zemí. Později po titulových žních pomohl Kladnu k postupu zpátky do nejvyšší soutěže, když byl dokonce nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč týmu. Za kladenské áčko během 14 sezon odehrál 739 zápasů a nastřílel 282 gólů. Kariéru si poté ještě prodloužil v jugoslávském Novém Sadu a německém Kulmbachu. S hraním hokeje definitivně skončil v Berouně. Později se věnoval trénování a vedl jak kladenskou mládež, tak áčko. V dalších letech se představil na střídačce Zvolenu, Katowic, Řisut a Slaného.

Jan Neliba (05. 09. 1953)

Rodák z Příbrami se přesunul do Kladna v dorostu a už v 19 letech nastupoval za áčko v soutěžních zápasech. Poté odešel na vojnu do Dukly Jihlava, se kterou získal svůj první titul mistra ligy. Další čtyři pak přidal po návratu do Kladna, kde slavil i triumf v Poháru mistrů evropských zemí. V polovině 80. let odešel na dva ročníky do Lukko Rauma a působil jako vůbec první Čech ve Finsku. Tam se také po dalším roce v Kladně vrátil. V kladenském dresu odehrál celkem 632 utkání a vstřelil 70 branek. Úspěchy měl i s reprezentací, s níž vybojoval bronz na mistrovství světa. Další medaile pak přišly z pozice trenéra. Koučovat začal Neliba v Kladně a později vedl Vsetín, se kterým získal tři ligové tituly. Dále vedl finské KalPa, České Budějovice, Mladou Boleslav, Nitru, Most, Znojmo, ústeckou mládež, Slovan Bratislava, se kterým došel ke slovenskému titulu, Fehérvár, Žilinu a kladenskou mládež. U té působí dodnes.