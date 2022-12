Celkově to byl hodně slabý extraligový odvar, v němž na domácích bylo vidět, že po šesti prohrách a výměně trenérů zdaleka nejsou tím obávaným týmem, jaký donedávna měli. I proto poslední Kladno také podruhé v sezoně na jejich ledě bodovalo, byť zdaleka nehrálo tak, jak umí.

Švéd Brodecki už se stal očekávanou posilou, a tak ho trenéři Kladna nasadili do první formace k Plekancovi a Kubíkovi. V úterý však byla lepší první lajna domácích, trojka Flek, Holík, Horký dělala kladenské obraně velké potíže a obstarala všechny tři góly.

Jako první se však radoval malý hlouček kladenských fanoušků, když Kučeříkův faul potrestal po parádním pasu Plekance Kubík. Už za necelou minutu ovšem propadla obrana hostů do menší hysterie, pod tlakem neubránila Horkého a ten nedal Bowovi naději.

Na moravskou metropolitní stranu naklonila misku vah druhá perioda. Rytířům se sice pár střídání povedlo, Kometu svírali a fanoušci nespokojeně volali: budíček!, jenže největší šance Melky gólem neskončily, Brodecki v úniku na Furcha upadl a Kubík se v šanci otočil zády k brance…

Trestal Holík, který při prvním kladenském vyloučení dostal moc času a prostřelil Bowa.

Rytíře vrátil do hry hned v úvodu třetí třetiny krásný slalom Filipa, který se po špatném úvodu sezony dostal do fazony a prospívá mu i souhra s Jágrem, který si připsal ve druhém duelu sezony už třetí bod.

Rozhodnout pak mohly oba celky. V tutovce přestřelil domácí Horký, Kladno zase v závěru nevyužilo přesilovku. Holík však sjel před Bowa v nastaveném čase, a zblízka ho opět propálil.

Kouč Rytířů Otakar Vejvoda mínil, že v úvodu mělo Brno pár dobrých střídání a asi bylo na body bylo lepší. „Ve druhé třetině jsme zase hráli spíš my, když jsme měli dlouhé sekvence v útočném pásmu, ale nedali jsme gól. Pak to mohly rozhodnout oba týmy, Brno mělo tutovku čtyři minuty před koncem, my zase přesilovku,“ hodnotil Vejvoda a litoval, že Slováček svou šanci v prodloužení nedal, naopak domácí ano.

Na lavičce Komety debutující Patrik Martinec souhlasil s Vejvodou. Kvitoval dobrá střídání v první části, nátlakový hokej byl podle jeho gusta. „Naopak ve druhé třetině jako bychom kopírovali hru národního týmu ve Švýcarsku a jen díky Furchovi jsme nedostali gól. Pak jsme si pomohli přesilovkou, ale je škoda, že doma nepřinutíme tlakem do brány a silou v soubojích soupeře k víc faulům,“ mrzelo Martince.

Pochválil borce, kteří odbránili závěrečné oslabení, přece jen hosté poslali na led silnou patrolu s Plekancem a Jágrem. „A v prodloužení přinesl klukům druhý bod do kabiny výborně hrající Holas (Holík),“ dodal nový kouč Komety.

Kometa Brno - Rytíři Kladno 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0). Branky a nahrávky: 9. Horký (Flek, Holík), 38. Holík (Zbořil), 63. Holík (Horký) – 8. Kubík (Plekanec, Cibulskis), 42. Filip (Sotnieks, Jágr). Rozhodčí: Jeřábek, Hradil – Synek, Axman. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:1. Nejlepší hráči utkání: Petr Holík – Landon Bow. Diváků: 5754.

Brno: Furch – Kučeřík, Kundrátek, Ščotka, Hrbas, Gulaši, Holland, Ďaloga – Flek, Holík, Horký – Zaťovič, Zbořil, Dufek – Kollár, Strömberg, Koblížek – Vincour, Süss, Kratochvíl.

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Sotnieks, Slováček, Babka, Cibulskis – Kubík, Plekanec, Brodecki – Pytlík, Indrák, Bláha – Jágr, Filip, M. Procházka – Michnáč, Zikmund, Melka – Beran.