"Na Adama mohu říct jen dobré věci. Jak charakterově, tak co se hry týče. Je to kluk do nepohody a můžete se na něj spolehnout. Ví to i trenér A týmu Drahomír Kadlec, ten by ho jinak do týmu vůbec nezval," má jasno Maršner, dnes místopředseda HBC Kladno.

Kubík podle něj konzultoval svou výpomoc hokejbalistů i s majitelem Rytířů Jaromírem Jágrem, který souhlasil. Koneckonců i on sám před dávnými roky hokejbal v Kladně hrával. Stejně jako Tomáš Plekanec, letos elitní Kubíkův nahravač. "Plekanec byl vynikající hokejbalista, ale ten už by asi hrát nešel," směje se Maršner.

Důvod Kubíkova zařazení do mužstva je lakonický. Kladenští celé jaro bojují se zraněními. A když už se někteří borci dali před play-off dohromady, jiní odpadli. Kladno přitom letos míří vysoko, má silnou partu a na rozdíl od jiných ročníků vsadilo i na pomoc hokejistů. Kromě Kubíka totiž v play off pomáhají ještě Petr Patyk z Řisut a Michail Potěchin z Letňan.

Série s Pardubicemi bude každopádně hodně zajímavá a díky startu Adama Kubíka určitě fanoušky více sledována.

