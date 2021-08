Martin po vážném zranění kolena musel na operaci a celou minulou sezonu vynechal. Na hokejbalovém turnaji Páňa Cup v Kladně se v pátek téměř přesně deset měsíců od svého posledního duelu vrátil na hřiště. „Úplně přesně je to deset měsíců a jeden den. Tehdy se mi to stalo proti Kert Parku a bylo to nepříjemné včetně té dlouhatánské pauzy. Přiznám se, že při návratu jsem byl i nervózní. Hlavně kvůli noze, jestli zátěž zvládne,“ přiznal vůdce hokejbalového Kladna.

Nervozita během zápasu s pražskou Hostivaří postupně opadala, Špaček se dokonce začal mazlit s míčkem. Prý až moc. „Až jsem se musel klukům omluvit a sám sobě vynadat. Já to ale po roční pauze potřeboval dostat trochu pod kůži,“ usmál se s tím, že na první gól si zatím ještě musí počkat. „Já jich stejně moc nedávám,“ zalhal.

Na druhou stranu Špačka žádný trenér nemiluje kvůli jeho produktivitě, v té vynikají jiní borci. Špaček je hlavně bojovníkem, který se umí dostat soupeři pod kůži, nebojí se před obě branky, a když dostane ránu, tak vstane a hraje dál, aby o chvíli později i on sám umět rozdat.

Také proto mu hokejbal po operaci chyběl. Přiznává, že zažíval psychicky náročné momenty, kdy nejprve mohl jen ležet a čekat, později chodil o berlích. „Je to běh na dlouhou trať a o přístupu toho kterého hráče. Co tomu kdo obětuje. Já se snažil a myslím, že už jsem nabral dobrou kondici, i když zápas je něco jiného, což jsem poznal na vlastní kůži,“ vypráví.

Noha už ho při běhu nebolí, ale po utkání přece jen koleno cítil a druhý den lehce nateklo. Raději tak po poradě s trenérem Kadlecem zbylé zápasy Páňa Cupu vynechal a soustředit se bude na extraligovou sezonu. Kladenští v ní mají co napravovat. V dohrávané minulé sezoně sice zvládali zápasy základní části, ale v play off nečekaně rychle vypadli s osmým Hradcem Králové. „Pochopitelně jsem měl v červnu nutkání jít klukům pomoci, měli tehdy spoustu zraněných. A kdyby sérii dotáhli do třetího rozhodujícího zápasu, byl jsem rozhodnutý hrát. Ale hrozila by další dlouhá pauza, což už bych fakt nechtěl. Navíc trenér Kadlec by mě asi nepustil, ten uspěchané návraty nemá rád,“ říká kladenský kapitán.

Ten si bude muset zvykat na nové spoluhráče. Hlavně přišel o Davida Šrámka, který před hokejbalem dává přednost cestování a v klubu skončil. „Ten se bude nahrazovat těžko a mě osobně bude chybět, byli jsme s Ondrou Pražákem sehraní. Jenže takhle to v klubech chodí, někdo odchází, jiný přichází. Přišli hráči se slušným potenciálem. Jde o to zvyknout si na kladenské tréninky, protože aniž bych chtěl shazovat přípravu jinde, u nás je opravdu kvalitní. Je tam důraz na fyzičku, na tréninkovou morálku. Když to dostanou pod kůži, bude to jen dobře. Výborně se jeví kluci z Chomutova, ale i Javor (Michal Javůrek), který má čich na góly a ukázal to i v turnaji. Trenér Kadlec s tímhle umí pracovat a poradí si. Do začátku sezony ještě na vyladění máme nějaký čas, dodal Martin Špaček.

Páňa Cup 2021 vyhrála Skalica

Velký hokejbalový turnaj Páňa Cup se už počtvrté konal na hřišti v Kladně u zimního stadionu. Vzpomínka na bývalého skvělého hráče Kladna Martina Panenku se povedla, turnaj byl velmi kvalitní. Opanovala ho slovenská Skalica, která přivezla silný výběr v čele se čtyřnásobným mistrem světa Jaroslavem Martinusíkem. Skalica vyhrála všechny čtyři zápasy, celkově druhé domácí Kladno zdolala těsně po boji 2:1. Kladenští jsou ale na sezonu dobře nachystáni, porazili třetí Hostivař 4:0, čtvrtou Plzeň 3:1 a pátý Letohrad 6:1.

Kladenský Radek Soukup byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje. Nejlepším brankářem je Václav Štoural z Hostivaře, hráčem Jaroslav Martinusík ze Skalice. Ceny nejlepším jednotlivcům i mužstvům předali táta Martina Panenky Milan (rodina Panenků je významným partnerem turnaje) a místopředseda HBC Kladno Milan Maršner, který všem poděkoval za účast i výborné sportovní výkony.

PROHLĚDNĚTE SI FOTOGALERII Z TURNAJE