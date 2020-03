Citátem Jana Masaryka začínám filipiku o tvrdém osudu, který potkal kladenské Rytíře.

Osudu, který ukončil krásnou jednoroční pohádku, v které tým Jaromíra Jágra hrál dlouho výraznou roli. Bohužel ji nedohrál a skončil jako smutný hrdina.

Kdo za to může?

Lidové univerzity, kladenské hospody mají většinou jasno.

Jaromír Jágr!

Ten Jágr, který se svým otcem hokej na Kladně zachránili před zánikem a léta ho drželi nad vodou.

Jasně, zásluhy se nepočítají, ale jednoduše obvinit JJ je velmi pohodlné.

Ano, udělal nevratné chyby, které se staly rozhodující. Všechny vycházely z jeho neznalosti specifik českého sportu. Sportu, kde mnohdy vládnou zákulisní intriky, závist a pot’ouchlé radosti nad neúspěchem „souseda“.

Kdyby tohle znal, nemohl by se stát obětí revolučních změn (uzavření ligy), které iniciovali léty ostřílení manažeři, aby při vlně odporu ze svého nápadu vycouvali a přihlíželi jak Jaromíra Jágra, který zůstává sám a stává se obětí, kdekdo griluje..

Kdyby znal mentalitu možná většiny extraligových hráčů, nemohl přijít s nápadem platových stropů. To byla asi poslední rána, povel: všichni proti Jágrovi. Ve světovém hokeji anonymní „borci“, nepochopitelně štědře placení, se ve strachu o své pohodlné apanáže, svezli na odborové platformě pod vedením hráčů. Takových, kteří jakž takž září v české extralize, jenže hře na světové scéně se vyhýbají a když už, tak jsou neviditelní. Skutečné světové hokejové hvězdě to dali „sežrat“ i s úroky.

Je jasné, že není možné přehlédnout nepřesnou práci při doplňování kádru. Kdyby u Rytířů existoval jinde zcela běžný skauting, nutná oponentura, asi by nepřišli hráči typu Hovorka, Réway. Určitě by bohorovný klid majitele při posledním možném posilování nebyl úplně rozhodující. Ale zase 15 bodů byl obrovský náskok – co se může stát.

Stalo se, hráči navíc znejistěli – zatímco zkušení bafuňáři kupovali hráče na jedno použití a ty své podepisovali na další sezonu, Rytíři nevěděli, na čem jsou. V rozhovorech pro média byli odhodláni „udělat pro záchranu všechno“, aby v posledním utkání dávali góly pouze a jen cizinci!

Možná i tahle nejistota se odrazila na jedenáctikolové bezbodové jízdě.

Suma sumárum – kladenský hokej je opět tam, kam nepatří.

Jak dál – babo raď?

Jako nezbytné se zdá vybudovat kvalitní tým na ledě ale i mimo. Tam je možná problém větší než na ledě.

Ne v té hrstce lidí, kteří v organizaci pracují, ale v systému.

Určitě by se měli probudit sponzoři, kteří by neměli nechat náš, KLADENSKÝ hokej ve štychu. Soudě podle mnohametrových front, stojících na „občerstvení“ ve V.I.P. prostorách, jich není až tak málo…

Otakar Černý st.