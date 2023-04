Střetům sportovních celků Kladna a Pardubic je zasvěcen čtvrteční podvečer. Hokejoví Rytíři nastoupí od 18 hodin na ledě pardubické arény proti místnímu B týmu, extraligoví hokejbalisté Kladna pak v 19 hodin přivítají v Českém poháru rovněž výběr Pardubic.

Na úvod hokejové extraligy hostilo Kladno (v bílém) Pardubice. V první třetině domácí Jakub Klepiš neproměnil trestné střílení, které mu Roman Will chytil. | Foto: Foto: Roman Mareš

Aby měl nějaký extraligový tým v I. lize klasické béčko, to je v Česku nevídaná věc. Pardubice, které se pod vedením miliardáře Petra Dědka rozvášnily se stavbou mnohamilionového kádru, takové béčko mají, ale tým hrající domácí duely v Chrudimi byl dlouho na padáka. Teprve příchod zkušených borců Jana Hrušky, Tomáše Svobody, ale i ex-kladenského Patrika Machače tým nastartoval a ten nakonec celkem v pohodě záchranu uhrál. Kromě Machače jsou kladenskému publiku známí i další borci Pardubic B, zejména bojovný centr Tomáš Kaut, ale také brankář Milan Klouček, jenž za Rytíře v minulosti naskočil.

Kladenský tým se připravuje na těžkou baráž, kde bude jeho protivníkem jeden ze dvou velkých rivalů – Vsetín nebo Zlín. Už nyní se zdá, že rozhodně půjde o těžší sérii než před rokem s Jihlavou, oba moravské týmy totiž prahnou po postupu a jejich města hokejem žijí - na rozdíl od Kladna.

To odehrálo dva hodně šedivé přípravné zápasy s Kolínem, nyní čekají tedy Pardubice, které mohou zařadit do duelu i borce, které tolik nevyužívají v extraligovém play-off. Tak jako to udělal Kolín se svými posilami z Hradce Králové.

Historicky první vzájemný zápas béčka Pardubic a Kladna můžete sledovat i v rámci internetového přenosu ZDE

O postup do Final Four

Hokejbalisté Kladna hostí v poslední době velkého rivala z Pardubic. Zápas začne v 19 hodin v Městské aréně u zimního stadionu a půjde v něm o postup do Final Four Českého poháru 2023.

Mimochodem oba celky se ve finále soutěže střetly loni v létě. Tehdy bylo krátce po semifinále extraligového play-off, které Kladenští vyhráli, emoce ještě hráči obou mužstev hýbaly, a to zápas rozhodlo.

Kladenský Milan Schnaubelt neudržel nervy, oplácel slovní útoky fyzickým napadením Jana Bílého a Pardubice toho využily k velkému obratu a zisku trofeje. Rysové navíc přišli o Schnaubelta na celý půlrok, tak dlouhý byl jeho disciplinární trest.

V aktuálním extraligovém ročníku se Východočechům daří podstatně lépe. Jsou v tabulce druzí, Kladno až sedmé, navíc před necelým měsícem vyhráli perníkáři doma jasně 3:0.

Rysové ale v posledních zápasech šli s výkony nahoru, vyhráli v Ústí i nad Letohradem, a tak určitě mají naději soka potrápit.