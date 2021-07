Buldoci ale nehledají azyl jako majitel Rytířů Jaromír Jágr. Soutěž začnou zápasy na ledech soupeřů, ve druhé lize byla dohoda možná. Ve Slaném by rekonstrukce měla být hotová do října, pak budou Řisuty hrát většinou doma.

Letos však proti rozdílným soupeřům než v posledních ročnících. To hráli Buldoci skupinu Sever, nyní jako mužstvo na pomezí budou jezdit na jih. Atraktivní budou zápasy se vždycky silným Havlíčkových Brodem, ambiciózní Příbramí, derby s Kobrou, ale třeba i s Chebem, kde trénuje jejich bývalý kouč Michal Jäger.

Týmy ve skupinách se proti sobě utkají hned šestkrát, základní část začne v sobotu 18. září a skončí (pokud to situace okolo koronaviru zase nezhatí) v sobotu 26. února příštího roku.

Následovat bude play-off, do kterého postoupí z každé skupiny čtyři nejlepší kluby, které se utkají v sériích hraných na čtyři vítězné zápasy. Vítězové vyřazovací části jednotlivých skupin se pak vzájemně střetnou systémem každý s každým (dvoukolově). Vítěz této finálové skupiny pak vyzve třináctý tým první ligy (Chance liga), se kterým zabojuje o postup v další sérii na čtyři vítězné zápasy.

Zároveň se letos z druhé ligy bude sestupovat. Nejhorší týmy všech skupin se utkají dvoukolově každý s každým, přičemž dva nejhorší celky spadnou do krajské ligy svého regionu.

Hokejisté Řisut zahájí svou druholigovou pouť v sobotu 18. září v Havlíčkově Brodu, pak jedou na Kobru, do Příbrami a do Klatov. První domácí mač by se měl odehrát 16. října proti Havlíčkovu Brodu.