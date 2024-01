Lotyšský gólman Mareks Mitens překvapil všechny a trenéři hokejového Kladna ho po pouhých dvou dnech odpočinku opět nasadili do extraligového zápasu na ledě Karlových Varů. Lotyš se ukazuje jako nečekaně skvělý úlovek, přesto ani on nezabránil další porážce v posledních duelech střelecky nuzných Rytířů. Proti Budějovicím nedali ani gól, u vřídel jediný. Navíc předposlední Mladá Boleslav zaskočila doma Spartu a utekla poslednímu Kladnu už na pětibodový rozdíl.

Hokejová extraliga: Rytíři Kladno hostili Karlovy Vary. Jiří Ticháček a Matěj Stříteský | Foto: Foto: Roman Mareš

Tohle už je vážně na vyhlášení poplachu. Kladenská parta přestala bodovat, po deváté prohře v řadě není schopná překročit svůj stín. Nepomáhá pomoc legendy Jaromíra Jágra na ledě, nepomáhají rady dalšího génia Jakuba Voráčka na střídačce. Nepomáhá nic, hra vadne. Pokud se nic nezmění, tým neuspěje ani v pátek doma nad Olomoucí. Ta je jedním z mála týmů, které Rytíři doma v sezoně zdolali za tři body.

"Ve Varech to bylo zase pořád dokola. Zápas nebyl špatnáý, ale body nemáme. Dostaneme gól a to nás sratí. Potřebujeme volno, vyčistit si hlavy, jít na trénink a pokusit se vyhrát další zápas," zkroušeně hodnotil zápas kladenský útočník Michael Frolík.

Ani gól a osmá prohra v řadě. Krize Rytířů vrcholí. Jediné plus gólman

Kladenští trenéři už aby se zbláznili z verdiktů rozhodčích. Když před několika dny atakoval Procházka hradeckého brankáře, následný gól Vebera po trenérské výzvě neplatil. V 19. minutě Západočech Beránek atakovaný obráncem vykopl Mitensovi brankářskou hůl a viditelně ho rozhodil, ale dorážka Beránka platila i po trenérské výzvě. "Já už ani nevím, jestli si jí máme brát, my jí nikdy nevyhrajeme," hořce se usmál trenér Rytířů Otakar Vejvoda a dodal: "My jsme neuhráli několik gólů, kdy kolem brankáře projede náš hráč. Tady se nám to zdálo jasné, ale jasné to nebylo," dodal zklamaně.

Jenže tenhle okamžik zápas ještě nerozhodl. Kladno sice pykalo za výzvu oslabením, ale Sideroff při hře ve čtyřech vyrovnal a rozhodl až zbytek zápasu.

V něm byla Energie energičtější, přesnější, preciznější v obraně a zaslouženě zápas ovládla. Vše mohl zlomil Jaromír Jágr, když v úvodu druhé třetině najednou jel sám na gólmana Frodla. Ten ale jeho blafák zastavil betonem. Momentum zápasu se pak otočilo na domácí stranu. "Tam nás Dominik podržel," děkoval brankáři asistent trenéra Energie Václav Eismann.

Bitva na Kladně: Do domova Rytířů zamíří na konci února univerzitní hokej

Jeho útočník Beránek pak využil přesilovku, ty naopak Kladnu přestaly v posledních duelech jít. Šance přicházejí, ale zakončení hlavních sniperů Smoleňáka a Tralmakse zvadlo.

Poslední třetině všechno potvrdila. Varští po krásné kombinaci navrátilcem do sestavy Grígerem zvýšili, přesto mohli hosté ještě několikrát zápas zvrátit. Vyslali na bránu 17 střel, jenže skvělý Frodl pochytal všechny šance a Rytíře k dramatizaci zápasu nepustil ani v power-play, kterou utnul gólem do prázdné brány Rachůnek.

Nejlepší kladenský hráč Jiří Ticháček jen vzteky práskl holí do mantinelu.

"Do třetí části jsme šli s tím, že jsme ve hře, jenže soupeř dal na 3:1 a pak už to odbránil," konstatoval smutně Otakar Vejvoda a Michael Frolík dodal: "Jsme všichni dole, není příjemné takhle pořád prohrávat. Musíme udělat vše pro to, abychom ještě do reprezentační pauzy udělali nějaké body a na Boleslav se zase dotáhli," přeje si zkušený kladenský útočník.

Energie Karlovy Vary – Rytíři Kladno 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Branky a nahrávky: 19. Jiskra (O. Beránek, Černoch), 24. O. Beránek (O. Procházka, Plutnar), 44. Gríger (Huttula), 59. Rachůnek (Kangasniemi) – 20. Sideroff (Melka). Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Gerát, Brejcha. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Diváků: 3741.

Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Rulík, Bartejs, Havlín – Jiskra, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Hladonik, O. Procházka – Koffer, Kofroň, Kružík.

Kladno: Mitens – Ticháček, Hejda, Slováček, Nemčík, Veber, Martenet – Tralmaks, Melka, Smoleňák – Kusý, Klepiš, Frolík – Jágr, Jarůšek, Procházka – Bláha, Babka, Sideroff.