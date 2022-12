Co zaujalo kromě krásných akcí? Na ledě či na střídačce se objevilo 9 hráčů, kteří v minulosti hrávali NHL včetně velkých hvězd v čele s Jaromírem Jágrem, Patrikem Eliášem nebo Tomášem Plekancem a Jiřím Tlustým. A samozřejmě i Milanem Novým, jehož režim pustil do Washingtonu až ke konci kariéry, přesto tam odehrál výbornou sezonu.

Všichni si vysloužili obrovský aplaus stejně jako Jan Neliba, jenž nastoupil ve svých devětašedesáti letech a byl nejstarším borcem na ledě. „Neskutečné,“ kroutil hlavou Jaromír Jágr.

Tleskalo se však i dalším. Speciálně třeba dvěma třetinám slavné formace Blue Line, z níž chyběl jen pro ČT komentující Martin Procházka. Na ledě však byli Pavel Patera (svou proslulou žabičku párkrát předvedl) i Otakar Vejvoda, pořád v kondici a lehce projíždějící soupeřovou obranou.

„Udělali jsme maximum, aby celá lajna hrála, protože Blue Line je v Kladně hodně populární a stala se legendou. Bohužel Martin Procházka měl povinnosti v televizi, ale za dva roky chceme udělat větší akci ke sto letům kladenského hokeje a tam bychom je rádi dali dohromady,“ hlásil Jágr a střelec zápasu Tomáš Horna jeho slova potvrdil. „Jarda už nám tu další akci naznačil stejně jako to, že se do té doby musíme udržovat a nebýt tlustí,“ smál se někdejší juniorský mistr světa.

Zápas končily hloučky všech hráčů a společné focení na ledě.

A že by to zachytit! Jaroslav Kalla vytáhl zase svoje bílé brusle, byť za Sýkořici, kde hraje nyní, nosí už klasické. Vedle sebe nastoupili táta a syn, tedy vlastně Táta a Táta, jak se říká oběma Petrům Tatíčkům. Šťastný byl Jan Neliba, jehož sledoval v hledišti vnuk Matouš a byl rád, že děda přežil nájezd a zalehnutí Josefa Zajíce v první třetině.

Když už jsme u vnoučat, dětí a manželek, sledovalo jich svoje dědy, taťky či manžele opravdu hodně.

Vše ukončila společně děkovačka s fanoušky a po ní je zase jednou jastno, že …

…Kladno se nevzdává… bojuje… a válčí dál.

Protože my ta pravá síla jsme, co žene do boje!



Rytíři – Poldi 6:3 (1:3, 1:3, 1:0). Branky: 12. Eiselt (Burger), 25. Eliáš (Patera, Vejvoda), 45. L. Procházka – 2. Horna (Huml, Havel), 4. Ma. Frolík (Plekanec), 15. Horna (Huml), 23. Bílek (Kalla, Ma. Frolík), 29. Ma. Frolík (Kalla, Bílek), 36. Jágr (Plekanec). Rozhodčí: Ondráček, Řešátko