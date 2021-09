Když v září 1976 najížděl v montrealské hale Forum, tomhle chrámu hokejové historie, na branku Rogatiena Vachona, ještě netušil, že za chvíli jeho zvláštní podstřel kanadského gólmana rozradostní miliony československých fanoušků u televizních přijímačů. A že tenhle gól zůstane jeho nejslavnějším. Československo zdolalo profesionály z Kanady 1:0 a nic nebylo soupeři platné, že nasadil svoje nejlepší hráče včetně Bobby Orra, Phila Esposita nebo Bobby Hulla.

Milan Nový na tomhle Kanadském poháru nastartoval svou bájnou sezonu. Nejen, že ho od té doby uctívali i mnozí kanadští fanoušci, ale on doma v dresu svého Kladýnka vyhrál kanadské bodování ligy (93 bodů je dodnes rekordem), ve Vídni zase ovládl kanadské bodování světového šampionátu. A stal se podruhé mistrem světa.

Byl na vrcholu, ke kterému stoupal od svých devíti let, kdy se přihlásil do přípravky SONP. Byl pilný, zejména střelbu vybrušoval od malička při speciálních trénincích s ocelovými puky. Vyplatilo se. Už na konci 70. let ho trenér Bohumil Prošek vytáhl jako dorostence do prvního týmu Kladna a on tam začal sázet góly, jakoby nic. Kladnu v té době dorůstala vedle kapitána Františka Pospíšila a Edy Nováka úžasná generace, ale jeden střípek jí k naprostému vrcholu chyběl, právě Milan Nový. Když si odbyl dva roky tehdy povinné vojenské služby v Dukle Jihlava, vrátil se a získal s Poldinkou na prsou čtyři tituly v řadě. A po roční pauze ještě pátý.

Co se málo zmiňuje, Milan Nový je jedním z mála elitních hráčů, kteří s Kladnem nikdy nesestoupili. Naopak. Poté, co odehrál několik let v zahraničí, ve Washingtonu Capitals, švýcarském Curychu a rakouské Vídni, vrátil se a jako veterán pomohl svému Kladnu zpátky do nejvyšší soutěže.

I proto je členem Síně slávy kladenského hokeje, ale on je i členem známějších síní – české i mezinárodní hokejové federace. A že není v Torontu? Za to může jen tehdejší politická situace. Nový nechtěl do zámoří emigrovat, a tak ve slavné NHL hrál jedinou sezonu ke konci kariéry.

Slavné zápasy tak většinou hrál v národním týmu. Povedl se mu světový šampionát 1976, kde nasbíral 15 bodů a dostal se do All Stars šampionátu. Pak přišel Kanadský pohár a už zmíněný slavný gól do sítě Kanady. A další důležitá branka padla pár měsíců poté do sítě Vladislava Treťjaka v zápase Československo – Sovětský svaz na MS 1977. Zvyšoval jím na 4:0, soupeř pak snížil na 4:3. Naši i díky tomu získali zlaté medaile.

Jenže Milan Nový je někdy neprávem označován jen za střelce. On totiž uměl na gól i fantasticky přihrát. Oceňovala to řada jeho spoluhráčů včetně Eduarda Nováka, Jiřího Dudáčka nebo na závěr kariéry i Jaromíra Jágra, kterého si vzal pod křídla do své formace.

Jakoby si symbolicky předali štafetu hokejových legend černého města s hokejovým srdcem.

Města, které na Milanu Novému přeje k jeho sedmdesátinám všechno nejlepší.

Milan Nový



Člen Síně slávy Českého hokeje i Mezinárodní hokejové federace.



Dvojnásobný mistr světa (1976 a 1977), šestinásobný mistr ligy (1974, 1975, 1976 1977, 1978 a 1980), držitel olympijské stříbrné medaile z Innsbrucku 1976, ve sbírce má i čtyři stříbra a jeden bronz z mistrovství světa. Chlubit se může také stříbrem z mistrovství Evropy juniorů.



Ocenění:



Držitel tří Zlatých hokejek.



Třikrát nejlepší střelec ligy, čtyřikrát nejlepší nahrávač a rovněž čtyřikrát nejproduktivnější hráč soutěže.



Jeho 93 bodů za 59 gólů a 34 asistencí v ročníku 1976/1977 je rekordem ligy.



V Kladně byl desetkrát nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem klubu, osmkrát pak nejlepším nahrávačem.



Nejproduktivnějším hráčem, nejlepším střelcem a nahrávačem byl mimo jiné i na Zimních olympijských hrách 1980 v Lake Placid.



Za Kladno:



15 sezon



Ligové: 601 zápasů s bilancí 804 bodů (za 437 branek a 367 asistencí)



V přátelských zápasech přidal dalších 232 startů a 227 přesných zásahů. Tedy celkově (za soutěžní a přátelské) 833 zápasů 437 gólů.



Občas se mylně uvádí jako nejlepší střelec kladenské historie Josef Vimmer. (V knize Kladno hokejové.) Nejlepší kanonýrem je ale právě Milan Nový. Ať už soutěžních zápasech či v součtu soutěžních a přátelských. Právě zmíněného Josefa Vimmera překonal Milan Nový v součtu o pouhých pět branek.



Ligová premiéra: 18. ledna 1969 v juniorské lajně Hlaváček – Nový – Šašek. Tehdy s nimi debutoval i obránce Otakar Vejvoda. Mladý útok tehdy rozhodl čtyřmi góly o výhře 8:2 nad Košicemi. Nový se na vítězství podílel gólem a asistencí.



Derniéra: 31. března 1989. Milan Nový byl platným hráčem do posledního zápasu. Tehdy v Liptovském Mikuláši zaznamenal dva přesné zásahy.



Kariéra mimo Kladno:



Dvě sezony za Jihlavu – dalších 87 startů, 74 branek a 36 asistencí



Jeden rok v NHL ve Washingtonu – 73 zápasů, 18 branek a 30 asistencí



Dva ročníky v Zürichu a jedna sezona ve Vídni



V reprezentaci:



211 startů, během nichž stihl 120 gólů.