Hokejová senzace, Rytíři poprvé vyhráli v Hradci

Neuvěřitelné se stalo skutkem. Podceňovaní Rytíři vyhráli v úterý na ledě druhého celku tabulky – Hradce Králové 4:3. Považte, od hradeckého postupu do extraligy to bylo poprvé, co Kladno v někdejším sídelním městě českých královen vyhrálo. Naposledy se u to povedlo 9. ledna 1994! Na poslední Zlín tak zvýšilo náskok na 15 bodů a navíc se zase přiblížilo třináctému Litvínovu, na který ztrácejí už je bodů šest.

Zákrok. Hradecký gólman Henri Kiviaho takhle zasahoval v utkání proti Kladnu. K výhře však nepomohl. | Foto: Foto: Stanislav Souček / Mountfield HK

Hradec jednoznačně urazil hokejového boha tím, jak chladně zahájil zápas. Jeho pozicí jasného favorita zatřáslo Kladno čtyřmi mocnými údery už v první třetině. A oplatilo trochu soupeři, co mu provedl před Vánoci, kdy rozebral jeho obranu do šroubku (9:2). Snaha domácí se tříštilo o neskutečně chytajícího Landona Bowa, který čelil 68 střelám! Více jich na branku Kladna nikdy v historii nešlo, dosud byl rekord 66 z Bratislavy 1967 a Brna 1970! Brankáře druhé strany Kiviaha naopak nejprve překvapila rána Wooda od modré a následného pádu Nedomlela využil Beran ke své 9. brance sezoně a zvýšení na 1:2. Pak už Hradec zabral, Pavlík snížil, ale místo očekávaného vyrovnání přišly další dva superbrejky Rytířů. Nejdřív to byl Filip a pak dokonce v oslabení Kubík. Ten dostal výhoda trestného střílení a pěknou fintou po ruce nezaváhal. 68 střel na bránu! Teď si dám dlouhý spánek, usmíval se Bow Od té doby už tahal za delší konec Mountfield, ale ve druhé třetině se neuvěřitelně rozchytal brankář Landon Bow. Ten měl po prostředním dějství už 40 zákroků a další přidával ve třetí části. Inkasoval až ve 47. minutě, kdy ho propálil netradiční střelec Richard Nedomlel. Hradečtí mačkali Kladeňáky dál a sem minut před koncem je už dostal na dostřel Jergl, který zůstal mezi kruhy sám. V závěru dali rozhodčí Hradci dáreček v podobě přesilovky za zákrok Dotchina na Kellyho Klímu, ale pak zase přehlédli sekeru Plekance. Kladno už si výhru vzít nenechalo a obrovskou bojovností body uhájilo. „Mohu týmu jen poděkovat za bojovný výkon a vyzdvihnout našeho fantastického brankáře," ucedil maximálně spokojený trenér Kladna David Čermák, zatímco domácí asistent Ladislav Čihák litoval hlavně první třetiny. „Tam jsme si zápas prohráli. Podcenili jsme to a bylo to od nás strašně špatné. Pak jsme si k tomu něco řekli a zbylých čtyřicet minut jsme byli jasně lepší. Měli jsme spoustu střel, ale gólman nám bohužel neumožnil víc gólů a nepomohli jsme si v přesilovce ani při power play," mrzelo Čiháka, který se nechtěl na nic vymlouvat. „Je pravda, že to byl hodně zvláštní zápas, ale prohráli jsme si ho jednoznačně sami v první třetině," dodal. Mountfield Hradec Králové – Rytíři Kladno 3:4 (1:4, 0:0, 2:0). Branky a nahrávky: 9. F. Pavlík (Jergl), 47. Nedomlel (Orsava), 53. Jergl (Kevin Klíma) – 4. Wood (Zikmund), 7. Beran (Wood), 17. Filip, 17. A. Kubík (TS). Rozhodčí: Kika, Sýkora – Špůr, Klouček. Vyloučení: 3:5, bez využití. Střely na branku: 68:22. Diváků: 1000. Mountfield HK: Kiviaho – Blain, Jank, F. Pavlík, R. Pilař, McC ormack, Nedomlel – Oksanen, Cingel, Smoleňák – Lev, Lalancette, Ščerbak – Jergl, Kevin Klíma, Orsava – Kelly Klíma, Koukal, Miškář. Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Ticháček, Wood, Suchánek, Baránek, Arzamascev – Kubík, Plekanec, Hlava – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, Filip, Indrák – O. Bláha, Kuťák, Babka.