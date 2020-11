"Chtěli jsme být během pauzy víc v kontaktu s našimi fanoušky, a také partnery. Pořad nám to umožňuje u obou, protože fanoušci sami mohou pokládat otázky vybraným hráčům a loga partnerů běží na banneru celou dobu vysílání," říká tiskový mluvčí klubu a hlavní moderátor Třetiny mimo led Lukáš Jůdl.

Talkshow běží na kanálech youtube.com a facebooku a trvá dvacet minut čistého času tak, jako klasická hokejová třetina. Nechybí komerční přestávky, kde se představí partneři, soutěže o dresy a třeba ani přesilovky. Při nich se hosté pořadu brání náporu fanouškovských otázek.

"Fanoušci si Třetinu oblíbili. Zaujal je hlavně první díl, kdy se jich připojilo pět tisíc, to je naplněný zimák," hrdě přirovnává Jůdl.

On sám už mírné zkušenosti s podobným typem pořadu měl, dříve pracoval v televizi Nova na pořadu Vaše téma vysílaném na portálu TNCZ. "Jenže už je to hrozně dlouho, takže jsem měl hlavně u prvního dílu Třetiny docela trému. Nicméně tady jde hlavně o to připravit slušný scénář, podle něj jedete," vysvětluje mladý muž, který akci řídí technicky, prvotní nápad ale nechce brát šéfovi marketingu Rytířů Adamu Soukupovi.

Jůdl fanouškům slibuje, že postupně se v křesle zpovídaných hráčů objeví všichni členové kádru. Včetně největších hvězd. "Jaromír Jágr by měl být hostem Třetiny ještě v listopadu, Tomáš Plekanec do Vánoc. Pořad chceme udržet i poté, co se začne zase hrát, ale je možné, že pak nebude vysílán právě v pátek jako dosud, ale v jiné dny podle rozpisu zápasů," doplnil Lukáš Jůdl a na otázku, zda už při natáčení diskusního seriálu zažil nějakou perličku, se jen usmál. "Největší perličkou je místo, kde točíme, ale zatím si ho necháme pro sebe."