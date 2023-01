Jeden tým si oblékl dresy Slaného, druhý Sparty, oba tyhle kluby Petr Burda miloval. Byla z toho krásná exhibice, které dodal lesk jeden z nejlepších obránců české historie Marek Židlický. Burdův velký přítel neváhal, a okamžitě po návratu z tolik úspěšného MS dvacítek chvátal do Slaného, aby se vzpomínky mohl zúčastnit. „Marek k nám jezdil už na Židla Cupy, které jsme pořádali a nikdy nechtěl mluvit do mikrofonu. Teď udělal výjimku a zároveň přidal ještě jednu. Oblékl si dres Sparty a prohlásil, že pro nikoho jiného než pro Petra by tohle neudělal,“ usmála se Hana Šimáčková.