Zatímco jiné kluby svoje posily hlásily už před několika měsíci, Kladno fanoušky napínalo až do začátku srpna. Očekávání mnohých byla velká, ale žádné velké jméno typu Ševc, Simon nebo Klepiš se nepotvrdilo.

"Je pravděpodobné, že jeden, možná dva hráči ještě přijdou. Chceme rozdílové, ale takových je strašně málo," řekl Jaromír Jágr.

Nicméně zásadní posilou by pro Rytíře měl být zrekonstruovaný zimní stadion, kde se práce po dvou letech chýlí ke konci. Po roce azylu v Chomutově je to velká vzpruha.

"Ale když jsem se tam byl podívat, trochu jsem se zpotil," přiznal primátor Kladna Milan Volf. Právě Kladno investici, jenž se nakonec přiblížila půl miliardě, hradilo. Zásadní částkou 138 milionů nakonec přispěl i Národní sportovní agentura, jejíž šéf Filip Neusser označil projekt za jeden z nejpotřebnějších a těch, jež si příspěvek od agentury zasloužil. "Hlavně proto, že město splnilo všechny předpoklady, jinak jsou samozřejmě pro všechny podmínky stejné," prohlásil Neusser.

Jaromír Jágr představil rovněž nové trenéry mužstva. S Otou Vejvodou i Miroslavem Machem hrával v jednom týmu. S Vejvodou dokonce chodil do školy a kamarádili spolu. "Jsem rád, že se povedlo je získat, oba velmi dobře znám a mohou náš tým posunout," tvrdí Jágr.

Vejvoda prý věděl, že se jednou vrátí, jen nevěděl, kdy to bude. "Příležitost jsem měl už asi pět let zpátky, ale tehdy jsme ve Švédsku budovali tým úplně od nuly a já tu práci chtěl dokončit. To se povedlo a jsem tady. Těším se na novou výzvu a na návrat na Kladno po šestadvaceti letech,“ říká Otakar Vejvoda, mistr světa z roku 1996, člen slavné „Blue Line Patera, Procházka, Vejvoda“, člen Síně slávy kladenského hokeje a bývalý trenér švédského Lidingö.

„Moc se na sezonu těším. Abych řekl pravdu, už jsem ani nevěřil, že bych Kladno mohl někdy trénovat. Velice si toho vážím a je to obrovská výzva,“ uvedl Miroslav Mach, kterého si hokejoví fanoušci mohou pamatovat jako bývalého kladenského forvarda a dlouholetého trenéra ústeckého Slovanu.

Aktuální soupiska Rytířů:

Brankáři: Landon Bow, Adam Brízgala (hostování ze Sparty), David Stahl (primárně bude působit v Ústí nad Labem).

Obránci: Jakub Babka, Oskars Cibulskis (Lotyš, přichází ze švédského Brynäs IF), Jake Dotchin, Martin Kehar, Ondřej Slováček (přichází z finského Lukko Rauma), Kristaps Sotnieks (Lotyš, přichází z lotyšského Dinamo Riga), Jiří Ticháček, Václav Veber (příchod ze Slavie).

Útočníci: Matěj Beran, Ondřej Bláha (přichází z Ústí nad Labem), Matyáš Filip, Miroslav Indrák, Jaromír Jágr, Adam Kubík, Antonín Melka, Tomáš Plekanec, Martin Procházka (přichází z Litoměřic), Jaromír Pytlík, Ladislav Zikmund. Na zkoušce navíc Albert Michnáč (přichází ze slovenské extraligy, kde hrál za Prešov).

Dále naopak nebude pokračovat brankář Jaroslav Janus, obránci Zachar Arzamascev, Marek Baránek, Cody Donaghey, Jakub Suchánek a Kyle Wood, útočníci Vítězslav Bílek, Nicolas Hlava, Filip Kuťák a Ondřej Machala.