O co vlastně v Esport hokejové lize jde? Hokej se tady hraje také s holemi a pukem, ale na obrazovkách herní konzole PlayStation 4 ve hře NHL20. Pořádající společnost BPA pak vybrala na základě výsledků nejlepší hráče a ty zařadila do jednotlivých týmů účastníků skutečné české extraligy. Kladenské dresy „vyfasovala“ právě dvojice Martin Tejček a Jaroslav Řehoř vystupujícími ve hře se jmény Tejkyyy a Jaryn87.

„Já jsem ale za kladenský dres rád. Jsem sice z Budějovic, kde jsem od čtyř let v Motoru hokej hrál a na zápasy chodil, ale nejvíc mě bere Kladno a Jaromír Jágr. Když jsem chodil na baráž, přál jsem Kladnu,“ usmívá se devatenáctiletý Tejkyyy, který už hraje téměř deset roků a teď se pokusí pro Kladno urvat co nejlepší umístění v play off Esport ligy. A mrzí ho, že pak bude muset modrobílý dres svléknout. „Kladno sestoupilo, což mě upřímně mrzelo, přál jsem mu záchranu. V příští sezoně už tedy nebude ani v Esport lize, musím přestoupit,“ lituje hráč, který zatím největšího úspěchu dosáhl při boleslavském Škoda Gaming Day, kde skončil druhý.

Na zápas s Třincem, který v sobotu bude vysílat přímým přenosem i televize O2 TV, se oba „Kladeňáci“ připravují vzhledem ke koronavirové krizi ještě pečlivěji, než by jim to umožnil čas v normální situaci. „Je podstatně víc času, a tak teď trénuji čtyři až pět hodin denně, někdy i víc. Chceme vyhrát,“ hlásí Tejkyyy.

A věří si. V základní části sice svůj zápas s třineckým Michaelem Hetzem těsně prohrál, ale teď bude mít na úvod jiného soupeře - Jana „Honzička1992“ Budaye. S tím má dobrou bilanci i z předešlých klání. Hraje se však systémem tenisového Davis Cupu, od 15:30 hodin se tak v půlhodinových blocích střetnou navzájem obě dvojice a středem utkání bude jakási čtyřhra, tedy duel celého kvarteta borců. Vítěz se utká v semifinále play off s Pardubicemi.

Ceny jsou více než zajímavé, hraje se o 150 tisíc korun! Vítěz bere osmdesát tisíc a Tejkyy už ví, jak by s případnou odměnou naložil – potřebuje si pořídit věci na posilování.

V základní části skončili Rytíři Kladno třetí, Třinec šestý. Nejlepší byla Mladá Boleslav, která už také o minulém víkendu zvládla čtvrtfinále a čeká ji Kometa Brno.

Zahraje si ve druhé dvojce proti Pardubicím právě Kladno? Sledujte sobotní přímý přenos na O2 TV. „Pro nás je skvělé, že přenos vysílá televize a že soutěž získala další zajímavé partnery. Snad si nás díky tomu všimne více sportovních fanoušků,“ doufá Martin Tejček.

Martin Tejky Tejček a Jaroslav Jaryn Řehoř v Esport lize barvy Kladna. Foto: esporthokej.cz