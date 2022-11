„Emoce z posledního zápasu jsme vnímali a mluvili o tom, ale měli jsme jasno, chtěli jsme hrát hokej,“ připomněl trenér Kladna Otakar Vejvoda a přidal se i obránce Jiří Ticháček: „Hlavně jsme chtěli vyhrát. Tím jsme jim to chtěli vrátit, což se povedlo. Co se stalo nebo nestalo, to je minulost,“ mávl rukou. Kouč hostů Jan Tomajko o incidentu ani v kabině nehovořil. „Uteklo třináct jiných zápasů a hrajeme hlavně o body,“ říkal.

Víc ho štval výkon jeho týmu. „Tahali jsme od začátku za kratší konec, Kladno bylo v euforii a lepší ve všem,“ uznal někdejší útočník, jenž hrával kdysi také v kladenském dresu.

Kladeňáci v pátek večer skutečně zářili a na vítěznou vlnu je brzy posadil mazák Jakub Klepiš. Už jeho první branka padla po rozhodně nejlepší kombinaci kladenské sestavy od začátku ročníku. Od vlastní branky se dotklo puku na jeden dotek pět hráčů a Klepiš mířil dokonale. Pak ještě využil Brodeckiho přihrávku zpoza klece a Rytíři si připomněli, že gólman Sedláček je pro ně možná nejoblíbenější v celé extralize.

Právě jemu nasypali před pár lety v O2 areně osm gólů a také teď se mu nedařilo. Jeho tým sice snížil Rašnerem, ale vzápětí přebruslil mátožného Škůrka rychlý Kubík a zavěsil pod horní tyč.

Kladenský kanonýr, který právě při zápase v Olomouci odstoupil kvůli potížím se srdcem a Kladnu pak znatelně scházel, měl vůbec skvělý večer, přitom ho načal hrůznou chybou v rozehrávce, kterou však Kohouti nevyužili.

Akci, se kterou může atakovat triumf v celém ročníku Zlaté helmy, předvedl ve 25. minutě, kdy se prokličkoval přes tři olomoucké obránce, objel bránu a zasunul puk za Sedláčka.

Galerie šílely a Sedláčka střídal ex-kladenský gólman Lukáš, který podal výborný výkon a nezastavil jen přesilovkou ránu Švéda Brodeckiho na 5:1. „Mohl to pro ně být zápas blbec, to se stane. Ale k těm chybám jsme je donutili pohybem a hrou. Náš výkon byl tak dobrý, že to mohlo vypadat, že hrají špatně. Ale hráli dobře, dali nám dva góly,“ mírnil kritiku Kohoutů Jiří Ticháček.

V poslední třetině gólman Lukáš připravil Kubíka ve dvou jasných šancích o hattrick a sám sledoval pohlednou akci Nahodila, který aspoň zmírnil olomouckou porážku.

To byla ale pro hosty slabá náplast. „Navázali jsme na výkon z Plzně, kde jsme také v první třetině dominovali, ale pak se to rozbilo vyloučeními. Kvůli těm jsme pár zápasů zbytečně ztratili, ale dnes jsme se udrželi na dvou trestech. Padesát dva minut jsme hráli výborně, pak jsme se nechali trochu zatlačit,“ byl rád Vejvoda, jehož nyní čeká výjezd na Spartu. Kamarád Pavel Patera ji už netrénuje, přesto to bude pro Vejvodu speciální duel, protože za Pražany hrál roky jeho táta.

Zato Jiří Ticháček se do Prahy těší. „Zápas v O2 areně, to je prostě svátek hokeje. Musíme tam hlavně pokračovat v našem výkonu. Pořád musíme dělat jednoduché věci, dobrá rozhodnutí,“ hlásí kladenský obránce.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Rytíři Kladno – HC Olomouc 5:2 (3:1, 2:0, 0:1). Branky a nahrávky: 5. Klepiš (Brodecki, Indrák), 8. Klepiš (Brodecki, Sotnieks), 13. Kubík (Sotnieks, Ticháček), 25. Kubík (Kehar), 38. Brodecki (Plekanec) – 13. Olesz (Knotek, J. Káňa), 50. Nahodil (Škůrek, Olesz). Rozhodčí: Veselý, Šindel – Lhotský, Klouček. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváků: 2917.

Kladno: Bow – Slováček, Kehar, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka – M. Procházka, Plekanec, Kubík – Brodecki, Klepiš, Indrák – Melka, Zikmund, Pytlík – Bláha, Filip, Michnáč – Beran.

Olomouc: Jak. Sedláček (25. Lukáš) – Ondrušek, Mareš, Rašner, Škůrek, Dujsík, Švrček, Řezníček – J. Káňa, Knotek, Bambula – Kusko, Nahodil, Olesz – Plášek ml., Kunc, Navrátil – Menšík, Anděl, Rutar.