Play down o udržení třetí nejvyšší soutěže začíná vrcholit. Řisuty po úvodní hrozivé porážce v Bílině 4:8 otočily doma ztracený duel s Hodonínem z 1:4 na 8:4 a vyhrály také nad Bílinou. Teď budou sledovat středeční zápas Bílina – Hodonín. Bílina bude hrát doslova o vše, ale pokud vyhraje, bude muset ještě doufat, že Hodonín porazí doma Řisuty. Šanci však mají i Moravané, středeční mač bude opravdu moc důležitý. „Budeme koukat hlavně na sebe, potřebujeme uhrát v Hodoníně aspoň bod. Bude tam asi žhavá atmosféra, plnej barák, budou tam na nás lejt pivo, ale to k hokeji patří a těšíme se na to,“ smál se trenér Řisut Jan Boháček.

A jak to vypadalo v sobotu ve Slaném? Dlouho vládly skvělé defenzivy a brankáři Pánek s Michajlovem. Ve 37. minutě přišel první zlom. Hostující Hynek nevybíravě zasáhl Čermáka u hrazení a dostal pětiminutový trest a právě Čermák se podílel na trestu: přistrčil puk Zichovi a rána malého, ale šikovného beka zaplula do klece. „Podruhý v sezoně vystřelil a podruhý dal gól,“ žertoval trenér Boháček na adresu mladíka.

Třetí třetina nebyla pro fanoušky se slabším srdíčkem. Šance měly obě strany, a když v 56. minutě Matěj Čermák proměnil sólo na 2:0, vypadalo to na klid pro Buldoky. Jenže Bílina se nevzdala, vzápětí snížil Šefl a v neuvěřitelné koncovce sahal po vyrovnání ex-ligový Kubinčák. Trefil ale jen břevno a Řisuty mohly slavit.

Zatím jen zadrženě, díla mají hotovo jen půlku.

„Byly to fakt nervy, ale kluci odehráli asi nejlepší zápas do obrany a na ledě bylo vidět, že chtějí soutěž pro Řisuty udržet. Ukázali charakter a podle mne zaslouženě ten zápas urvali. Teď musíme zvládnout poslední zápas, když jsme ten první co měl být poslední, v Písku, pokazili,“ těšilo Jana Boháčka.

Řisuty – Bílina 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Branky a nahrávky: 39. Zich (Čermák, M. Kučera), 56. Čermák (Sýkora, Matula) – 57. Šefl (Zdeněk, Bittner). Rozhodčí: Battěk, Červenka – Horažďovský, Teršíp.

Řisuty: Pánek – Matula, Zich, J. Kučera, Řepka, Malovický – M. Kučera, Patyk, Rendla – Sýkora, Čermák, Petráš – Havlůj, Janeček, Okegawa – Výrut, Náprstek.

Bílina: Michajlov – Nerad, Bittner, Hynek, Kučera, Urban, Šefl, Druxa – Zdeněk, Mašek, Kubinčák, Konášek, Delmarche, Kolíček, Daniel, Fábry, Uher.

Tabulka play-down:

1. Řisuty 3 2 0 1 14:13 6

2. Bílina 3 1 0 2 12:11 3

3. Hodonín 2 1 0 1 9:11 3

Chybí odehrát: Bílina - Hodonín, Hodonín - Řisuty

