1. srpna:

Narozeniny

- Lukáš Duba – 44 let. Útočník Duba je odchovancem Vsetína. Ve valašském klubu si vyzkoušel i extraligu. V nabitém kádru, který v té sezoně získal i ligový titul, dostal příležitost v pouhých šesti zápasech. Štěstí tak zkusil v Kladně. I tam ale platilo „šest a dost“, tedy si oblékl dres jen v šesti zápasech. Duba si krátce zahrál i na Slovensku, jinak hlavně v českých nižších soutěžích. Do extraligy se později ještě vrátil. Necelé dvě sezony oblékal dres mateřského Vsetína. To ale už Valaši bojovali o bytí a nebytí na chvostu tabulky. Větší stopu zanechal Duba také v Šumperku a Prostějově. Oběma klubům totiž pomohl k postupu do druhé nejvyšší soutěže.

Přípravné zápasy 1. srpna

1. srpna 2001 HC SOH BENÁTKY NAD JIZEROU - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:4 (1:2,0:1,0:1)

1. srpna 2003 HC RABAT KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 1:3 (1:2,0:0,0:1)

1. srpna 2006 HC RABAT KLADNO - ANYANG HALLA 10:0 (2:0,4:0,4:0)

1. srpna 2013 RYTÍŘI KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

1. srpna 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 6:4 (1:0, 3:3, 2:1)

2. SRPNA

Narozeniny: Vladimír Dzurilla – 79. výročí narození. Vlado Dzurilla se narodil 2. srpna 1942 v Bratislavě. V dětství tíhnul více k fotbalu. S hokejem se rozhodl začít až ve třinácti letech. Tehdy ho ale Slovan Bratislava odmítl. Dzurilla tedy zvolil náhradní řešení ve Spartaku Kovosmalt Petržalka. Slovan ale brzy zjistil, že udělal chybu a Dzurillu si stáhl alespoň na hostování, v patnácti letech už ho získal nastálo „za dvacet hokejek a dvacet puků“.

Právě ve Slovanu si vybudoval skvělé renomé, na titul ale nikdy nedosáhl. Maximem bylo ligové stříbro. Medaile sbíral i na mezinárodní úrovni. Na kontě má tři tituly mistra světa, olympijské stříbro a dva bronzy, ale také dvě stříbra a tři bronzy z mistrovství světa. Přestože na něj většina spoluhráčů vzpomíná jen v nejlepším světle, ve Slovanu měl velkou rivalitu s druhým brankářem Marcelem Sakáčem. Oba byli vynikající brankáři s ambicí na post jedničky. Jejich spory ve své době plnily novinové titulky, ale práci přidělaly i disciplinární komisi.

Po sezoně 1972/73 se tak Dzurilla rozhodl opustit Bratislavu. Původně měl namířeno do Sparty, ta však nakonec vsadila na Jiřího Holečka. Druhou volbou byly Košice, které na poslední chvíli z domluvy couvly. Dzurilla tak zamířil do Brna. Právě jako hráč Brna Dzurilla posílil Kladno při jeho prvním zámořském turné v roce 1976, kdy se Kladeňáci utkali s kluby WHA. Dzurilla pomohl k vítězství 4:1 nad New England Whalers, další výhru připsal i při přestřelce 5:4 s Calgary Cowboys. Ve stejné sezoně zářil i na letním Kanadském poháru. Tamní fanoušci milovali jeho styl, který se podobal mnohem více kanadskému než evropskému. To znamenalo především vykrývání šancí vestoje, kdy rány chytal jako mouchy. Možná mu pomohlo i to, že tehdy měl být dvojkou za Holečkem. Nebyl tak pod tlakem a když dostal svou příležitost, chytil ji jistě jako letící puk. V jednom z nejslavnějších duelů naší historie vychytal muž přezdívaný Medvěd výhru Československa nad Kanadou 1:0 v montrealské hale Forum. Gól dal tehdy Milan Nový, ale právě Dzurilla byl hlavní hvězdou duelu, ve kterém z něj byli nešťastní Orr, Esposito i Hull. A nebylo divu, že o něj okamžitě projevily zájem hned čtyři kluby NHL.

Dzurilla přesto zůstal v Brně. Až po sezoně 1978/79 odešel se svolením do Německa, kde dochytal svou kariéru v Augsburgu a Riessersee. Ve Švýcarsku a Německu se poté přesunul do role trenéra. Jednoho dne ale nedorazil na trénink. Mnozí si mysleli, že musel neodkladně do domoviny. Pravda byla ovšem mnohem smutnější. V jeho bytě ho postihl zcela nečekaně infarkt. Vladimír Dzurilla zemřel 27. července 1995, necelý týden před svými 53. narozeninami.

Přípravné zápasy 2. srpna

2. srpna 2000 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:4 (1:2,0:0,2:2)

2. srpna 2002 HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:3 (0:2,0:0,2:1)

2. srpna 2005 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC RABAT KLADNO 2:1 (0:0,1:1,1:0)

2. srpna 2011 HC KLADNO - HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

2. srpna 2012 RYTÍŘI KLADNO - PIRÁTI CHOMUTOV 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

2. srpna 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

2. srpna 2018 HC STADION LITOMĚŘICE - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Jan ŠEJHL