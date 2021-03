Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 1. března se vzpomínkami na dva kontumační výsledky proti slovenským mužstvům, ale i na hořkou pilulku se značkou Jihlava.

Dvojice František Kaberle - Eduard Novák hrála od roku 1982 za japonskou Furukawu Denko. Ale když bylo Kladnu v sezoně 82/83 ouvej, oba požádalo, aby se vrátili a mateřskému klubu pomohli. Což oba udělali, i když nakonec klub stejně spadl. | Foto: archiv

Narozeniny:

- Karel Křeček – 44 let. Obránce Křeček v Kladně působil ještě v juniorském věku. Naskočil ale pouze do přípravného zápasu před sezonou 1996/97. V stejné sezoně si vysloužil i tři nominace do ligových utkání, ve všech případech ale byl pouze náhradníkem, který se na led nedostal. Odešel do dánského Aalborgu, zahrál si také za prvoligovou Kadaň.

- Jiří Drtina – 36 let. Drtina vstoupil do velkého hokeje ve své mateřské Slavii. Postupně se vypracoval ve spolehlivého obránce. Tam si ho také Kladno vyhlédlo a před sezonou 2010/11 ho přetáhlo do svého kádru. Po dvou a půl sezonách odešel do Karlových Varů. Byl například kapitánem Chomutova v sezoně 2014/15, kdy si Severočeši vybojovali postup do extraligy. Do Kladna se ještě vrátil. Stejný úspěch nezaznamenal – Kladno tehdy totiž v play off 2017 nestačilo v semifinále na Jihlavu. Nyní působí v Ústí nad Labem.

- Martin Procházka – 27 let. Jmenovec velké kladenské legendy pochází z blízké Roudnice, ale je odchovancem Sparty. V pražském klubu ale neměl pevné místo v sestavě, a tak putoval na zkušenou do Kladna. U Rytířů strávil závěr sezony 2015/16. Kladno však skončilo dříve, než si kdo představoval – po povedené základní části totiž vybouchlo už ve čtvrtfinále s Ústím nad Labem. Procházka se poté vrátil opět do Sparty. Zahrál si také v extralize za Liberec, Plzeň, Mladou Boleslav či Pardubice. Nyní působí v Litoměřicích.