Narozeniny:

- Jaroslav Kuna – 80 let. Pražák Kuna sbíral ligové zkušenosti ve Spartě. Po více než třech ligových sezonách ale přestoupil právě do Kladna. Ve své první sezoně v novém klubu nezklamal a na kontě mu svítilo 17 kanadských bodů. Kunovým problémem ale byla kázeň, kdy neplnil úplně vzorně taktické pokyny. Možná i proto postupně o své místo v sestavě přišel. Odešel do Slavie.

- Antonín Melč – 69. výročí narození. Kladenský rodák Melč patřil do zlaté generace, která v sedmdesátých letech sbírala tituly. To ale bylo také jeho smůlou. V obraně tehdy působily legendy jako Pospíšil Kaberle, Vinš či Vejvoda. Melč se tak do sestavy dostával jen obtížně a více toho odehrál v kladenském béčku, kde byl díky své šikovnosti oporou týmu. I přesto je podepsán pod třemi ligovými tituly. Zemřel 17. 8. 2019 ve věku 67 let.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2011 – Samvel Mnacjan, Ondřej Šmach, Radek Smoleňák, David Stieler a Lukáš Luňák

o Obránce Mnacjan pocházel z ruského Omsku. Právě tam ho pro Kladno vyhlédl sám Jaromír Jágr. V Kladně působil Mnacjan hlavně u juniorky, ale zapsal i deset ligových zápasů u áčka. Odešel do Kazachstánu, prosadil se ale také v KHL. V říjnu 2019 ale Mnacjan prohrál ten nejdůležitější zápas. Podlehl totiž zákeřné rakovině.

o Hodonínský rodák a odchovanec Šmach byl mládežnickým reprezentantem. Doma má bronz z mistrovství osmnáctek i dvacítek. Než přišel do Kladna, měl Šmach extraligové zkušenosti ze Znojma či Vsetína. Za 4 sezony odehrál v kladenském dresu 179 zápasů. Bodoval ale jen výjimečně. V poslední sezoně navíc zapsal nelichotivých -19 ve statistice plus minus. Odešel do slovenské Skalice.

o Původem Pražák Smoleňák začínal s hokejem na Hvězdě. Už ve čtvrté třídě dostal laso od tehdejšího manažera Pospíšila a Smoleňák se tak řadí mezi kladenské odchovance a sám se považuje za Kladeňáka se vším všudy. Než ale došlo na starty za dospělé, odešel na zkušenou do zámoří. Přes juniorskou OHL se probojoval až do NHL. Po návratu do Čech zvolil pražskou Spartu. Ta ho v průběhu ročníku vytrejdovala do Kladna za Francouze Treilleho. Smoleňák tehdy pomohl 6 body v 18 zápasech k záchraně Kladna. Poté ale odešel do zahraničí a nyní je v Hradci. Sám slibuje, že se do Kladna ještě někdy vrátí.

o V kladenském dorostu ukazoval David Stieler velký talent. Nebylo divu, že se dostal do reprezentačních výběrů, ale také třeba do prestižní kanadské juniorské soutěže WHL. Po návratu do Čech se synovec slavných Vladimíra a Jaroslava Kamešů dostal do A-týmu Kladna. Příliš produktivní ale nebyl a odešel do Mladé Boleslavi. Posledních 5 sezon válí v Augsburgu hrající nejvyšší německou soutěž.

o Lukáš Luňák začínal s hokejem v rodné Olomouci. Do extraligy ale nakouknul v dresu pražské Sparty. Právě ta ho poslala na výpomoc do Kladna. Nakonec z toho bylo 6 zápasů. Luňák se do statistik zapsal jednou asistencí. Vrátil se do Sparty, kde se už ale moc neprosazoval. Dlouho také hrál za Prostějov, kde šéfoval jeho táta.

- 2014 – Marek Černošek. Podobně jako Luňák, i Černošek je spojený s Prostějovem. Na Hané se totiž narodil a prostějovský klub Černoška vychoval pro velký hokej. Hrál mimo jiné za Vítkovice či Litvínov. Největší úspěchy ale zažil se Spartou, když zvedl nad hlavu pohár pro extraligového mistra. V Kladně vydržel dvě sezony. V první, tehdy výlukové, byl Černošek jediným hráčem zahajovací pětky, který nebyl z NHL. Ještě během kariéry se podílel také na vzniku hráčských odborů.

Rekordy a zajímavost:



- 1980 – V Plzni hrálo Kladno čistě a neobdrželo žádný trest. I tak to ale stačilo jen na remízu 3:3.

Zápasy s kulatým výročím:

Jedenáctým kolem končilo play out v roce 2011, dvanácté už bylo předehráno. Účty byly spočítány, Kladno zachráněno, Mladá Boleslav mířila do baráže. Domácí jí nedali naději a vyhráli 9:2. byla to spíše exhibice, oba týmy šetřily své nejlepší hráče. Kladenští dali dva góly v oslabení a výborně jim chytal Lukáš Cikánek. To soupeř Schwarz moc ne, a tak ho vystřídal mladíček Roman Will. Po deseti letech právě on a Radan Lenc patří k velkým kandidátům na dres reprezentace na MS.

1. dubna 2011 HC VAGNERPLAST KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 9:2 (4:0, 2:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 03:40 Jakub Valský (Vítězslav Bílek), 10:13 Marek Hovorka (Samvel Mnacjan), 18:21 Martin Látal (Jan Eberle, Radek Bělohlav), 19:01 David Stieler (Jiří Drtina, Marek Hovorka), 21:10 Jaroslav Mrázek SH1, 33:44 Vítězslav Bílek (Jaroslav Kalla) SH1, 42:27 Tomáš Knotek (Jakub Strnad), 45:58 Jakub Valský (Jaroslav Kalla, Vítězslav Bílek), 49:12 David Stieler (Jaroslav Nedvěd, Martin Látal) - 45:02 Zdeněk Bahenský, 58:26 Daniel Boháč (Lukáš Pabiška, Juraj Štefanka). Vyloučení: 5:3, navíc Jaroslav Kalla (Kladno) na 10 min. Bez využití V oslabení: 2:0 Střely na branku: 44:39 (17:13, 15:15, 12:11) Diváci: 1429.

Sestava Kladna: Cikánek - Nedvěd, Drtina, Mrázek, Šmach, Růžička, Mnacjan, Kužel - Smoleňák, Bělohlav ©, Dalecký - Valský, Kalla, Bílek - Hovorka, Stieler, Strnad - Látal, Knotek, Eberle.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů



V roce 1977 se na korunovaci nového mistra muselo čekat až do posledního kola. V předposledním Kladno remizovalo před nabitým hlediště plzeňského stadionu 3:3, když domácím trefil nečekaný bodík v 56. minutě Otte. V souběžně hraném duelu druhá Jihlava ale také jen remizovala na Spartě, takže počty byly jasné: Kladnu stačí v posledním utkání doma remizovat s Českými Budějovicemi.



1. dubna 1977 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Pavel Huml (Petr Otte), 22. Vítězslav Ďuriš (Bohuslav Ebermann, Vladimír Bednář), 56. Petr Otte (Vítězslav Ďuriš) - 15. Milan Nový (Eduard Novák, František Kaberle) PP1, 28. Miroslav Křiváček (Zdeněk Nedvěd), 41. Milan Nový (František Kaberle). Vyloučení: 3:2 Využití: 0:1 Střely na branku: 17:31 (6:16, 6:5, 5:10) Diváci: 7100.



Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd.

A další remíza 3:3 s Plzní, opět 1. dubna, jen o tři roky později. Kladnu jde opět o titul, jenže hraje se teprve 40. kolo. Tentokrát byli ve skóre napřed domácí, ale bourák Jan Neliba v poslední třetině aspoň vyrovnal. Kladno si od 16. března, kdy vyhrálo na ledě druhé Jihlavy 5:3, náskok poctivě drželo a volejbalovou terminologií konec ligy uztrátovalo. Neprohrálo ani jednou, a když ztratilo remízou, tak Jihlava také. Proto byl rozdíl pořád čtyřbodový.

1. dubna 1980 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 3:3 (2:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 08:22 Milan Razým (Bohuslav Ebermann), 16:07 Bohuslav Ebermann (Milan Razým), 39:51 Milan Kraft (Milan Kajkl) - 13:45 Petr Fiala, 24:23 Petr Fiala (Jan Novotný) PP1, 45:25 Jan Neliba (Lubomír Bauer). Vyloučení: 1:0 Využití: 0:1 Střely na branku: 29:29 (14:11, 8:10, 7:8) Diváci: 4170.

Sestava Kladna: Kolísek (od 40:00 Krása) - Kaberle, Neliba, Vejvoda, Hořava, Vinš, Větrovec - Křiváček, Nový ©, Bauer - Novotný, Sýkora, Fiala - Reckziegel, Vysušil, Skrbek.

Utkání národní ligy v roce 1984 mezi tehdy špičkovými celky Kladna a Olomouce už nebylo důležité, Kladenští měli v tabulce jasný náskok. Olomouc je trápila spíše v úvodu sezony, kdy dokonce vedla. Tady ji však Kladno vyprovodilo debaklem 5:0 a bylo lepší. Gól tehdy střílel i Michal Pivoňka, syn slavného kladenského atletického trenéra, později dlouholetá opora Washingtonu Capitals. Bylo mu teprve 18 let a sezona 1983/84 byla jedinou, kterou v Kladně odehrál. Dal 15 branek, další tři v kvalifikaci. Protože Kladno nepostoupilo, odešel na vojnu do Jihlavy, odkud se dostal do reprezentace. Po návratu z vojny se mluvilo o jeho přestupu do Sparty, ale plán byl jiný - emigrace a NHL.



1. dubna 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 00:45 Jiří Kopecký (Alexander Vrňák), 24. Zdeněk Hrabě (Zdeněk Müller), 28. Michal Pivoňka PP1, 48. Zdeněk Vojta SH1, 58. Zdeněk Vojta (Václav Sýkora). Vyloučení: 3:4 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Diváci: 5873.

Sestava Kladna: Krása - Vinš, Horský, Neliba, Kasík, Pospíšil, Tatíček - Vrňák, Martínek, Kopecký - Eberle, Sýkora ©, Vojta - Hrabě, Pivoňka, Müller.

Hodně špatný vstup do baráže měli Kladenští v roce 2014. Po třech prohrách sice ve čtvrtém kole uhráli první bod, ale to jim bylo s Boleslaví pochopitelně málo, i když soupeř byl tehdy z kvarteta účastníků jasně nejlepší. Kladno s navrátilcem do sestavy Tomášem Kaberlem drželo hubený náskok po šťastné ráně Černoška až do 51. minuty, pak vyrovnal z brejku Klimenta. Rozhodly tak nájezdy. Trenéři vsadili na Miloše Hořavu a Milana Mikulíka. Oba se trefili dvakrát, ale zatímco Hořava potřetí mířil do tyče, na druhé straně tehdy málo známý Richard Jarůšek perfektním blafákem rozhodl.

Domácím tehdy scházela řada hráčů, z nejcennějších Milan Doudera a Sacha Treille. Sice se jim vrátil zmíněný Kaberle, ale vypadl Jan Rudovský, natrhl si vaz v koleni…

1. dubna 2014 RYTÍŘI KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 1:2 SN (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 13:59 Marek Černošek (Jiří Kuchler, Pavel Patera) - 50:40 Tomáš Klimenta (Michal Broš), 65:00 Richard Jarůšek GWS. Vyloučení: 5:4 Bez využití Střely na branku: 29:34 (8:13, 16:6, 3:10, 2:5) Diváci: 2958.

Sestava Kladna: Chábera - Procházka, Kaberle, Kolářík, Černošek, Majeský, Růžička - M. Hořava, Dragoun, Tenkrát - Bajarūns, Dalecký, Bílek - Rudovský, Patera ©, Eberle - Strnad, Machač, Kuchler.

Také v roce 2018 hrálo Kladno baráž neúspěšně, i když tady nehájilo extraligovou pozici, ale snažilo se o postup. Ve třetím kole zahrálo výborný duel s Karlovými Vary, který rozhodl netradiční střelec Martin Kehar ranou od modré. Bojovník kladenské sestavy od té doby zaznamená v každé baráži či play off aspoň jeden zásadní gólový moment, na rozhodující boje je specialistou. Pro Kladno to byla první výhra v play out a trenér Pavel Patera věřil po utkání, že s takovým výkonem přijdou i další. Nemýlil se, ale na postup to tehdy nebylo, v rozhodující chvíli mužstvo nepřetlačilo doma Litvínov.



Branky a nahrávky: 14:37 Tomáš Kaut (Daniel Kružík), 26:10 Martin Kehar (Roman Přikryl), 58:08 Roman Přikryl (Jakub Strnad) - 16:47 Jakub Flek (Daniel Krejčí, Jaromír Kverka). Vyloučení: 5:4 Bez využití Střely na branku: 30:26 (13:7, 7:7, 10:12) Diváci: 4828.Sestava Kladna: Cikánek - Štich, Svedlund, Štindl, Kehar, Lenďák, Repe - Kružík, Kaut, Redlich - Tůma ©, Kubík, Kloz - Zikmund, Machač, M. Hořava - Pekr, Přikryl, Strnad.

Ostatní zápasy 1. dubna (od roku 1966):

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK