Ligový debut za Kladno

- 2011 – Miroslav Dvořák

Poslední ligový start za Kladno

- 1998 – Zdeněk Mráz

- 2014 – Ondřej Havlíček

Rekordy a zajímavosti

- 1974 – Hattrick Miroslava Křiváčka při výhře 6:0 v Košicích

- 2014 – 87 trestných minut Kladna na ledě Litoměřic. To je maximum Kladna v druhé nejvyšší soutěži. Z toho ale dva osobní tresty dostal David Růžička a Jan Látal desetiminutový trest a trest ve hře (za nájezd do rozhodčího). Víc trestných minut si vykoledovalo jen ve dvou zápasech v nejvyšší soutěži. Litoměřice využily hned pět přesilovek a Kladno tak porazily 6:3. Za Litoměřice tehdy váleli Jaroslav Kalla (1+2) a Vítězslav Bílek (1+2). Látala pak řešila disciplinárka, dostal třízápasový trest. Tehdy panovala s rozhodčím Pražákem nespokojenost a Látal proti němu vyrazil. Ale klasický nájezd do rozhodčího to nebyl, spíše se po něm sápal. Ale Pražák (dokud byl v první lize, tak v kraji hrál za českobudějovický David servis), byl Kladnu trnem v oku dlouho, přesto se s ním nakonec prokousal až do do extraligy.

Zápasy s (půl)kulatým výročím

Poprvé nemáme jediný zápas s kulatým výročím. A tak nabízíme půlkulaté. V listopadu 1985 dobylo Kladno jako navrátilec do nejvyšší soutěže cenné dva body na ledě Litvínova. Tomu sice už chyběl do NHL emigrující Petr Klíma, ale jinak měl kádru čerstvé mistry světa Růžičku s Rosolem. Kladno také jednoho, Miloše Hořavu, jenže scházel mu druhý, Vladimír Kameš. Stejně jako další opora Drahomír Kadlec byl zraněný. Hosté měli kliku, na výhru jim stačilo jen 12 střel! Naopak tehdy třiatřicetiletý brankář Miroslav Krása podal skvělý výkon. Překonal ho ale Vladimír Kýhos, později trenér a tchán současné opory Kladna Nikolase Hlavy.

1. listopadu 1985 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 10:31 Vladimír Kýhos (Jordanis Karagavrilidis) PP1, 45:51 Petr Rosol (Vladimír Růžička) PP1 - 05:56 Petr Fiala (Milan Eberle) PP2, 13:09 Jiří Dudáček (Zdeněk Vojta) 4/4, 28:26 Milan Eberle PP1, 38:01 František Větrovec 4/4

Vyloučení: 8:13, navíc Ondřej Weissmann (Litvínov) na 10 min. Využití: 2:2 Střely na branku: 32:12 (7:8, 12:2, 13:2) Diváci: 6336

Sestava Kladna: Krása - Petrus, Hořava, Mádl, Kasík, Větrovec, Tatíček, Routa - Dudáček, Kuthan, Vojta - Eberle, Sýkora ©, Fiala - Volf, Novotný, Martínek - Nedvěd, Eichenmann, Vosátka - Kopecký.

Cennou výhru získalo Kladno také v roce 2005. Skvělá byla hlavně pro brankáře Jakuba Lva, který ve svém třetím extraligovém startu od začátku zápasu vychytal první výhru. Za Sparta nastoupili brankář Bříza i minulí či budoucí Kladeňáci Ton, Toman, Černošek, Sivek či M. Růžička. Rozhodl Radek Gardoň krásným blafákem chvíli před koncem prodloužení. Za Kladno nastoupily i budoucí hvězdy NHL Michael Frolík a Jiří Tlustý.

1. listopadu 2005 HC RABAT KLADNO - HC SPARTA PRAHA 2:1 PP (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 25:17 Martin Procházka (Radek Gardoň, Martin Ševc), 64:18 Radek Gardoň (Jiří Zeman) 4/4 - 13:32 Tomáš Netík (Michal Sivek, Roman Vopat)

Vyloučení: 2:4 Bez využití Střely na branku: 46:31 (13:9, 16:10, 15:9, 2:3) Diváci: 2902

Sestava Kladna: Lev - Ševc, Evan, L. Procházka, Špelda, Čech, Zeman - Mi. Frolík, Gardoň, M. Procházka - Bílek, Huml, Tlustý - Horna, Zajíc ©, Kalla - Havel.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

Ve své druhé sezoně v nejvyšší lize se tehdy velmi talentovaný hráč Kladna Miroslav Křiváček vypnul k velkému výkonu na ledě Košic, kde zaznamenal hattrick. Hráč s úžasně tvrdou střelou měl dobrou kariéru, góly dával v lize i při zájezdu Kladna do Ameriky, má pět titulů, ale nebyl disciplinovaný v osobním životě a předčasně skonal. Tohle byl ale jeho parádní zápas a povedl se celému Kladnu.

1. listopadu 1974 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 19. Milan Nový (František Kaberle) 4/4, 20. Miroslav Křiváček 4/4, 24. Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller), 43. Miroslav Křiváček (Milan Nový) PP1, 54. František Pospíšil 4/4, 55. Milan Nový (Eduard Novák)

Vyloučení: 4:2 Využití: 0:1 Střely na branku: 22:40 (7:12, 7:12, 8:16) Diváci: 4500

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Biskup, Čermák, Větrovec - Novák, Nový, Vysušil (od 41. Hrabě) - Nedvěd, Sýkora, Bauer - Křiváček, Müller, Skrbek (od 41. Kopecký).

Ostatní zápasy 1. listopadu (od roku 1965):

1. listopadu 1968 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

1. listopadu 1974 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)

1. listopadu 1977 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)

1. listopadu 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ BANÍK ČSA KARVINÁ 9:3 (3:1, 4:2, 2:0)

1. listopadu 1985 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

1. listopadu 1996 HC SLEZAN OPAVA BOHEMEX TRADE - HC POLDI KLADNO 4:4 (1:1, 2:2, 1:1)

1. listopadu 1998 HC VELVANA KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:3 (0:0, 3:2, 0:1)

1. listopadu 2005 HC RABAT KLADNO - HC SPARTA PRAHA 2:1 PP (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

1. listopadu 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - PSG ZLÍN 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

1. listopadu 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

1. listopadu 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

1. listopadu 2014 HC STADION LITOMĚŘICE - RYTÍŘI KLADNO 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)

1. listopadu 2017 HC BENÁTKY NAD JIZEROU - RYTÍŘI KLADNO 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

1. listopadu 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK