Narozeniny:

- David Pazourek – 47 let. Přišel do Kladna ze Znojma (spolu s Patrikem Finkem za Milana Tomana) a v sezoně 2002/03 mu 33 body a skvělou hrou dozadu pomohl zpět do extraligy. Zůstal i jednu sezonu po postupu. Odešel do Ústí nad Labem, odkud se vrátil na ještě jednu jednozápasovou výpomoc. Jinak ale na severu Čech dohrál svou aktivní kariéru. V současnosti se v rodném Brně věnuje výchově mládeže.

Ligový debut za Kladno:

- 1992 – Zdeněk Kudrna. Odehrál jediný zápas, bez bodu, ale dlouho hrál nižší soutěže v Itálii. Ten jediný ligový start asi nikdy nezapomene, drsný duel v Košicích popisujeme níže.

- 2013 – Václav Kolářík. Kladenský odchovanec stihl premiéru mezi dospělými ještě v nejvyšší soutěži. V Kladně to zkoušel ještě po sestupu. Příliš se neprosadil a zamířil do Řisut. Z nich si na rok odskočil do Skotska. Z nich se ještě do Řisut vrátil.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1992 – Zdeněk Kudrna

- 2019 – Daniel Kružík. Rodák z Loun prošel mládežnickými kategoriemi Kladna. Do áčka se plně prosadil pouze v jediné sezoně – a hned byl u postupu Rytířů mezi elitu. V extralize odehrál jen jediný zápas, právě 1. prosince proti Brnu. Nyní válí za pražskou Slavii.

Rekordy a zajímavost:

- 1983 – Hattrick Milana Eberleho proti Ingstavu Brno při výhře 5:4- Byl to jeho první hattrick. Všech pět ale vsítil „pouze“ v druhé nejvyšší soutěži.

- 1981 – Víc než rok, přesněji od 18. listopadu 1980, Kladno vyhrávalo všechny domácí zápasy. Právě 1. prosince Kladno 1981 porazilo Vítkovice 5:3 a připsalo si rekordní 25. domácí výhru v řadě. Bohužel, v dalším zápase hráči s Poldi na prsou nestačili na Gottwaldov. Tato série tedy skončila. Je to zároveň i nejdelší série domácích zápasů bez prohry.

Zápasy s kulatým výročím:

Uhrát jakýkoliv bod se Vsetínem na přelomu tisíciletí, to byl úspěch, Valaši tehdy lize jasně vládli. Kladnu se to povedlo díky fantastickému výkonu brankáře Marka Pince, který čapl 48 střel. navíc ex-kladenského gólmana Kameše prostřelil v 50. minutě Pavel Geffert a domácí už remízu udrželi. Až v prodloužení Ján Pardavý rozhodl.

1. prosince 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SLOVNAFT VSETÍN 1:2 PP (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 49:01 Pavel Geffert (Milan Filipi, Radim Skuhrovec) - 19:10 Alexej Jaškin (Roman Stantien), 61:27 Ján Pardavý (Jan Tomajko) 4/4

Vyloučení: 5:5 Bez využití Střely na branku: 35:50 (14:18, 10:14, 10:14, 1:4) Diváci: 3120

Sestava Kladna: Pinc - Skuhrovec, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Patera, Kasík - Svoboda, Filipi, Geffert - Döme, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček - Horna, Kalla, Kameš.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Podle dobového tisku se 1. prosince 1972 hrálo mezi Kladnem a Plzní jedno z nejlepších utkání sezony, přišlo i hodně lidí (5000), atmosféru vylepšoval velký kotel hostů. Ti dotáhli ztrátu 1:3, ale na tři další kladenské góly už odpověď nenašli. Vítězný gól dával Zdeněk Hrabě, ten rok jich vstřelil pouhých pět. A byť spíše šance připravoval, na tak málo branek nebyl zvyklý. Ale už další sezonu naopak vystřelil nejvýš v kariéře, 21 zásahů do černého bylo jeho maximem.

Je třeba si uvědomit, že v tom roce si nejlepšího kladenského kanonýra Milana Nového stáhla na vojnu Dukla Jihlava a dal v jejím dresu 30 branek (v tom dalším dokonce 35). I proto ještě Středočeši na titul nedosáhli, to až o dvě sezony později, když se Nový z Vysočiny vrátil.

1. prosince 1972 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)

Branky a nahrávky: 21. Eduard Novák, 24. Václav Sýkora (Eduard Novák), 31. Bohumil Čermák (Lubomír Bauer), 43. Zdeněk Hrabě (Lubomír Rys), 48. Václav Sýkora (Lubomír Bauer) PP1, 55. Jaroslav Vinš - 27. Pravoslav Burda (Petr Otte), 30. Jan Balun (Petr Otte), 36. Bohuslav Ebermann (Marek Sýkora)

Vyloučení: 2:2 Využití: 1:0 Střely na branku: 53:27 (14:11, 18:11, 21:5) Diváci: 6000

Sestava Kladna: Termer - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Biskup - Novák, Sýkora, Kofent - Nedvěd, Rys, Hrabě - Vimmer, Novotný, Bauer.

Ještě zápas z 1. prosince 1992 Košice - Kladno, který je zapomenutý, ale jeho hustá atmosféra hrozila pořádným malérem. Totiž už tehdejší politická situace, kdy se Slováci chtěli odtrhnout od Česka, slibovala i nesportovní scény. A protože Košičtí fanoušci byli navíc hodně nabroušení na rozhodčího Vrábela (Slováka), který je poškodil pár týdnů před tím v Trenčíně, stadion doslova žhnul. Zkušený mezinárodní rozhodčí Vrábel chtěl odjet už po první třetině, neboť, jak popsal v zápise, od začátku tribuny křičely jediné dvě věty: Vrábel je kokot a České kurvy!

Ve svém dlouhém rozboru to rozhodčí vyčetl domácímu hokejistovi Zúbkovi, který do místních novin vydal plamenný předzápasový rozhovor. Sudí z Bratislavy pak přiznal, že domácím raději spoustu faulů neodpískal a že se nediví Kladeňákům, že byli postupně také vytočení. Přesto třem z nich nasadil za protesty desítku, dokonce i slušňákovi Zdeňku Eichenmannovi (dále Kudovi a Krulišovi). Podotkněme, že pouze desítku dostali i hráči, kteří najeli a fyzicky atakovali čárové rozhodčí: už zmínění domácí Peter Zúbek a hostující Eichenmann. Zápas se nakonec dohrál, ale rozhodčí konstatoval, že v aktuální politické situaci nemá cenu, aby se slovenská a česká mužstva střetávala.

Zajímavostí je, že za Košice dal poslední branku obránce Martin Lenďák, paradoxně sice Slovák, ale rodák z Kladna. O pár měsíců později se mu narodil syn Martin, který před dvěma lety hájil barvy Rytířů a došel s nimi až do baráže.

Ještě dodejme, že v tehdejší nadstavbě nejvyšší soutěže jelo Kladno do Košic zhruba měsíc po tomhle zápase (8. ledna 1993). A tam už byl zápis „bez připomínek“.

1. prosince 1992 HC KOŠICE - HC POLDI KLADNO 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 10:07 Pavol Zůbek (Peter Pinďár), 27:17 Vlastimil Plavucha (Miroslav Danko), 43:32 Slavomír Ilavský PP1, 52:03 Pavol Zůbek SH1, 56:02 Martin Lenďák (Slavomír Ilavský, Anton Bartánus) - 27:45 Miroslav Mach (Jan Kruliš, Petr Slabý), 58:02 Zdeněk Eichenmann (Jan Kruliš, Petr Slabý) PP1, 59:05 Tomáš Brejník (Martin Procházka)

Rozhodčí: Jozef Vrábel - Ivan Beneš, Miloš Grúň Vyloučení: 10:6, navíc Peter Zůbek, Pavol Zůbek (oba Košice), Jan Kruliš, Zdeněk Eichenmann a Petr Kuda (všichni Kladno) na 10 min. Využití: 1:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 36:34 (10:11, 16:12, 10:11) Diváci: 3417

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, L. Procházka, Brejník, Černý, Mádl, od 41. Kuda - Mach, Eichenmann ©, Slabý - Vejvoda, Patera, Mikolášek - Ton, Jiří Kameš, M. Procházka - od 41. Kudrna.

Ostatní zápasy 1. prosince (od roku 1965):

1. prosince 1972 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)

1. prosince 1973 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

1. prosince 1974 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 3:3 (2:1, 0:2, 1:0)

1. prosince 1975 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 2:2 (2:1, 0:0, 0:1)

1. prosince 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

1. prosince 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)

1. prosince 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ LOKOMOTIVA INGSTAV BRNO 5:4 (2:2, 1:0, 2:2)

1. prosince 1987 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

1. prosince 1989 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI KLADNO 5:3 (1:2, 0:1, 4:0)

1. prosince 1991 HC ŠKP PS POPRAD - HC POLDI KLADNO 2:2 PP (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0)

1. prosince 1992 HC KOŠICE - HC POLDI KLADNO 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

1. prosince 1996 HC POLDI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

1. prosince 2006 HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

1. prosince 2009 HC VÍTKOVICE STEEL - HC GEUS OKNA KLADNO 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

1. prosince 2011 HC KOMETA BRNO - RYTÍŘI KLADNO 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1. prosince 2013 RYTÍŘI KLADNO - PIRÁTI CHOMUTOV 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

1. prosince 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC AZ HAVÍŘOV 2010 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

1. prosince 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC STADION LITOMĚŘICE 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

1. prosince 2019 HC KOMETA BRNO - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK