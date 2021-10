Narozeniny

- Petr Lhotský – 60 let. Zadák Lhotský o sobě Kladnu dával vědět, když ještě hrál za Mladou Boleslav. Proti Poldince často zapsal gól nebo asistenci. Možná i proto si ho Poldi vytáhla z národní ligy pro sezonu 1987/88. V Kladně na dobrou produktivitu navazoval jen těžko. Přesto si našel místo v sestavě na celé čtyři sezony. Zajímavě mu vyšla například třetí, kdy k jednomu gólu přidal také devět asistencí. Za čtyři roky se Lhotský v kladenském dresu prosadil jen třikrát. Dvakrát jeho branka byla vítěznou. Odešel do pražské Slavie, ale vrátil se jako trenér mládeže. začal totiž hrát jeho syn a Lhotský vedl jeho ročník 1988 až do dorostu. Byli tam výbortní kluci jako Jakub Voráček, Jiří Tlustý, David Růžička, Tomáš Knotek, Jakub Valský nebo Jan Eberle, částečně i Michael Frolík a Ondřej Pavelec.

- Miloš Kajer – 48 let. Útočník Kajer patří mezi kladenské odchovance. V mládí to vypadalo, že by před sebou mohl mít velkou kariéru. Vždyť v dorostu, kde hrál mimo jiné s Pavlem Paterou či Otakarem Vejvodou, byl právě Kajer nejlepším střelcem týmu. Přechod do dospělého hokeje nevyšel skvělému brislaři dle představ. Za čtyři roky zaznamenal při 70 startech pouhé tři branky. Zamířil tak do nižší soutěže. Oblékal mimo jiné dres Kralup, Sokolova, Klatov a hlavě Kadaně, kde byl šest let kapitánem týmu.

- Martin Ančička – 47 let. Rodák a kladenský odchovanec toho doma moc neodehrál. Debut si sice odbyl v den svých devatenáctých narozenin, ale za následující čtyři sezony naskočil jen do 41 zápasů. Hrál i v nižší české soutěži, dobře se ale prosadil až v Německu. Přes nižší soutěže, kde byl na obránce nesmírně produktivní, se probojoval až do tamní nejvyšší soutěže a také do reprezentace. V DEL s Mannheimem oslavil německý titul, s německou reprezentací postoupil do elitní divize. Po konci aktivní kariéry se stal hráčským agentem.

Ligový debut za Kladno

- 1985 – Jiří Petrus. Narodil se v Kutné Hoře, ale za Kladno hrál už od mládeže. Ještě před vojnou mohl naskočit za dospělé, ale tehdy byl jen nehrajícím náhradníkem. Mezi seniory tak vstoupil až na vojně v Litoměřicích. Když se z vojenské služby vrátil, Kladno bylo nováčkem v nejvyšší soutěži. Mladý obránce byl tehdy na hraně sestavy, prostor ale dostal i v důležité skupině o udržení, kterou Kladno nezvládlo. O rok později pomohl mateřskému klubu k rychlému návratu. Později už se v kladenské sestavě objevoval jen sporadicky na střídavý start z nižších soutěží, ale pokaždé pomohl.

- 1993 – Martin Ančička. Viz narozeniny.

- 2014 – Josef Zajíc ml. Syn kladenské legendy si vybral místo v obraně. Ačkoliv je Zajíc odchovancem Kladna, v mládí si vyzkoušel, jaké je to hrát za České Budějovice, když tam jeho tatínek zastával funkci sportovního manažera. Do dospělého hokeje vstoupil Josef Zajíc mladší doma v Kladně. Kladnu pomohl k postupu do extraligy v roce 2019. Často ho ale srážela zranění. I proto si v extralize příliš nezahrál. Problém s ramenem ho připravil také o velkou část pro Kladno postupové sezony 2020/21. Po ní zamířil k prostějovským Jestřábům.

Poslední ligový start za Kladno

- 2000 – Jiří Holšán. V mládí válel Holšán například v Belgii či českých nižších soutěžích. Do extraligy se dostal až jako sedmadvacetiletý právě v Kladně. Jeho dres oblékal přes tři sezony. Po osmi zápasech té čtvrté ale jeho kladenské angažmá skončilo. Holšánova bilance se zastavila na 142 startech a 19 přesných zásazích. Později se ještě krátce objevil v Litvínově, zahrál si i Maďarsku, Dánsku či Norsku.

Rekordy a zajímavost

- 1995 – Martin Procházka pomohl hattrickem porazit Brno 6:3.

Zápasy s kulatým výročím

A zase jedna výhra nad Spartou, tentokrát třiceti roků stará. Kladno o ní rozhodlo ve druhé třetině třemi góly, z toho dvěma v přesilovce. Nevydržel to Vladimír Petrovka a za úmyslnou sekeru dostal pětiminutový trest. Ve třetím dějství ho napodobil domácí Jiří Veber drsným krosčekem, ani on zápas nedohrál.

1. října 1991 HC POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 24:14 Zdeněk Eichenmann (Zdeněk Vojta, Miroslav Mach), 27:23 Radek Gardoň (Jiří Veber, Petr Slabý) PP1, 29:44 Josef Vrkota PP1, 44:01 Petr Slabý (Radek Gardoň, Petr Kuda) PP1, 45:04 Pavel Patera (František Kaberle, Otakar Vejvoda) - 41:56 Martin Rousek (Jiří Hlinka, Martin Maškarinec) SH1, 56:35 Petr Hrbek (Richard Žemlička, Jiří Kročák). Vyloučení: 7:6, navíc Jiří Veber (Kladno) a Vladimír Petrovka (Sparta) na 5 min. a do konce utkání Využití: 3:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 40:33 (13:6, 17:10, 10:17) Diváci: 3800

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Mádl, Kuda, Veber, Novák, Kaberle - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Slabý, Gardoň, Vrkota - Mikolášek, Patera, Vejvoda.

Ostatní zápasy 1. října (od roku 1966)

1. října 1968 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

1. října 1974 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)

1. října 1976 TJ VŽKG OSTRAVA - TJ SONP KLADNO 3:6 (0:4, 2:1, 1:1)

1. října 1982 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

1. října 1985 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI SONP KLADNO 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

1. října 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 4:4 (2:1, 1:3, 1:0)

1. října 1993 HC KLADNO - HC PARDUBICE 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

1. října 1995 HC POLDI KLADNO - HC-KOMETA BVV BRNO 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)

1. října 1998 HC VELVANA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

1. října 1999 HC VELVANA KLADNO - HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

1. října 2000 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC VAGNERPLAST KLADNO 7:3 (1:0, 4:2, 2:1)

1. října 2004 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC RABAT KLADNO 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

1. října 2005 HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

1. října 2006 HC RABAT KLADNO - VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

1. října 2013 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 3:5 (2:2, 1:3, 0:0)

1. října 2014 SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ - RYTÍŘI KLADNO 2:3 PP (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)

1. října 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1968 zahájilo Kladno čtyřmi vítěznými zápasy, s Litvínovem se však nadřelo víc než čekalo. Hlavní překážou byl tehdy brankář hostů Kočí.

1. října 1968 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Lubomír Rys (Zdeněk Nedvěd), 11. Josef Vimmer (Jindřich Karas, Jindřich Lidický) - 18. Ivan Hlinka. Vyloučení: 1:3 Bez využití Střely na branku: 34:19 (12:2, 13:13, 9:4) Diváci: 4200

Sestava Kladna: Termer - Bauer, Pospíšil, Benedikt, Stach (od 21. Kohout) - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

V roce 1976 vyhrály Vítkovice třikrát po sobě, vedly tabulku, zatímco mistrovské Kladno na úvod sezony formu hledalo. O to víc se na zápas v Ostravě nachystalo a pak udělilo domácím v první části čtyřbrankovou lekci. osm tisíc diváků potěšili domácí až od druhé části, kdy se zlepšili.

1. října 1976 TJ VŽKG OSTRAVA - TJ SONP KLADNO 3:6 (0:4, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 22. Karel Dvořák (Zbyněk Neuvirth) PP1, 40. Vladimír Stránský (Zbyněk Neuvirth), 60. Václav Niesner (Miroslav Fryčer) - 4. Eduard Novák (František Kaberle), 11. Milan Nový SH1, 15. Milan Nový (Eduard Novák), 18. Jiří Kopecký (Milan Nový), 26. Lubomír Bauer (Jaroslav Vinš), 44. Ladislav Vysušil (Václav Sýkora). Vyloučení: 4:5 Využití: 1:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 34:30 (13:10, 13:4, 8:16) Diváci: 8000

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Kopecký - Křiváček, Müller, Bauer - Vysušil, Sýkora, Novotný (Filip).

V sestupové sezoně se Kladnu nedařilo vůbec nic. Narvaná hala ve Zlíně do té doby polykala spíše porážky od kladenského soka, tady mu ale nedala naději. Hosté jejich tlak zastavili střídáním branářů Krásy za Kolíska, ale nedařilo se ani útočníkům.

1. října 1982 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 10:15 Pavel Mezek (Luděk Pelc), 11:22 Milan Maruška (Milan Prinich), 31:26 Pavel Mezek (Jaroslav Santarius), 39:40 Jiří Vodák (Dušan Vojáček) PP1 - 43:16 Jaroslav Horský (Jiří Dudáček). Vyloučení: 4:8 Využití: 1:0 Zásahy kladenských brankářů: 35 (10/5, 10, 10) Diváci: 9500 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Krása (od 11:22 Kolísek) - Větrovec, Tatíček, Horský, Hořava, Neliba, Pospíšil - Machala (od 21. Kopecký), Müller ©, Novotný - Dudáček, Sýkora, Skrbek - Vrňák, Kameš, Fiala.

Sedmnáctiletý Martin Procházka o sobě dal vědět v roce 1989. Tehdy špičkovému vojenskému celu Trenčína dal dvě branky, jednu po akci stejně starého Jaromíra Jágra. Jejich druhá branka byla hodně důležitá, v závěru jí zachránili bod s Košicemi, které tehdy měly vyzrálejší tým. A byly mistrovské. Tehdy se měřily hokejky a v tomhle záoasy zakřivení čepele neměli v pořádku jak domácí Petr Fiala, tak hostující Pavol Zúbek. Oba za to pykali.

1. října 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 4:4 (2:1, 1:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 08:02 Zdeněk Eichenmann (Petr Tatíček, Ivan Černý), 14:53 Martin Procházka (Vladimír Kameš, Milan Eberle) PP1, 21:10 Petr Tatíček (Vladimír Kameš, Jiří Dudáček) 4/4, 57:55 Martin Procházka (Jaromír Jágr, Vladimír Kameš) PP1 - 17:47 Ladislav Majerčík (Marián Štefanovič), 22:52 Peter Bondra (Anton Bartánus), 30:17 Ladislav Majerčík (Milan Jančuška, Peter Bondra) PP1, 31:31 Jerguš Bača (Marián Štefanovič, Mojmír Božík) PP1. Vyloučení: 4:4 Využití: 2:2 Střely na branku: 33:27 (13:6, 7:5/6, 13:10) Diváci: 3676

Sestava Kladna: Hnilička (od 30:17 Kameš) - I. Černý, Tatíček, Kruliš, Mádl, Lhotský, Kasík, Kadlec - Dudáček, Eichenmann, Fiala - Eberle ©, Kameš, Slabý - Jágr, Vrkota, Procházka - Mikolášek, Čermák, Mach.

V roce 1993 proti Pardubicím výjimečně Kladnu nezahrála Blue Line, góly dávali jiní. Brzy to bylo 3:0, ale hosté slepenými góly snížili a pak to bylo hlavně na skvěle chytajícím Jaroslavu Kamešovi. Párkrát vytrčil lapačku, tehdy nejlepší v Evropě, a Jan Kruliš v závěru vše pojistil.

1. října 1993 HC KLADNO - HC PARDUBICE 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 08:17 Jiří Beránek (Martin Ančička, Milan Ruchař), 11:38 David Čermák (Martin Procházka, Jiří Beránek), 20:57 Jiří Beránek (Milan Ruchař, Josef Zajíc), 59:50 Jan Kruliš ENG - 28:20 Milan Filipi (Marek Zadina, Jiří Šejba), 29:12 Petr Pavlas (Tomáš Blažek, Martin Slabý). Vyloučení: 2:1 Bez využití Střely na branku: 37:33 (21:6, 7:11, 9:16) Diváci: 2595

Sestava Kladna: Kameš - L. Procházka, Veber, Ančička, Kruliš, Kuda, Černý - Ton (od 41. Murakami), Čermák, M. Procházka - Beránek, Zajíc ©, Ruchař - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

V roce 1998 padla hvězdami nabitá Sparta v Kladně plném jejích odložených hráčů 2:3. Pražané už si přivezli brankáře Hniličku, jehož získali právě z Kladna, zatímco mladičkého Jaroslava Kallu nechali mezi náhradníky. Kladnu vedenému Otou Vejvodou zahrál skvěle Petr Tenkrát. Rychlík překonal Hniličku celkem dvakrát a to stačilo. Dalším hrdinou byl brankář Martin Bílek. Rozhodčí Kolísek si v zápise postěžoval na diváky, kteří v těch dobách velmi často zaházeli ledovou plochu odpadky.

1. října 1998 HC VELVANA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15:43 Petr Tenkrát (Tomáš Horna, Jiří Burger), 27:58 Zdeněk Eichenmann (Marek Židlický) PP1, 32:19 Petr Tenkrát (Zdeněk Eichenmann) PP1 - 38:30 Jaroslav Bednář (Jaroslav Hlinka, Miroslav Hlinka), 57:13 Jaroslav Bednář (Miroslav Hlinka, Jaroslav Hlinka). Vyloučení: 4:4 Využití: 2:0 Střely na branku: 26:43 (8:12, 9:20, 9:11) Diváci: 2441

Sestava Kladna: Bílek - M. Táborský, Mádl ©, P. Táborský, Kročák, Židlický, Pozník - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Tenkrát, Kameš, Kaňka - Vorel, Burger, Horna - od 12. Kupka.

Pár dnů po smolné prohře na Spartě gólem z poslední minuty hostovalo Kladno v roce 2013 na ledě mistrovské Plzně. Zahrálo tam jeden z nejlepších zápasů sezony a vyhrálo 5:3. Dvě důležité branky vstřelil Jan Rudovský,, třikrát asistoval Michal Dragoun. Z branky se nejvíc radoval Ondřej Havlíček, který předtím v Plzni hrával.

1. října 2013 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 3:5 (2:2, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 09:22 Tomáš Frolo (Tomáš Vlasák, Ondřej Kratěna), 17:23 Štěpán Novotný (Dominik Boháč), 32:18 Jiří Hanzlík (Tomáš Vlasák, Václav Pletka) PP1 - 07:11 Sacha Treille (Michal Dragoun, Jan Rudovský), 15:29 Ondřej Havlíček (Tomáš Kaberle), 28:26 Petr Tenkrát (David Růžička, Jan Eberle), 34:17 Jan Rudovský (Michal Dragoun, Milan Doudera), 37:54 Jan Rudovský (Ivan Jankovič, Michal Dragoun). Vyloučení: 2:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 25:28 (9:10, 8:9, 8:9) Diváci: 4590

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Kaberle, Procházka, Doudera, Majeský, Černošek (od 23. Jankovič) - Tenkrát, Patera ©, Eberle - Treille, Dragoun, Rudovský - Dalecký, Kuchler, Havlíček - Strnad, Lukáč, Machač.

Jan ŠEJHL