Narozeniny:

- Jiří Švihálek – 26 let. Nadějný brankář dorazil do Kladna z mateřských Letňan. Působil hlavně v juniorce, v áčku byl trojkou. Přesto se dvakrát do brány podíval, bylo to ale z pozice střídajícího brankáře. Není překvapení, že v obou případech pak musel skousnout prohru. Působil také ve druhé lize v Jindřichově Hradci a Řisutech či ve slovenském Prešově. Naposledy chytal v krajské lize za Žabonosy.

Ligový debut za Kladno:

-2011 – Jaroslav Nedvěd a Radek Smoleňák



* Poslední lednový den roku 2011 došlo k zajímavé výměně. Do Sparty putoval Sacha Treille, který si toužil v pražském klubu zahrát se svým bratrem Yorickem, opačným směrem putovala dvojice Jaroslav Nedvěd – Radek Smoleňák.

* Starší bratr slavnějšího Petra Nedvěda spojil své jméno hlavně se Spartou. Do Kladna přišel jako ostřílený veterán – v době jeho debutu mu už bylo 41 let. V závěru sezony ale ukázal své zkušenosti. Ve skupině o udržení byl nejproduktivnějším zadákem týmu. Kladnu tak pomohl vyhnout se ošidné baráži.

* Přestože je Smoleňák původem z pražských Řep a začínal ve Hvězdě Praha, ještě v žácích ho do Kladna přivedl tehdejší manažer František Pospíšil. Než ale stihl naskočit do áčka, odešel do zámoří. V průběhu let si připsal i sedm startů v NHL v dresu Tampy Bay. Po návratu do Čech zvolil Spartu, ze které v rámci zmiňované výměny přišel. Po angažmá ve Finsku, Švédsku, ale i v KHL zakotvil v Hradci Králově.

- 2013 – Koba Jass. Další z dobrých posil těsně před koncem přestupního období. Lotyš Koba Jass dorazil ze slovenské Žiliny, zkušenosti měl také například z lotyšské, běloruské či kazašské soutěže. Na kontě měl však i start na mistrovství světa. V Kladně si rychle získal fanoušky. Nejslavnějším jeho okamžikem v kladenském dresu byl gól v rozhodujícím pátém předkole play off. Kladno tehdy vyhrálo nad Pardubicemi 1:0 a Jass byl hrdinou. Po sezoně si ho vyhlédl Liberec, kde se ale Lotyš tolik neprosadil.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2009 – Václav Novák. Liberecký odchovanec si mohl zahrát za Kladno už o více než deset let dříve. Tehdy ale kývnul Spartě. K Novákovu působení v Kladně tak došlo až v listopadu 2008. Tehdy ho půjčilo Ústí. Původně měl být v Kladně do konce kalendářního roku, hostování se ale povedlo prodloužit ještě o měsíc. Za 21 zápasů nasbíral velmi slušných 12 bodů. Po návratu do Ústí slavil výhru v první lize. V baráži Ústí ale nestačilo na Mladou Boleslav.

- 2011 – Pavel Janků. Před několika dny jsme si připomínali debut Janků. V Kladně ale vypomohl veterán s více než sedmi sty ligovými starty pouhé tři zápasy. Pak se vrátil do Ústí, kde dohrál svou poslední sezonu.

Rekordy a zajímavost:

- 1951 – Kladno vyhrálo 14:4 nad Jimlínem. K vidění tak bylo v součtu 18 branek, což je ligový rekord v domácích zápasech Kladna.

- 1987 – První čtvrtfinálové střetnutí s Opavou vyšlo skvěle celému týmu. Na výhře 12:5 se pěti body podílel Miloslav Hořava. Od ročníku 1965/66, od kterého máme kladenskou historii kvalitně zmapovanou, je to rekord obránce v počtu bodů v jednom utkání.

- 2000 a 2013 – Hned dvakrát Kladno hrálo 1. února bez jediného trestu. Nejdříve v roce 2000 s Karlovými Vary, poté i 18 let později s Chomutovem.

Zápasy s kulatým výročím:

Na zimním stadionu v Nitře si hokejisté Kladna zahráli několikrát, ale vůbec poprvé to bylo 1. února 1981 a nikoliv proti domácím, ale proti Slovanu Bratislava. Proč? Předtím hrály v Bratislavě České Budějovice, a z hlediště vhozený puk zasáhl do tváře hostujícího Miroslava Dvořáka. To tehdy znamenalo kontumaci a zavření stadionu Slovanu na tři zápasy. V Nitře se tenkrát oba celky střídaly ve vedení a Kladno nakonec bralo bod navíc za výhru 4:3 v nájezdech, které se tehdy premiérově v nejvyšší soutěži zkoušely. Hrdinou zápasu byl Luboš Bauer, který vyrovnal na 3:3 a pak proměnil i nájezd.



V týmu Slovanu už od léta 1980 citelně chyběli do zámoří emigrující tři bratři Šťastní. Lépe řečeno utekli jen dva, Peter a Anton, nicméně hrát nesměl ani nejstarší Marián a nakonec ho komunisté pustili za bráchy. Mimochodem Peter a Anton 22. února 1981, tedy pár dnů po zápase s Kladnem, řídili výhru svého Quebecku nad Washingtonem 11:7 neuvěřitelnými šestnácti body. Oba jich udělali osm!



1. února 1981 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 3:4 SN (1:0, 2:2, 0:1 - 0:0) hráno v Nitře

Branky a nahrávky: 05:44 Roman Hosťovecký (Karol Morávek), 36:43 Ľubomír Pokovič (Ľubomír Ujváry), 38:23 Marián Bezák (Ivan Černý) PP1 - 27:37 Zdeněk Müller 4/4, 34:12 Miloslav Hořava (Milan Nový), 52:15 Lubomír Bauer (Zdeněk Müller), 70:00 Lubomír Bauer GWS

Vyloučení: 3:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 49:28 (15:, 17:, 13:, 4:) Diváci: 3949

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Kasík, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Fiala - Reckziegel, Müller, Bauer - Eberle, Vrňák, Skrbek.



Vzpomínka stará přesně deset roků už tak příjemná není, Kladno doma padlo s Libercem 0:3. Nebylo to překvapení, soupeř patřil k nejlepším mužstvům extraligy, nicméně Kladno s veteránem ze Sparty Jaroslavem Nedvědem hrálo dobře, jen neproměňovalo ani největší šance. Právě Nedvěd měl tu největší za stavu 0:1, ale nedal… A mrzelo ho, že si nezahrál proti bratrovi Petrovi, tehdy zraněnému.



Za hosty skóroval i Kladeňák Miloš Hořava ml. (už potřetí v té sezoně dal Kladnu gól) po akci Marka Trončinského, i ten Kladnem prošel. Stejně jako tehdy skvělý brankář Pinc. Za Liberec nastoupil rovněž Jiří Říha, tehdy neznámý obránce, který později pomáhal už jako hvězda vybojovat pro Kladno návrat do extraligy v roce 2019.



1. února 2011 HC VAGNERPLAST KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 04:58 Tomáš Urban (Lukáš Vantuch), 32:41 Miloslav Hořava (Jaroslav Kudrna, Marek Trončinský), 43:02 Tomáš Urban (Lukáš Vantuch)

Vyloučení: 2:5 Bez využití Střely na branku: 34:28 (12:10, 12:5, 10:13) Diváci: 1673

Sestava Kladna: Falter - Nedvěd, Drtina, Procházka, Piskáček, Kameš, Růžička (od 30. Šmach) - Bicek, Patera ©, Kuchler - Smoleňák, Bělohlav, Bílek - Látal, Janků, Kotrla - Hovorka, Melka, Eberle.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

1. února 1977 se hrálo v Kladně tak trochu o titul. Druhé Kladno hostilo třetí Spartu a bylo ve výborné pohodě, protože předtím přehrálo Jihlavu a přiblížilo se jí na rozdíl tří bodů. I proto bylo na Spartu vyprodáno a hrál se skvělý mač. Holeček držel Kladno dlouho zkrátka, až těsně před koncem druhé třetiny kapituloval po Čermákově dorážce Křiváčkovy střely. Chvíli předtím předvedl důležitý zákrok Termer, kdy lapil sólo Holého, to byla kritická chvíle. Tu prožila i Sparta, když Sýkora zvýšil ve 48. minutě na 2:0. Brankář Holeček si byl jistý, že puk v síti nebyl, že jí pohnul a jeho brusle. Na protest nechtěl pokračovat v zápase, ale nakonec dochytal a ještě kapituloval po kličce Nového.

1. února 1977 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 39. Bohumil Čermák (Miroslav Křiváček), 48. Václav Sýkora, 58. Milan Nový (František Pospíšil)

Vyloučení: 8:6 Bez využití Střely na branku: 37:36 (9:12, 20:9, 8:15) Diváci: 6668

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák, Melč - Novák, Nový, Bauer - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd.

A ještě návrat do play off I. ligy v roce 1987. Kladno tehdy přejelo Opavu 12:5, když dominovalo od první minuty. Obránce Miloslav Hořava byl u pěti branek (2+3), to je obráncovský rekord v historii Kladna. Zářily i další hvězdy jako Nový, Kameš, Dudáček a Eberle. Zápas se zvrhl v poslední třetině, kdy Kladno za jasného stavu ubralo v obraně a soupeř dal čtyři branky. Také odveta v Opavě tehdy byla jasná, Poldi tam vyhrála 9:3 a postoupila do semifinále. Nakonec z toho byl návrat do nejvyšší soutěže, tenhle tým byl skutečně hodně silný.

1. čtvrtfinále - 1. února 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLEZAN STS OPAVA 12:5 (4:0, 4:1, 4:4)

Branky a nahrávky: 3. Jiří Dudáček (Miloslav Hořava), 6. Jiří Dudáček (Miloslav Hořava ⇆ Milan Nový), 13. Milan Eberle (Petr Tatíček), 20. Milan Nový (Jiří Petrus), 22. Miloslav Hořava (Milan Nový) PP1, 29. Milan Eberle (Petr Kasík), 38. Miloslav Hořava (Jiří Kopecký), 40. Vladimír Kameš (Milan Eberle), 49. Petr Fiala (Petr Tatíček) SH1, 51. Zdeněk Hrabě (Zdeněk Eichenmann), 52. Zdeněk Vojta (Jiří Dudáček), 60. Vladimír Kameš (Miloslav Hořava) - 25. Petr Pělucha, 42. Libor Bulat, 46. Michal Boháč, 50. Petr Pělucha PP1, 58. Robert Mikula SH1

Vyloučení: 8:5 Využití: 1:1 V oslabení: 1:1 Zásahy kladenských brankářů: 12 (4, 3, 5) Diváci: 2500

Sestava Kladna: Výborný - Petrus, Hořava, Větrovec, Tatíček, Pospíšil, Kasík - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Kuthan, Gardoň, Novotný - od 21. Kopecký, Eichenmann, Vrňák (od 41. Hrabě).

Ostatní zápasy 1. února (od roku 1966):

1. 2. 1967 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 7:0 (2:0, 2:0, 3:0

1. 2. 1969 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

1. 2. 1974 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

1. 2. 1977 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1. 2. 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 1:1 (0:0, 1:1, 0:0)

1. 2. 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLEZAN STS OPAVA 12:5 (4:0, 4:1, 4:4)

1. 2. 2000 HC VELVANA KLADNO - HC BECHEROVKA KARLOVY VARY 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)

1. 2. 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SPARTA PRAHA 2:2 PP (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)

1. 2. 2003 HC SLEZAN OPAVA - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

1. 2. 2004 HC RABAT KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

1. 2. 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - RI OKNA ZLÍN 3:2 PP (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)

1. 2. 2012 BK MLADÁ BOLESLAV - RYTÍŘI KLADNO 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1. 2. 2013 RYTÍŘI KLADNO - PIRÁTI CHOMUTOV 2:3 PP (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)

1. 2. 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC FRÝDEK-MÍSTEK 2:3 PP (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK