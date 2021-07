Narozeniny

- Radek Knotek – 60 let. Kladenský rodák a odchovanec se poprvé podíval mezi kladenské muže v sezoně 1979/80, kdy Kladno slavilo prozatím poslední ligový titul. Slovo podíval ale sedí naprosto přesně – Knotek tehdy byl jen náhradníkem, který byl sice připravený do utkání zasáhnout, ale nakonec trenéři jeho služeb nevyužili. Na ligové starty si tak musel počkat až po vojně.

Zkušenosti nesbíral ale doma v Kladně, nýbrž v českobudějovickém Motoru. I proto, že když odsloužil vojenskou službu, Kladno hrálo až v druhé nejvyšší soutěži. Na jihu Čech, kde později působil i jeho syn Tomáš, strávil čtyři sezony. Domů se tak vrátil až v sezoně 1987/88. Během sezony se mu příliš bodově nedařilo, v play off ale pěti body pomohl k parádnímu a nečekanému čtvrtému místu. Po další sezoně, kdy Kladno hájilo příslušnost k tuzemské hokejové elitě až v nesmírně napínavé prolínací soutěži, Knotek řečený Lothar Kladno opustil. Později hrál také za Beroun, Kralupy či Slaný. Ještě v sezoně 1994/95 byl Radek Knotek připraven Kladnu vypomoci. Skončilo to ale podobně, jak to začalo – tedy že byl pouze náhradníkem.

Po konci hráčské kariéry se věnoval také trénovaní. Jako kouč se uvedl v Lounech či Řisutech.

Jan ŠEJHL