- Jan Novotný – 68 let

o Skvělý útočník Novotný pochází ze Sezimova Ústí, s hokejem ale začínal jako žáček v Kladně, kam se dostal pohnutím osudu. Jako malému mu zemřela maminka a táta zamířil za prací do Kladna. Jako sportovec - zápasník vedl ke sportu i Honzu, který byl velkým talentem od malička. Hrál fotbal i hokej, který si nakonec vybral. A v pouhých sedmnácti letech si poprvé zahrál za kladenský A-tým proti Křídlům sovětů Moskva - to bylo v prosinci 1970.

Na ligovou premiéru si ale musel počkat ještě dva roky. Po premiérové sezoně pak musel narukovat na vojnu do Jihlavy. Když se do Kladna jako ex-mistr republiky s Duklou vrátil, Středočeši už byli také čerstvými mistry ligy. Novotný přesto do týmu zapadl, zejména do lajny s Müllerem a Křiváčkem, a podílel se na další čtyřech mistrovských titulech. Velkou zásluhu měl hlavně na tom posledním ze sezony 1979/80, k němuž pomohl 21 přesnými zásahy. Podíl měl také na zisku Poháru mistrů evropských zemí. Reprezentace mu párkrát unikla kvůli smolným zraněním…

S Kladnem si ovšem prožil i zlé osmdesáté roky, kdy klub bojoval celkem tři sezony v nižší soutěži. Novotný neodešel, ale naopak patřil mezi kladenské tahouny. V kvalifikaci 1985 byl nejlepším střelcem i neproduktivnějším hráčem týmu a Kladno slavilo postup do nejvyšší soutěže.

Po sezoně 1987 ho zlákal Miroslav Krása k jugoslávskému angažmá v Novém Sadu. Zahrál si také v Německu. Kariéru pak ukončil v Berouně po sezoně 1990/91, kde s týmem postoupil do I. ligy.

Do Kladna se vrátil jako učitel na 12. ZŠ, ale i trenér mládeže a později A-týmu, který i po odchodu Blue Line dotáhl senzačně do play off. Úspěšně působil také na Slovensku ve Zvolenu, obrovské úspěchy sbíral s polskými Katowicemi, které zvedl z popela. Dlouhé roky vedl také Řisuty, s nimiž vyhrál základní část II. ligy a jednou si s nimi zahrál ve finále play off.

Na začátku play off 2021 byl, byl Pida, jak se mu celou kariéru přezdívalo, uveden do Síně slávy kladenského hokeje.

Jan ŠEJHL