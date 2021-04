Narozeniny:

- Tento datum je bez narozenin, debutů i derniér v kladenském dresu.

Rekordy a zajímavost:

- Ani rekordy nejsou.

Zápasy s kulatým výročím:



Žádný se nehrál.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Druhé semifinálové utkání play off 1988 šokovalo celou republiku. Nováček ligy z Kladna překvapil už postupem do vyřazovacích bojů, pak šokoval vyřazením vítěze základní části z Českých Budějovic a teď si vyšlápl i na druhé Košice, které první duel vyhrály jasně 8:3, ale druhý den už bylo vše jinak. Drtivý tlak ze soboty byl ten tam, v první třetině bylo blíž gólu určitě Kladno. Jenže zazdilo tutové šance, dokonce i veterán Milan Nový. A tak to vypadalo, že zase vyhrají Košice, největší favorit na titul. Ve druhé třetině vedly 2:0, když obránce Větrovec zahákoval v nájezdu budoucí hvězdu Petera Bondru. To byl Slovák z Popradu, ale s pasem Sovětského svazu, protože do tří let jeho rodina žila na Ukrajině. Bondra nemíval s trestnými stříleními potíže, ale tady ho brankář Milan Dudáček vychytal a naděje žila.

Narvanou arénu šokovali Kladeňáci při vstupu do poslední třetiny. Během tří minut Tatíček a Dudáček vyrovnali a začalo se nanovo. Dvě minuty před koncem se ukázala genialita tehdy famózního Vladimíra Kameše. Na dlouhý puk od Větrovce vystartoval s brankářem Švárnym, ale byl u něj blíž. Publikum strnulo, Kameš se vyhnul kličkou a v pádu poslal černou gumu do sítě.



Na celém východním Slovensku tehdy byla slyšet jenom kladenská radost. "Na ten gól si nevzpomenu, ale vítězství si vybavuji. Tehdy jsme neměli tak dobrý tým jako Košice, ale měli jsme úžasnou partu. Staří, mladí, opory, náhradníci, nedělaly se rozdíly, všechno fungovalo. Když se prohrálo, mazáci zaveleli a šlo se na Kožovku nebo do Unhoště na pivo, tam se vyčistily hlavy a druhý den mančaft zase fungoval," vzpomněl si Vladimír Kameš, tehdy nejlepší hráč Kladna. "Souhlasím, povedla se mi hlavně série s Budějkami. Byla to moje nejkrásnější sezona v Kladně," dodal.

10. dubna 1988 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 11:40 Milan Jančuška (Marián Štefanovič) 4/4, 28:53 Vladimír Svitek (Ján Vodila, Jerguš Bača) - 41:38 Petr Tatíček (František Větrovec, Milan Eberle) PP1, 43:32 Jiří Dudáček (Milan Nový), 57:44 Vladimír Kameš (František Větrovec). Vyloučení: 8:7, navíc Viliam Belas (Košice) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 34:22 (12:10, 11:6, 11:6) Diváci: 4998 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Pospíšil, Větrovec, Tatíček, Lhotský, Veber - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Knotek, Gardoň, Slabý.

V sedmém kole baráže roce 2018 Kladno překvapilo na ledě Jihlavy a po suverénním výkonu vyhrálo třetí zápas v řadě! V tu chvíli se zdálo, že mužstvo, jemuž nikdo nedával velké naděje, by přece jen mohlo do extraligy proklouznout. Předešlý zápas v Litvínově rozhodl Adam Kubík a právě on nastartoval i duel v Jihlavě brzkou brankou. Obrana Kladna pak fungovala výborně, Lukáš Cikánek chytal jako bůh a dokonce víc šancí měl jeho tým. Jednu proměnil po krásné akci Hořavy a Kloze Tůma a bylo vymalováno. „Hráli jsme jednoduchý hokej, podpořený výborným gólmanem,“ glosoval hru asistent kouče Kladna Patera.Jeho tým se poprvé vyhoupl na postupovou příčku barážové tabulky, navíc ho čekaly domácí utkání s Litvínovem a Vary. Ty byly rozhodující, o nich ale až příště.



Video ze zápasu si prohlédněte ZDE:

Zdroj: Youtube

10. dubna 2018 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)Branky a nahrávky: 03:47 Adam Kubík (David Tůma), 41:20 David Tůma (Jan Kloz, Miloslav Hořava). Vyloučení: 5:3 Bez využití Střely na branku: 33:18 (10:6, 15:6, 8:6) Diváci: 4567. Sestava Kladna: Cikánek - Štich, Zelingr, Repe, Svedlund, Lenďák, Kehar - Kružík, Kaut, Redlich - Tůma, Kubík, Kloz - Zikmund, Machač, M. Hořava - Pekr, Přikryl, Strnad ©.

Ostatní zápasy 10. dubna (od roku 1966):

10. dubna 1988 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

10. dubna 2018 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK