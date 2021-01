Narozeniny:

- Pavel Loos (výročí narození) – bylo by mu 86 let. Loos se narodil v Kladně, kde s hokejem i začínal. Po vojenské službě v Karlových Varech se vrátil do mateřského klubu. Místo v sestavě na něj ale nezbývalo, hrál hlavně za kladenské béčko. K pár ligovým zápasům však přeci jen naskočil. S Kladnem byl i na zahraničním zájezdu do Polska v říjnu 1956. Mimo to působil také v Litvínově či Unhošti.

- David Pivoňka – 43 let. Odchovanec příbramského hokeje dorazil do Kladna ještě v mládeži. A z juniorky právě naskočil i ke čtyřem zápasům za A-tým. To bylo ale z jeho působení v Kladně vše. V další sezoně už působil v prvoligové Kometě Brno.

- Matyáš Zelingr – 22 let. Narozeniny slaví i současný Rytíř Matyáš Zelingr. Pochází z Vlašimi, do Kladna přišel ještě v mládeži oklikou přes Mladou Boleslav. Pravidelně byl v nominacích mládežnických výběrů. Dobře odehrál i loňskou sezonu v extralize, kde zaznamenal jeden gól do sítě pražské Sparty.

Ligový debut za Kladno:

- 1988 – Petr Bareš. Obránce Petra Bareše jsme si připomínali 4. ledna při jeho 51. narozeninách. Svoji premiéru si tak odbyl krátce po svých osmnáctinách. V Kladně odehrál jen 13 zápasů. Většinu kariéry strávil v Německu, kde působí dodnes.

- 1999 – Tomáš Ullrych. Své starty sbíral, když byl ještě junior. Naskočil pouze do čtyř ligových zápasů. Zapsal si ale i jednu asistenci. Mimo Kladno působil jen v nižších soutěžích, kde například tři sezony nastupoval za druholigové Řisuty. Tam dával dost branek.

- 2015 – Denis Kindl. Rodák ze Šumperku dorazil do Kladna z Třince. U Rytířů vydržel sezonu a půl, za které zvládl nasázet 24 gólů za 72 zápasů. Když se ale Kladnu nepodařilo postoupit do extraligy, Kindl zamířil do Karlových Varů. Nyní čerstvě působí na farmě Třince ve Frýdku-Místku.

Poslední ligový start za Kladno:



- 2006 – Lukáš Musil. Slávistický brankářský odchovanec byl talentem, který byl vybrán i do mládežnických reprezentací. S osmnáctkou dokonce slavil bronz na mistrovství světa. Mezi dospělými se ale příliš neprosadil. V Kladně odchytal pouze 6 zápasů, kdy byl brankářskou trojkou za Zdeňkem Orctem a Jakubem Lvem.

Rekordy a zajímavost:

- 1975 – První utkání na kladenském ZS s nově instalovanou časomírou Nisasport. Byla na dnešní tribunou k stání a sloužila dlouhé roky.

Zápasy s kulatým výročím:



Před třiceti roky Kladno ztratilo doma výhru s extraligovým nováčkem z Olomouce. Vedlo 3:0 a ještě šest minut před koncem 3:1, ale soupeř vyrovnal. Vůbec poprvé modrobílé potrápil tehdy dvaadvacetiletý Jiří Dopita. Proti pozdějšímu kamarádovi z reprezentace Pavlu Paterovi si tehdy ještě nezahrál, protože kladenský borec v nominaci nebyl. Oba ale spojuje jedna společná věc: nikdy nehráli v mládežnických reprezentacích, přesto se stali českými i světovými hokejovými ikonami.



10. ledna 1991 TJ POLDI KLADNO - TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 3:3 (3:0, 0:1, 0:2)



Branky a nahrávky: 01:56 Josef Vrkota (Petr Fiala), 12:10 Petr Fiala (Petr Slabý), 15:41 Radek Gardoň (Radek Aschenbrenner, Milan Eberle) 4/4 - 33:16 Pavel Skácel (Jiří Hudler), 54:00 Ivo Dostál (Pavel Skácel, Michal Slavík), 55:36 Pavel Skácel (Jiří Dopita, Luděk Konopčík)



Vyloučení: 6:7, navíc Petr Kasík (Kladno) a Zdeněk Kumr (Olomouc) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 30:26 (12:9, 8:8, 10:9) Diváci: 1583



Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Kasík, Novák, Lhotský, Kruliš, Aschenbrenner, od 21. Veber - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Dudáček, Gardoň, Eichenmann - Slabý, Vrkota, Fiala - Placatka, Vejvoda, Mikolášek - Vojta.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Je tady krásná vzpomínka na rok 1959 a první mistrovskou sezonu Kladna. To hostilo 10. ledna toho roku dalšího horkého kandidáta na titul Plzeň a pochopitelně se hrálo tehdy na pražské Štvanici, protože kladenská hala se zastřešovala. Čtrnáct tisíc diváků (5000 bylo z Kladna, tisíc z Plzně, zbytek Pražané) vidělo nádherný zápas, v němž hosté vedli 2:1, pak Kladno otočilo na 5:2, ale Západočeši zase srovnali. Až dorážka Jaroslava Jiříka, kterou uzavřel po krásné přihrávce Bohumila Proška svůj hattrick, rozhodla, že domácí vyhrají a nakročí k titulu. Perličkou byla chyba rozhodčích v závěru, kdy Plzeň odvolala brankáře a zkusila power-play. Rozhodčí to nepostřehli a pískli, že hosty vylučují za příliš hráčů na ledě. "Rozhodčí střelili kozla," komentoval to tehdejší redaktor Čs. sportu Jiří Tožička, jinak bývalý skvělý hokejista.

Tehdy to bylo 19. kolo z dvaadvaceti. Kladno ze zbylých tří zápasů získalo 4 body (dvoubodový systém), Plzeň 3. A o 4 body vyhrálo ligu právě před Plzní. Takže šlo o velice důležité vítězství.

Zajímavé je, že v den zápasu zasedli páni z plzeňského vedení a potrestali čtyři svoje hráče plus trenéra Vinše stopkou do konce ligy za předešlou ostudu, kterou způsobili při výjezdu na duel do Vítkovic. V souladu s tím, že šlo klub reprezentující už ne Českomoravskou Kolben Daněk, ale Leninovy závody v Plzni, se nemůžeme snad ani divit.

Ze zápasu existuje i velmi slušný videošot, prohlédněte si ho na kanálu youtube.com:

Zdroj: Youtube

10. ledna 1959 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTAK LZ PLZEŇ 6:5 (2:2, 3:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 14. Jiřík (Bacílek), 19. Volf (Bacílek), 26. Froněk (Bacílek), 28. Šebek, 29. Jiřík (Rys), 52. Jiřík (Prošek) - 1. Schwach, 17. Schwach PP (Václav), 31. Štogr (Vinš), 46. Schwach (Václav), 48. Vinš.

Vyloučení: 3:2. Využití 0:1. Diváci: 14000.

Sestava Kladna: Kulíček - Müller, Bacílek, Hainý, Nedvěd - Markup, Fröhlich, Šebek - Prošek, Rys, Jiřík - Volf, Froněk, Kopecký.

V nadstavbové části nejvyšší soutěže se přesně před 44 lety hrála odveta duelu Kladno - Pardubice, které tři dny předtím Kladno otočilo z 0:4 na 5:4 pěti góly v poslední třetině. A poslední třetinu zvládlo také v Pardubicích, i když diváci křičeli podle zápisu rozhodčího Gottwalda: "Peníze, peníze"

Zajímavou postavou byl opět legendární brankář Dominik Hašek. V první třetině dostal Kladno do hry hozenou holí, čehož využil Milan Eberle a z trestného střílení snížil na 2:1. Ve druhé části po vyloučení domácího Seidla na 2+2 minuty vyjel Hašek na rozhodčího, ale čároví ho zastavili a jen mrštil holí o mantinel. Dostal desítku…

Jak už jsme psali minule, Kladno stejně v tomhle ročníku sestoupilo, čáry máry s Pardubicemi mu k ničemu nepomohly.

10. ledna 1986 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 13:00 Jiří Seidl (Jiří Kovařík), 16:59 Ladislav Dinis (Josef Slavík) - 18:00 Milan Eberle TS, 32:26 Václav Sýkora (Milan Eberle, Petr Kasík), 40:24 Milan Eberle (Václav Sýkora), 41:19 Zdeněk Vojta (Jiří Dudáček), 57:04 Jiří Dudáček (Petr Tatíček)

Vyloučení: 7:8, navíc Dominik Hašek (Pardubice) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 41:33 (11:14, 20:12, 10:7) Diváci: 5960

Sestava Kladna: Krása - Petrus, Kasík, Kadlec, Horský, Větrovec, Tatíček, Mádl - Eberle, Sýkora ©, Fiala - Vrňák, Kameš, Martínek - Dudáček, Beznoska, Vojta - Volf, Kopecký, Novotný.

Ostatní zápasy 10. ledna (od roku 1966):



10. ledna 1968 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 1:1 (1:0, 0:1, 0:0)



10. ledna 1973 TJ SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:5 (2:0, 0:3, 2:2)



10. ledna 1975 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)



10. ledna 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 6:5 (3:1, 2:2, 1:2)



10. ledna 1985 ASD DUKLA JIHLAVA „B“ - TJ POLDI SONP KLADNO 4:4 (1:1, 1:1, 2:2) hráno v Písku



10. ledna 1986 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)



10. ledna 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)



10. ledna 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 5:5 (3:0, 1:4, 1:1)



10. ledna 1995 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC POLDI KLADNO 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)



10. ledna 1997 HC PETRA VSETÍN - HC POLDI KLADNO 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)



10. ledna 1999 HC ZPS-BARUM ZLÍN - HC VELVANA KLADNO 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)



10. ledna 2006 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC RABAT KLADNO 7:2 (3:0, 4:0, 0:2)



10. ledna 2010 HC BENZINA LITVÍNOV - HC GEUS OKNA KLADNO 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)



10. ledna 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



10. ledna 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 6:1 (4:1, 0:0, 2:0)



10. ledna 2018 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)



10. ledna 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK