Rekordy a zajímavosti:

o Bilance 10. listopadu – 5 výher, 6 proher – celkové skóre: 44:33 (respektive 4 / 5, skóre 38:33 v nejvyšší soutěži)

o Komu se nejvíc dařilo 10. listopadu napříč historií (body za všechny zápasy, které dotyčný hrál 10. listopadu

 Josef Zajíc st. – 6 bodů (1+5)

 Petr Tenkrát – 4 body (3+1)

 Vladimír Kameš st. – 4 body (2+2)

 Petr Kasík – 4 body (1+3)

o 10. listopadu (pochopitelně v jiných letech) se gólově prosadili oba Miloslavové Hořavové. Ten starší ale v zápasech 10. listopadu nabral navíc ještě 2 asistence.

Půlkulaté zápasy:

Od roku 1965, kdy jsou vedeny přesné statistiky, se nehrál 10. listopadu žádný mistrovský zápas, v němž nastoupilo Kladno. Avšak hrály se dva duely v půlkulatých letech a oba zajímavé. V roce 1985 Kladenští vedli před vyprodaným hledištěm plzeňského stadionu 4:3, aby nakonec padli 4:6. Zachytali si všichni čtyři gólmani. Plzeň vyměnila Lukeše za Fürbachera už po čtvrté brance Kladna, hosté sáhli ke změně v závěru, kdy zraněného Krásu vyměnil Kolísek.

10. listopadu 1985 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 6:4 (2:2, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 04:43 Jiří Koreis (Pavel Mezek, Karel Svoboda), 17:40 Milan Vágner (František Černý) PP1, 21:50 Jiří Koreis (Karel Svoboda), 38:16 Jaroslav Hauer (Milan Razým), 45:35 Pavel Mezek (Pavel Setikovský), 49:38 Josef Táflík (František Černý) - 11:41 František Větrovec PP1, 16:57 Libor Martínek (František Větrovec, Jan Novotný), 26:48 Jiří Dudáček (Vladimír Kameš) PP1, 26:58 Václav Sýkora (Milan Eberle)

Vyloučení: 7:8 Využití: 1:2 Střely na branku: 41:29 (16:10, 13:8, 12:11) Diváci: 9109

Sestava Kladna: Krása (od 54:58 Kolísek) - Kadlec, Hořava, Mádl, Kasík, Větrovec, Tatíček, Routa - Dudáček, Kameš, Vojta - Eberle, Sýkora ©, Fiala - Volf, Novotný, Martínek - Kuthan, Eichenmann, Vrňák.

Další zápas bohatý na góly se hrál 10. listopadu 1995 a Kladno v něm uspělo na ledě Třince 5:4. Tehdejší domácí kouč Alois Hadamczik připravil Oceláře výborně, brzy vedli 2:0, ale Kladno bylo v těch letech jinde než severomoravský nováček ligy (herně bylo výš, platy už tehdy níž) a skóre otočilo. A ačkoliv góly dávali slavní Patera či Kruliš, trefil se mladičký Jiří Burger a vítěznou trefu obstaral Milan Ruchař. Osobní trest dostal v Třinci Libor Procházka, ale to nebylo jediné, co v Třinci dostal -později to byla lukrativní smlouva.

10. listopadu 1995 HC ŽELEZÁRNY TŘINEC - HC POLDI KLADNO 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 02:30 Richard Král (Marek Zadina, Jiří Novotný), 05:05 Jiří Novotný (Richard Král, Marek Zadina), 43:33 Petr Zajonc (Martin Palinek, Roman Kaděra), 46:05 Richard Král (Karel Pavlík) - 06:22 David Čermák (Josef Zajíc, Jiří Beránek) PP1, 19:47 Pavel Patera (Otakar Vejvoda, Petr Kasík), 31:46 Jan Kruliš (Pavel Patera, Petr Kasík) PP1, 35:15 Jiří Burger (Milan Ruchař, Petr Tenkrát), 51:43 Milan Ruchař

Vyloučení: 2:3, navíc Ľubomír Sekeráš (Třinec) a Libor Procházka (Kladno) na 10 min. Využití: 0:2 Střely na branku: 38:39 (10:9, 10:16, 18:14) Diváci: 5129

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Kasík, L. Procházka, Štěpánek, Židlický, Kaberle - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Beránek, Zajíc, Čermák - Tenkrát, Burger, Ruchař.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

10. listopadu roku 1987 hostilo Kladno jako nováček 1. ligy Gottwaldov a vyhrálo hodně výrazně 7:3. Rozhodla však až poslední třetina a góly reprezentantů Kameše, Hořavy, Dudáčka a Eberleho. V řadách hostů nastoupili i dva skvělí borci s pohnutým osudem – Luděk Čajka a Jaroslav Otevřel. První z nich dva roky po tomto utkání upadl hlavou na mantinel a svým těžkým zraněním podlehl. Otevřel – mimochodem první český hokejista v organizaci San Jose Sharks – v roce 1986 ochrnul po úrazu ve finské lize.

10. listopadu 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 7:3 (2:0, 1:3, 4:0)

Branky a nahrávky: 01:45 Petr Slabý (Josef Zajíc), 16:04 Radek Gardoň (Josef Zajíc, Jaroslav Hraběta), 30:13 Vladimír Kameš (Miloslav Hořava) PP1, 42:14 Vladimír Kameš (Petr Kasík) PP1, 47:50 Miloslav Hořava (Jiří Dudáček), 50:26 Jiří Dudáček (Milan Nový), 52:15 Milan Eberle (Milan Nový) PP1 - 35:20 Zdeno Krajč, 35:36 Milan Dobiášek, 38:18 Rostislav Vlach

Vyloučení: 4:4 Využití: 3:0 Střely na branku: 35:28 (15:11, 6:12, 14:5) Diváci: 5230

Sestava Kladna: Dudáček - Petrus, Kasík, Lhotský, Hořava, Hraběta, Bakula, Větrovec, Pospíšil - Eberle, Kameš, Fiala - Dudáček, Nový ©, Vojta - Zajíc, Gardoň, Slabý - Knotek, Čermák, Hrabě.

A ještě návrat do roku 1989. Sedm dnů před Sametovou revolucí deklasovalo Kladno Pardubice 9:2, nicméně i tady hosté položili zápas až poté, co ve třetí části zvýšil Tomáš Mikolášek na 4:2. Byla to cenná výhra nad týmem koučovaným slavným Vladimírem Martincem, který měl v řadách osobnosti jako Janeckého, Šejbu, Krále či Lubinu. Za Kladno dvakrát asistoval Jaromír Jágr, ale také první Slovák v jeho řadách, obránce Ivan Černý. Přišel ze Slovanu Bratislava a hrál výborně (v sezoně 3+11). po Sametové revoluci pádil do Francie.

A ještě jednu zajímavost nabídl souboj s Pardubicemi – měření hokejek. Češi to odkoukali od Kanaďanů a v tomhle zápase si nic nezůstaly dlužny obě strany. Ale jak domácí Petr Slabý, tak hostující Jan Czerlinski měli lopaty v normě.

10. listopadu 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 9:2 (2:0, 1:2, 6:0)

Branky a nahrávky: 02:23 Tomáš Mikolášek (Drahomír Kadlec, Miroslav Mach), 04:50 Josef Zajíc (Jaromír Jágr), 23:45 Petr Kasík (Josef Zajíc), 43:08 Tomáš Mikolášek (David Čermák), 47:11 Zdeněk Eichenmann (Petr Fiala, Ivan Černý) PP1, 51:40 Milan Eberle (Vladimír Kameš, Michal Mádl), 54:02 David Čermák (Miroslav Mach), 56:41 Jan Kruliš (Petr Kasík, Jaromír Jágr) PP1, 59:05 Zdeněk Eichenmann (Jiří Dudáček, Ivan Černý) - 27:47 Ladislav Lubina (Miloš Hrubeš, Jiří Jiroutek), 35:08 Jiří Jiroutek PP1

Vyloučení: 6:5 Využití: 2:1 Střely na branku: 42:24 (13:10, 10:9, 19:5) Diváci: 3970

Sestava Kladna: Hnilička - I. Černý, Lhotský, Kadlec, Mádl, Kruliš, Kasík, Tatíček - Dudáček, Eichenmann, Fiala - Eberle ©, Kameš, Slabý - Jágr, Zajíc, Procházka - Mach, Čermák, Mikolášek.

Ostatní zápasy 10. listopadu (od roku 1965):

10. listopadu 1972 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

10. listopadu 1978 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

10. listopadu 1981 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

10. listopadu 1985 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 6:4 (2:2, 2:2, 2:0)

10. listopadu 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 7:3 (2:0, 1:3, 4:0)

10. listopadu 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 9:2 (2:0, 1:2, 6:0)

10. listopadu 1992 HC POLDI KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

10. listopadu 1995 HC ŽELEZÁRNY TŘINEC - HC POLDI KLADNO 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)

10. listopadu 1998 HC OPAVA - HC VELVANA KLADNO 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

10. listopadu 2014 HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD - RYTÍŘI KLADNO 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK