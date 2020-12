Narozeniny:

- Jan Besser – 38 let. Syn bývalého ministra kultury či starosty Berouna se narodil také v Berouně. A s tamním klubem spojil i naprostou většinu své hokejové kariéry. V sezoně 2005/06 ale odehrál 40 zápasů za Kladno. Gól však v modrobílém dresu neoslavil žádný.

- Vladimír Kameš – 37 let. I Kameš je synem slavného otce. Na rozdíl od tatínka ale zakotvil v obraně. V juniorce se potkal s takovými hráči, jako je David Krejčí, Jiří Tlustý či Radek Smoleňák. Kapitánské céčko na dresu nosil ale právě Kameš a společně vyhráli pro Kladno mistrovský titul. Cestu do kladenského áčka si ale musel proklestit přes Prostějov či Beroun. Vydržel v něm bez čtyř zápasů rovné dvě stovky. Poslední roky působí v bavorském Sonthofenu, v nižší německé lize.

- Andrej Košarišťan – 27 let. Současný Rytíř přišel do Kladna z Košic, v jejichž dresu platil za jednoho z nejlepších brankářů slovenské ligy. V průměru obdržených branek i procentuální úspěšnosti zásahů byl druhý za Kanaďanem Brustem. Podíval se i do reprezentace. Ve svém první reprezentačním startu vychytal rovnou nulu.

Ligový debut za Kladno:

- 2014 – Zdeněk Bahenský. Přesně deset zápasů trvalo Bahenského angažmá v Kladně. Tehdy ho Rytířům na rozhodující boje v I. lize zapůjčila Sparta. V Kladně si stihl zapsat pět bodů za tři góly a dvě asistence.

- 2017 – Tomáš Vildumetz. Do třetice syn slavného rodiče. Maminka Vildumetze byla svého času hejtmankou Karlovarského kraje. Tomáš Vildumetz zářil už v mládeži. V pražské Slavii byl nejproduktivnějším hráčem dorostenecké extraligy, v Kladně nejproduktivnějším už té juniorské. Po právu si tak zasloužil start mezi dospělými. V postupové sezoně odehrál v rytířském dresu 50 zápasů, ve kterých zaznamenal 23 bodů. Mezi elitou šanci už nedostal a zamířil přes Ústí do Karlových Varů. Tam hraje i nyní, alternuje však i v Sokolově.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2014 – Lukáš Kužel. Kladenský odchovanec a velký bojovník byl opravdu univerzálním hokejistou. Když bylo třeba, po zranění jediného brankáře Berounských, byl schopný naskočit i do brány. A nebylo to v ledajakých zápasech, ale rovnou v baráži o druhou ligu. Jeho Beroun tehdy ale neuspěl. V kladenském áčku moc příležitostí nedostal. Zahrál si také za Prostějov a Řisuty, vyzkoušel si i angažmá ve švédské nižší soutěži.

Rekordy a zajímavost:

- 1991 – Radek Gardoň slavil hattrick při prohře 4:6 ve Vítkovicích. Byl to jeho jediný hattrick v kladenském áčku.

Zápasy s kulatým výročím:

V prosinci 2000 porazily Kladno favorité z Vítkovic 4:1. Dva góly přitom dali hráči, kteří měli na starosti spíš fyzický boj - Marek Ivan a Josef Štraub. Kladno ale srazil na kolena až úvod poslední části. Vítkovice tehdy vedl Alois Hadamczik.

10. prosince 2000 HC VÍTKOVICE - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 21:20 Marek Ivan (Pavel Selingr, Zbyněk Irgl), 40:53 Pavel Selingr (Dmitrij Jerofejev), 43:39 Josef Štraub (Zdeněk Pavelek, Martin Tomášek), 51:23 David Moravec (Ján Pleva, Ivan Padělek) - 10:01 Michal Havel (Jiří Kameš, Jan Kruliš)

Vyloučení: 5:6, navíc Jan Kruliš (Kladno) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 37:24 (12:8, 9:7, 6/10:9) Diváci: 5613

Sestava Kladna: Horčička (od 43:39 Pinc) - Skuhrovec, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Kříž, Kasík - Svoboda, Filipi, Geffert - Havel, Kameš, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček - Horna, Kalla.

Nepovedený byl výsledkově i zápas hraný o deset let později opět na severní Moravě, v Třinci. Když Jan Eberle vyrovnával v 51. minutě na 1:1, zdálo se, že bod si Kladno z ledu vedoucího celku tabulky odveze, ale Martin Lojek byl proti, a byť nebyl zrovna střelcem, tady proti Martinu Falterovi uspěl. Kladenští se tehdy v extralize zachraňovali a Třinec jim zavařil nejen touto výhrou, ale také tím, že jejich konkurentovi z Mladé Boleslavi nechal v předešlém duelu bod. Nakonec se však zachránilo Kladno.

10. prosince 2010 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 26:29 Daniel Seman (Václav Varaďa, Vojtěch Polák), 54:39 Martin Lojek (Jiří Polanský) - 50:20 Jan Eberle (Jiří Drtina, Tomáš Knotek)

Vyloučení: 5:6 Bez využití Střely na branku: 35:18 (13:7, 8:4, 14:7) Diváci: 2688

Sestava Kladna: Falter - Kameš, Drtina, Růžička, Toman, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Látal, Stieler, Bělohlav - Eberle, Knotek, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1967 přijela Sparta do Kladna jako favorit, vždyť na předešlém výjezdu reprezentace do SSSR měla desítku hráčů. A také v tabulce byla mnohem výš. Jenže Kladno nasadilo svoje tradiční zbraně, neutuchající bojovnost a nasazení. Skvěle zachytal Termer, hráči dřeli jeden za druhého a zaslouženě deklasovali favorita 6:0! Mimochodem to byla tehdy vůbec nejvyšší výhra nad Spartou, pod kterou tenkrát doslova hořel led. Rekord platil až do 20. listopadu 1970, kdy Kladno na Spartě vyhrálo 10:1. Tenhle výsledek už nikdy nepřekonalo.

Zajímavostí je, že hned čtyři aktéři utkání později jako trenéři vedli reprezentaci Československa a České republiky: tehdejší kouč Sparty Luděk Bukač dosáhl i na dva tituly mistra světa, dále brankář Sparty Pavel Wohl, legendární kladenský obránce František Pospíšil, a také legenda Sparty a zároveň také odchovanec Kladna Josef Horešovský. Ten byl u repre v pozici asistenta.

10. prosince 1967 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 19. Josef Vimmer (Jindřich Karas) PP1, 25. Vladimír Markup (Eduard Novák), 33. Jan Štrojza, 38. Jindřich Lidický (Josef Vimmer) PP1, 41. Josef Vimmer 4/4, 54. Eduard Novák PP1

Vyloučení: 7:10, navíc Jan Štrojza (Kladno) na 10 min. Využití: 3:0 Střely na branku: 25:29 (5:11, 12:11, 8:7) Diváci: 5000

Sestava Kladna: Termer - Vinš, Pospíšil, S. Bauer, L. Bauer - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Markup, Hrabě - Nedvěd, Stach, Štrojza.

Ostatní zápasy 10. prosince (od roku 1965):

10. prosince 1966 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 6:3 (1:2, 3:1, 2:0) hráno na Štvanici

10. prosince 1967 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

10. prosince 1972 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

10. prosince 1974 TJ SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

10. prosince 1989 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI KLADNO 5:5 (1:3, 2:1, 2:1)

10. prosince 1991 TJ VÍTKOVICE - HC POLDI KLADNO 6:4 (1:1, 3:2, 2:1)

10. prosince 1993 HC KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:7 (1:3, 2:2, 0:2)

10. prosince 2004 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC RABAT KLADNO 2:2 PP (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

10. prosince 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC STADION LITOMĚŘICE 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

10. prosince 2016 HC MOST - RYTÍŘI KLADNO 3:6 (0:1, 2:5, 1:0)

10. prosince 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC ZUBR PŘEROV 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)

10. prosince 2018 RYTÍŘI KLADNO - VHK ROBE VSETÍN 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK