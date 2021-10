Ligový debut za Kladno

- 1997 – Jan Klobouček

o Před pár dny jsme si připomínali Jiřího Kloboučka, dnes si připomínáme jeho mladšího bratra Jana. Stejně jako Jiří, i Jan šel cestou amerického univerzitního vzdělání. Po návratu do Čech se oba bratři potkali právě v Kladně. Jan za Středočechy odehrál 22 utkání. Později se v extralize předvedl také v Jihlavě, Znojmě, Slavii či Litvínově. Sedm ročníků také strávil v Ústí nad Labem, se kterým dovedl postoupit i do nejvyšší soutěže. V Ústí patří také do tamní síně slávy.

- 2003 – Bořek Sláma

o Jen o tři zápasy více než Jan Klobouček odehrál za Kladno další zadák Bořek Sláma. Rodák ze Žďáru nad Sázavou hrával za Beroun, odkud si našel cestu i do kladenské sestavy. Krátce působil také ve Slavii, jeden zápas stihl i v extraligovém Ústí. Jinak Sláma strávil svou kariéru jen v nižších soutěžích.

- 2008 – Vladimír Kameš ml.

o Syn slavného otce byl v juniorce dokonce kapitánem týmu. Než se ale prosadil do áčka, ohrával se v nižších soutěžích mimo jiné v Berouně, Kadani či Prostějově. Rád jezdíval i do Litoměřic. Nakonec si v Kladně své místo našel a za čtyři ročníky odehrál téměř dvě stovky zápasů. Oklikou přes Rusko a Slovensko odešel do Německa, kde se zabydlel a kde hraje dodnes.

Poslední ligový start za Kladno

- 2021 – Michal Barinka a Lukáš Doudera

o Borec se zkušenostmi i z NHL či olympiády byl posilou pro extraligovou sezonu 2019/20. V Kladně vydržel mistr světa Barinka jediný ročník. Po sestupu odešel do Vítkovic, kde dříve zažil skvělé roky. Ostravané ale Barinku ještě dvakrát Kladnu půjčili. Po koronavirem vynucené pauze ale Barinka odešel do Brna a tím skončila i výpomoc Kladnu.

o Lukáš Doudera platil za velký talent, kterého ještě jako mládežníka i s bratrem Milanem přetáhl Třinec. Nikdy ale nezářil tak, jak se očekávalo. Po odchodu z Třince Doudera hrál hodně v Litvínově, ale i Chemici posílali mladého obránce na pomoc týmům v nižší soutěži. To byl případ i Douderova angažmá v Kladně. Stejně jako v případě Barinky, i Douderovo působení v Kladně skončilo s dlouhou koronavirovou pauzou. Během ní si totiž Doudera našel angažmá ve Vítkovicích.

Rekordy a zajímavost

- 1980 – Ani hattrick nestačil Milanu Novému pří výhře 9:4 v Košicích. Jeho řádění skončilo na čtyřech brankách a jedné asistenci.

Zápasy s kulatým výročím

Mladé celky Kladna a Zlína sehrály v 90. letech pár skvělých partií. Zlín v té době ještě hrával pěkný útočný hokej, na ten ale trochu doplatil v říjnu roku 1990, kdy dostal v Kladně devět branek. Čtyři kanadské body udělal Miroslav Mach, jemuž se proti Zlínu tradičně dařilo. Vidět byla i posila ze severu Čech Petr Kuda. Trochu bohém a vlasy jako Lemmy Kilmister hokej uměl a hrál s hlavou nahoře. I proto měl tři přihrávky. Hostující tvrďák Zdeněk Okál si vysloužil trest za to, že rozhodčího chytil za rameno a snažil se mu vysvětlit svůj vklad pravidel. Dostal jen desítku.

10. října 1991 HC POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 9:4 (2:0, 5:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 15:58 Miroslav Mach (Zdeněk Vojta), 18:40 Josef Vrkota (Petr Kuda, Jiří Veber) PP1, 20:34 Jan Kruliš (Miroslav Mach, Zdeněk Eichenmann), 21:58 Radek Novák (Pavel Patera), 28:07 Radek Gardoň (Petr Kuda), 35:54 Josef Vrkota (Petr Kuda) PP1, 37:13 Miroslav Mach (Zdeněk Eichenmann), 57:16 Otakar Vejvoda (Pavel Patera, Tomáš Mikolášek), 59:56 Zdeněk Eichenmann (Miroslav Mach, Zdeněk Vojta) 4/4 - 26:41 Martin Hrstka (Miroslav Okál, Zdeněk Okál), 42:17 Juraj Jurík (Miroslav Chalánek), 44:21 Vladimír Vlk (Martin Hrstka), 47:30 Jaroslav Otevřel (Petr Pavlas, Roman Hamrlík) PP1. Vyloučení: 6:6, navíc Zdeněk Okál (Zlín) na 10 min. Využití: 2:1 Střely na branku: 41:31 (15:10, 18:7, 8:7/7) Diváci: 2422

Sestava Kladna: Hnilička (od 47:30 Kameš) - Kruliš, Mádl, Kuda, Veber, Novák, Kaberle - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Slabý, Gardoň, Vrkota - Mikolášek, Patera, Vejvoda - Placatka, Čermák.

Ostatní zápasy 10. října (od roku 1965)

10. října 1965 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTAK LZ PLZEŇ 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

10. října 1967 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) / hráno v pražské Sportovní hale

10. října 1969 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

10. října 1972 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 1:1 (1:0, 0:1, 0:0)

10. října 1975 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 6:4 (4:1, 0:1, 2:2)

10. října 1978 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

10. října 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 9:4 (4:2, 2:1, 3:1)

10. října 1989 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI KLADNO 6:2 (0:0, 2:1, 4:1)

10. října 1995 HC OLOMOUC - HC POLDI KLADNO 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

10. října 1997 HC ZPS-BARUM ZLÍN - HC VELVANA KLADNO 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

10. října 1999 HC SPARTA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

10. října 2003 HC RABAT KLADNO - HC VÍTKOVICE 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

10. října 2004 HC SPARTA PRAHA - HC RABAT KLADNO 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

10. října 2006 HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC RABAT KLADNO 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

10. října 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC LITVÍNOV 1:2 PP (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

10. října 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC BENÁTKY NAD JIZEROU 7:2 (2:2, 1:0, 4:0)

10. října 2018 RYTÍŘI KLADNO - AZ RESIDOMO HAVÍŘOV 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

10. října 2020 HC FRÝDEK-MÍSTEK - RYTÍŘI KLADNO 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1965 Kladno vysoko porazilo Plzeň, kterou v té době trénoval ex-kladenský Vlastimil Sýkora a chytal za ni bývalý brankář Kladna Kulíček. Měl spoustu skvělých zákroků (domácí měli 55 střel!), ale jeho tým neměl šanci. Vtipem a krásnými kombinacemi hýřila zejména trojice Vimmer, Karas, Lidický. Novinkou bylo nasazení Adolfa Stacha do obrany, kde se tenhle útočník okamžitě skvěle osvědčil.

10. října 1965 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTAK LZ PLZEŇ 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

Branky a nahrávky: 1. Josef Vimmer (Jindřich Karas), 17. Jaroslav Volf (Adolf Stach), 31. František Pospíšil, 48. Zdeněk Hrabě, 49. Jindřich Lidický (Jindřich Karas), 53. Jaroslav Kofent (Milan Michalička), 55. Josef Vimmer PP1, 58. Emilián Náprstek - 21. Stanislav Sventek. Vyloučení: 1:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 55:20 (19:7, 15:9, 21:4) Diváci: 4500

Sestava Kladna: Termer - Pospíšil, Stach, Náprstek, Bacílek © - Vimmer, Karas, Lidický - Volf, Michalička, Kofent - Šaloun, Markup, Hrabě.

10. října 1969 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Václav Nedomanský (Ivan Grandtner), 10. Václav Nedomanský (Ivan Grandtner) PP1, 25. Ivan Grandtner (Vladimír Dučaj), 30. Július Haas (Milan Kužela), 45. Václav Nedomanský (Peter Staroň), 53. Ivan Grandtner (Štefan Kordiak) - 29. Zdeněk Hrabě (Otakar Vejvoda) PP1, 56. Zdeněk Nedvěd (Jaroslav Kofent). Vyloučení: 7:4 Využití: 1:1 Střely na branku: 43:22 (14:7, 17:9, 12:6) Diváci: 6500

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Čermák, Bauer - Novák, Markup, Hrabě - Hlaváček, Nový, Lidický - Nedvěd, Kofent, Šašek.

V pražském Podskalí bydlel (podobně jako třeba Josef Lada) rozhodčí Pražák, který si po utkání Kladno - Košice v říjnu 1980 postěžoval, že led byl špatný a za brankami bylo "voraniště" nevhodné pro vrcholový hokej. I tak si ale Kladeňáci poradili a vyhráli vysoko 9:4, zářil hlavně čtyřgólový Milan Nový. Gólů dali domácí dokonce 10, ale jeden brankový neuznali. Luboš Bauer byl tak naštvaný, že brankovému hrozil holí a dostal desítku. Za zmínku z tohoto zápasu stojí i začátek - ve 2. minutě zimák pohasl a trvalo 12 minut, než se světla zase rozžhnula a mohlo se pokračovat.

10. října 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 9:4 (4:2, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 01:58 Lubomír Bauer, 11:06 Jiří Dudáček (Milan Nový), 13:26 Jiří Dudáček (František Kaberle), 15:29 Milan Nový (František Kaberle), 20:33 Jaroslav Vinš SH1, 29:35 Milan Nový, 40:55 Jaroslav Vinš (Jan Novotný), 48:41 Milan Nový (František Kaberle, Jan Novotný) PP1, 51:35 Milan Nový - 10:16 Štefan Jabcon (Marián Repaský), 17:16 Bedřich Brunclík (Zdeněk Moučka, Milan Jančuška), 37:52 Jozef Lukáč (Bedřich Brunclík, Zdeněk Moučka) SH1, 44:54 Milan Jančuška (Jozef Lukáč). Vyloučení: 1:5, navíc Lubomír Bauer (Kladno) na 10 min. Využití: 1:0 V oslabení: 1:1 Střely na branku: 41:28 (:8, :9, :11) Diváci: 4500

Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Hořava - Dudáček, Nový ©, Bauer - Eberle, Müller, Novotný - Reckziegel, Martínek, Fiala - od 47. Vrňák.

V roce 1995 se Kladnu povedl v Olomouci krásný obrat z 0:2 na 4:2. Odstartoval ho Milan Ruchař, který chvíli předtím nahradil Miroslava Macha, a pak se trefovaly hvězdy Vejvoda, Patera a Ton. Jedna perlička - domácí měli v utkání jen dva vyloučené a oba dostali osobní trest. Polák šel na 5 minut za faul, Broš v závěru na 10 minut za protesty.

10. října 1995 HC OLOMOUC - HC POLDI KLADNO 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 04:42 Martin Bakula (Aleš Zima), 22:10 Ondřej Kratěna (Jan Tomajko, Michal Broš) - 29:56 Milan Ruchař, 34:46 Petr Ton (Petr Kasík) PP1, 50:45 Otakar Vejvoda (Martin Procházka, Pavel Patera), 58:18 Pavel Patera (Petr Kasík, Jan Kruliš). Vyloučení: 0:5, navíc Jiří Polák na 5 min. a do konce utkání, Michal Broš (oba Olomouc) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 29:29 (10:5, 8:16, 11:8) Diváci: 3620

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Kasík, L. Procházka, Ančička, Židlický, Kaberle - Ton, Patera ©, Vejvoda - Beránek, Zajíc, M. Procházka - Čermák, Mach (od 24. Ruchař), Kajer (od 24. Slánský).

V roce 1999 byla Sparta jasným favoritem derby s Kladnem, měla totiž nabitou soupisku mistry světa Kučerou, Sýkorou či Výborným. Měla i spoustu přesilovek, velký tlak, přesto prohrála 2:4. Zlomila ji branka Jiřího Burgera při hře ve čtyřech. V té chvíli pykali na trestné domácí Martin Chabada a kladenský Jan Kruliš, který dostal do 5+ do konce za bodnutí protihráče špičkou hole.

10. října 1999 HC SPARTA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 37:32 Martin Chabada (Jiří Zelenka, Pavel Šrek) PP2, 40:39 Jiří Zelenka (Richard Žemlička) - 17:51 Jiří Burger (Jan Kruliš), 39:34 Radek Gardoň (Jiří Burger, Tomáš Kupka), 47:44 Jiří Burger 4/4, 59:59 Ondřej Kříž (Martin Bílek, Jan Dlouhý) ENG. Vyloučení: 4:8, navíc Jan Kruliš (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 1:0 Střely na branku: 33:22 (7:7, 12:9, 14:6) Diváci: 4644

Sestava Kladna: Bílek - Skuhrovec, Pozník, Kříž, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, od 50. Platil - Svoboda, Eichenmann, Kaňka - Horna, Gardoň, Kameš - Holšán, Burger, Kupka.

Při výluce v NHL v roce 2004 se Kladnu naopak duel na Spartě vůbec nepovedl. Po pěkné akci ho dostal do vedení Jaromír Jágr, následně ještě Robert Kysela dával na 1:2, pak už ale 14 tisíc diváků ve Sportovní hale sledovalo zasloužený obrat Sparty dirigované Nedvědem, Výborným, Hlaváčem nebo dnes už bohužel nebožtíkem Janem Markem. .

10. října 2004 HC SPARTA PRAHA - HC RABAT KLADNO 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 09:58 Jan Marek (Josef Řezníček) PP1, 20:43 Karel Pilař (Petr Ton), 31:03 Jan Hlaváč (Karel Pilař, Jan Hanzlík), 54:54 Petr Nedvěd (David Výborný, Jan Hlaváč) - 05:04 Jaromír Jágr (Jan Hrdina, Tomáš Kaberle) PP1, 13:39 Robert Kysela (Pavel Patera, Petr Kasík). Vyloučení: 4:5, navíc Radek Gardoň (Kladno) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 46:26 (17:9, 20:6, 9:11) Diváci: 13536

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Kasík, P. Hořava, Špelda - Jágr, Gardoň, Hrdina - Kysela, Patera, Klimt - Horna, Zajíc ©, Bílek - Havel, Kalla, Ma. Frolík.

Zásadní postavou utkání Kladna s Litvínovem v roce 2008 byl Tomáš Horna. Kladenský útočník nedal několik velkých šancí a ve třetí třetině nechtěně rozřízl bruslí zápěstí svému bývalému spoluhráči a kamarádovi Radimu Skuhrovcovi. Led pak zalila obrovská krvavá louže, dlouho se nehrálo.

Z utkání si prohlédněte fotogalerii.

10. října 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC LITVÍNOV 1:2 PP (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 41:07 David Hájek (Pavel Patera) - 38:06 Karel Kubát (Robert Reichel, František Lukeš) PP1, 64:13 Jiří Šlégr (Robert Reichel) PP1 (4/3). Vyloučení: 4:3 Využití: 0:2 Střely na branku: 42:42 (17:15, 15:12, 9:10, 1:5) Diváci: 3137

Sestava Kladna: Kopřiva - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Růžička, Kameš, Hořava - Diviš, Patera ©, Procházka - Tenkrát, Frolík, Tomajko - Horna, Kalla, Bělohlav - Eberle, Čurilla, Kuchler.

Jan ŠEJHL