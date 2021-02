Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 10. února a vzpomínka na atraktivní duel s Plzní z roku 1971.

Vladimír Markup | Foto: archiv

Narozeniny:

- Martin Frolík – 39 let. Starší bratr slavnějšího Michaela se narodil v Kladně, kde s hokejem začínal. V mládeži se podíval do reprezentačních výběrů i do zámořské juniorky, ale po více než roku v Kanadě se vrátil zpět do Kladna. V mateřském klubu za 10 sezon nasbíral 301 ligových startů. V extralize hrál také za Litvínov, hokej si vyzkoušel také na Slovensku, v Maďarsku či Německu. Ještě v loňské sezoně byl k vidění v krajské lize v dresu Lva Slaný.

- Jan Ilašenko – 29 let. Ilašenko platil za zajímavý brankářský talent. Ne nadarmo si ho všimla i Budapešť, která tehdy hrála MHL, mládežnickou variantu KHL. Mezi dospělými se ale příliš neprosadil. V kladenském áčku byl maximálně náhradníkem, který do soutěžního utkání nezasáhl. V posledních letech chytal za druholigové Řisuty.