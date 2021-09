Narozeniny

Jan Jaroměřský – 33 let. Obránce Jan Jaroměřský pochází původně z Turnova. Prošel mládežnickými kategoriemi Liberce či Mladé Boleslavi. Dlouho válčil jen v nižší soutěži. Představil se mimo jiné v dresu Trutnova, Vrchlabí, Děčína či Benátek. Zlom v jeho kariéře přišel až v Olomouci. Na Hané zapadl do kádru, který pro Olomouc vybojoval extraligu na úkor Kladna. Přechod do nejvyšší ligy ale nebyl pro Jaroměřského tak rychlý, zamířil proto na dvacetizápasové hostování do Kladna. Poté už se ale začal naplno prosazovat v extraligové Olomouci. V hanácké metropoli si vybudoval pověst spolehlivého beka. Toho si všiml i silný Třinec, který ho zlákal do svých řad. S Oceláři hned v první sezoně oslavil mistrovský titul. Nyní vstupuje do druhé sezony ve Slezsku.

Ligový debut za Kladno

- 1974 – František Větrovec. Domažlický rodák Větrovec v Kladně začínal koncem šedesátých let. Jako osmnáctiletý si vysloužil přestup do prvního týmu. A lepší debutovou sezonu si nemohl ani přát. Kladno totiž hned získalo svůj historicky druhý ligový titul. Později se obrovský bojovník podílel ještě na dvou dalších, to už ale za Kladno tolik nenastupoval. S Kladnem si prožil i zlé časy, když v osmdesátých letech opakovaně padalo o soutěž níž a zase se vracelo. Kromě angažmá v holandském Heerenveenu působil také v nižší soutěži ve Slaném či v Rakovníku. U kladenského áčka byl téměř deset let vedoucím mužstva.

- 1999 – Radim Skuhrovec, Ondřej Kříž, Tomáš Polanský a Martin Vejvoda

o Obránce Skuhrovec patří mezi odchovance Litvínova. Dlouho se ale protloukal jen nižšími soutěžemi. Kladno si ho tehdy vyhlédlo v Kadani a pro Skuhrovce to byla první šance ukázat se v extralize. Chytil ji pevně za pačesy a v Kladně se zabydlel na čtyři roky. S Kladnem zažil sestup, o rok později ale pomohl k rychlému návratu mezi elitu. Pak obrovský bojovník zamířil do mateřského Litvínova, kde strávil zbytek kariéry. U Chemiků se pak přesídlil role trenérské.

o Naopak Ondřeje Kříže vychovávalo od dorostu Kladno. Než se poprvé probojoval do sestavy kladenského áčka, sbíral zkušenosti v americké ECHL, v Plzni, ale i v českých nižších soutěžích. Za kladenské muže nakonec nastupoval tři ročníky. Když Kladno sestoupilo, odešel do Kadaně. Později se ještě krátce ukázal v extraligovém Znojmě, naprostou většinu kariéry ale strávil v nižších soutěžích.

o Podobně jako Skuhrovec, i Polanský byl posilou z Kadaně. V Kladně, jehož byl odchovancem, vydržel jediný rok. Bodově se mu příliš nevydařil. Přestože odehrál většinu sezony, na kontě měl nakonec jen pět bodů. Po roce se vrátil zpět do Kadaně. V kladenském dresu se ještě představil při play out 2009. To zanechal lepší dojem a hned čtyři přesné zásahy. Většinu kariéry věnoval Kadani, něco odehrál i za Chomutov či Klášterec nad Ohří.

o Pokračovatel slavného hokejové jména Vejvoda prošel například švédskou juniorskou ligou. V kladenském týmu ale Martin úspěchy svého slavného otce a staršího bratra nedovedl napodobit. Zaznamenal pouhých šestnáct startů s jediným bodem za asistenci na gól Jiřího Burgera v Karlových Varech. Později to zkoušel ještě v nižší soutěži za Kadaň, Kralupy, Příbram či Slaný. V Kladně nějaký čas působil jako sportovní manažer, stejnou roli si vyzkoušel i v Mladé Boleslavi.

- 2000 – Václav Skuhravý. Rodák ze Slaného první zápasy za dospělé absolvoval v Karlových Varech. Opravdové zkušenosti však nabíral až v Kladně, jehož dres oblékal dvě sezony. Když Kladno po ročníku 2001/02 opustilo nejvyšší soutěž, odešel Skuhravý opět na západ Čech. V lázeňském městě dokonce deset let nosil kapitánské céčko. Karlovarské několikrát i opustil, ještě jednou se vrátil i do Kladna. Jako kapitán v sezoně 2015/16 ale nepomohl. V létě 2021 se přesunul u karlovarských Energetiků do role trenérské a činovnické. Mohl by se ještě objevit v druhé lize v dresu Chebu.

- 2018 – Adam Brízgala. Odchovanec Sparty patřil mezi veliké talenty nejen Pražanů, ale i celého českého hokeje. Ještě při angažmá ve Spartě si přivodil zranění kolena, kvůli kterému málem ukončil kariéru. K hokeji se vrátil, dotáhl to i do prestižní americké juniorské soutěže. Po návratu ze zámoří ho zlanařili právě Rytíři. V Kladně prožil tři sezony, během kterých dvakrát slavil postup do extraligy. Právě v nejvyšší soutěži byl až trojkou. Při zranění brankářů Godly s Cikánkem ale musel naskočit do brány a živil šance na záchranu Kladna až do posledního kola. Po druhém postupu s Rytíři se s Kladnem rozloučil a zamířil do ostravské Poruby.

Rekordy a zajímavost

- 1974 – Hned v prvním utkání sezony po návratu z vojenské služby v Jihlavě předvedl hattrick Milan Nový. K tomu přidal i dvě asistence a měl tak podíl na všech pěti brankách nejen Kladna, ale i zápasu.

Zápasy s kulatým výročím:

Nic.

Ostatní zápasy 10. září (od roku 1965)

10. září 1974 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

10. září 1999 HC VELVANA KLADNO - HC EXCALIBUR ZNOJEMŠTÍ ORLI 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)

10. září 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SLOVNAFT VSETÍN 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

10. září 2006 HC ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC RABAT KLADNO 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

10. září 2014 HC BENÁTKY NAD JIZEROU - RYTÍŘI KLADNO 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

10. září 2018 HC RT TORAX PORUBA 2011 - RYTÍŘI KLADNO 2:1 SN (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0) / hráno v Ostravar Aréně

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1974 se vrátil Milan Nový z vojny v Jihlavě a hned v prvním duelu nasypal do brněnské branky tři góly. Přitom soupeři chytal slavný Vlado Dzurilla. Ale první lajna Kladna - kde Nového a Nováka doplnil Jiří Filip - později skvělý tenista - zářila. Přispěl k tomu i kapitán Pospíšil, fantazií byl jeho pas na čtvrtý gól.

10. září 1974 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Eduard Novák (Milan Nový, František Pospíšil), 19. Milan Nový (Jiří Filip) PP1, 31. Eduard Novák (Milan Nový, František Kaberle), 34. Milan Nový (František Pospíšil) PP1, 42. Milan Nový (Jiří Filip). Vyloučení: 4:5 Využití: 2:0 Střely na branku: 46:30 (22:8, 13:15, 11:7) Diváci: 5500

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Větrovec, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Filip - Nedvěd, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Vysušil.

Historicky první zápas se Znojmem, tehdy nováčkem extraligy, odehrálo Kladno 10. září 1999. Vyhrálo 4:3 po velkém boji, když se mu povedla jen druhá třetina. Během chvíle nastřílelo tři branky, pak přidalo Křížem i čtvrtou, nakonec vítěznou. Za soupeře nastoupilo několik hráčů, kteří dříve či později bojovali i za Kladno - Pazourek, Vorel, Klobouček či Fink.

10. září 1999 HC VELVANA KLADNO - HC EXCALIBUR ZNOJEMŠTÍ ORLI 4:3 (0:1, 4:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 23:30 Tomáš Kupka (Jiří Kameš), 24:19 Ladislav Svoboda (Jiří Kameš, Martin Táborský), 28:25 Jiří Holšán (Jan Kruliš, Jiří Burger), 39:48 Ondřej Kříž (Radek Gardoň, Zdeněk Eichenmann) - 17:34 Petr Kaňkovský (David Pazourek, Karel Soudek) PP1, 22:26 Peter Pucher (Patrik Fink), 42:50 Patrik Fink (Jiří Heš) PP1. Vyloučení: 2:5 Využití: 0:2 Střely na branku: 41:28 (11:11, 18:8, 12:9) Diváci: 4256

Sestava Kladna: Bílek - Kročák, Táborský, Kříž, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, od 41. Skuhrovec - Svoboda, Kameš, Kupka - Horna, Gardoň, Eichenmann - Holšán, Burger, Polanský (od 50. Vejvoda) - do 20. Kaňka.

V roce 2000 to měli Kladeňáci těžké, Vsetín tehdy měl ještě drtivou sílu. Chytal za něj Kladeňák Kameš, vepředu zářili Dopita i mladičký Jiří Hudler, který bral dva body. To domácí trenéři Novák s Fialou nechali o rok starší borce Tomáše Plekance a Petra Tatíčka na střídačce… Každopádně Kladno bojovalo hodně statečně, Vsetín si na potvrzení náskoku musel počkat až do power play domácích.

10. září 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SLOVNAFT VSETÍN 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 14:51 Tomáš Klimt (Jan Kruliš, Jan Dlouhý) PP1, 44:35 Jozef Voskár (Michal Mádl, Ladislav Svoboda) - 12:49 Radim Tesařík (Jiří Dopita), 17:13 Roman Stantien (Jiří Hudler), 32:23 Roman Stantien (Jiří Hudler), 59:03 Radim Tesařík (Ján Pardavý) ENG (4/5). Vyloučení: 5:8 Využití: 1:0 Střely na branku: 36:37 (13:12, 8:13, 15:12) Diváci: 3368

Sestava Kladna: Horčička - Boháček, Hájek, Kříž, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý - Horna, Skuhravý, Vlček - Svoboda, Voskár, Kameš - Havel, Gardoň, Klimt.

V roce 2006 Kladno padlo ve Znojmě vedeném tehdy trenérem Milošem Hořavou. Trest do konce si tehdy vysloužil tři vteřiny před koncem Pavel Patera po konfliktu s tvrďákem domácích Radimem Bičánkem, který i sundal rukavice.

10. září 2006 HC ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC RABAT KLADNO 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 12:19 Roman Erat (Martin Čakajík) PP1, 17:42 Jiří Beroun (Karel Plášek) PP1, 31:20 Pavel Mojžíš (Karel Plášek), 53:03 Karel Plášek PP1 - 15:40 Milan Hluchý (Radek Gardoň) PP1, 43:51 Michal Havel (Martin Procházka) PP1, 55:21 Vítězslav Bílek (Aleš Pavlas). Vyloučení: 11:11, navíc Radim Bičánek (Znojmo) na 10 min., Pavel Patera (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 3:2 Střely na branku: 48:31 (16:11, 16:10, 16:10) Diváci: 2250

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Zeman, Pavlas, Štěpánek, L. Procházka, Hájek - Frolík, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Gardoň, Hluchý - Horna, Kalla, Kuchler - Havel, Čurilla, Jaroš.

10. září 2014 HC BENÁTKY NAD JIZEROU - RYTÍŘI KLADNO 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 39:37 Josef Skořepa (Petr Kolmann, Daniel Špaček) PP1, 53:01 Radim Šimek (Vít Jonák). Vyloučení: 8:9 Využití: 1:0 Střely na branku: 31:32 (8:13, 13:8, 10:11) Diváci: 703

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Kania, Látal, Kehar, Gutwald, Kolářík - Rudovský, Dragoun, Eberle - Hořava, Melka, Tenkrát © - Dalecký, Pitule, Redlich - Strnad, Lukáč, Havlíček.

10. září 2018 HC RT TORAX PORUBA 2011 - RYTÍŘI KLADNO 2:1 SN (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 49:16 Jiří Zdeněk (Patrik Zdráhal, Tomáš Jáchym), 65:00 Šimon Stránský GWS - 28:17 Adam Kubík (Jiří Říha, Petr Vampola). Vyloučení: 4:3 Bez využití Střely na branku: 38:27 (15:5, 13:7, 10:12, 0:3) Diváci: 3500

Sestava Kladna: Brízgala - Nash, Svedlund, Říha, Hořava, Zelingr, Zajíc - Kubík, Vampola, Strnad © - Kružík, Kaut, Redlich - Jelínek, Machač, Vildumetz - Hajný, Zikmund, Š. Bláha.

Jan ŠEJHL