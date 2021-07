Výročí úmrtí

- 2011 – Jaroslav Jiřík. Narodil se 10. prosince 1939 ve Vojnově Městci nedaleko Žďáru nad Sázavou. Poté se ale celá rodina přestěhovala a Jiřík tak přišel do Kladna. První příležitosti mezi muži dostával už jako sedmnáctiletý v sezoně 1956/57. Už o rok později byl povolán do reprezentace, o další sezonu dál byl jedním z tahounů, kteří Kladnu pomohli na ligový vrchol. Jaroslav Jiřík k tomu pomohl 16 brankami, o gól lepší už byl jen Jaroslav Volf.

Jiřík nedával moc hezké branky, ale zdobil ho důraz v předbrankovém prostoru. Když o něm Stanislav Bacílek prohlásil, že se kolem brány motá jak „brambor v hrnci“, přezdívka byla na světě.

Po pěti sezonách v kladenském A-týmu odešel Brambor do brněnské ZKL. Právě tam získal dalších pět ligových titulů. Dobře se mu dařilo i na reprezentační úrovni. Na nejcennější kov sice nedosáhl, s národním týmem ale získal dvě světová stříbra a dva bronzy, stříbro i bronz získal i na olympijských hrách. Byl také autorem nápadu, kdy někteří reprezentanti na šampionátu 1969 na vzdor proti nedávné okupaci přelepili pěticípou hvězdu na dresu. Za hanobení státního znaku tehdy hrozilo i vězení. Jiříkovi, ale Holíkovi či Dzurillovi gesto prošlo.

Když o něj koncem 60. let projevil zájem legendární trenér Scotty Bowman, režim mu, možná trochu překvapivě, nestál v cestě. A to i přes zmíněnou akci s přelepenou hvězdou či to, že Jiříkovi tehdy ještě zbývalo několik měsíců do třicetin, které byly mezníkem pro to, aby mohl odejít do ciziny. Za oceánem vydržel jen jedinou sezonu. V dresu St. Louis odehrál pouhé tři zápasy, více hrál za Kansas. I tak mu patří primát prvního Čecha a teprve druhého v Evropě vychovaného hráče, který se podíval do nejslavnější ligy světa. Možná by se v Americe prosadil víc, ale v Čechách na něj čekala manželka i s dítětem. Jiřík tak zvolil návrat do vlasti.

A hokejově opět do Brna. Tam i svou kariéru dohrál. Jeho celková bilance čítá 450 ligových startů a skvělých 300 branek. Dalších 83 přesných zásahů pak přidal v reprezentaci.

Po konci hráčské kariéry se stal trenérem. Kromě svého Brna trénoval také v Plzni, Vítkovicích, Nitře či Liptovském Mikuláši. Postavil se také na lavičku švýcarského Luzernu, rakouského Grazu nebo německého Stuttgartu. Působil také jako hráčský agent. Již od mládí také toužil létat, ale sen mu vyšel až po konci hokejové kariéry v devadesátých letech, kdy složil pilotní zkoušky. Právě tato vášeň se mu stala osudnou. 11. července 2011 nasedl do svého zbrusu nového ultralehkého letadla. To ale postihla technická závada a v jeho troskách vyhasl život velké hokejové legendy a člena Síně slávy českého hokeje.

Jan ŠEJHL