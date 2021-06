Narozeniny

- Vratislav Vitner – 93 let. Obránce Vratislav Vitner pocházel z Hředel na Berounsku. Od roku 1944 ale nastupoval za dorost HOSK Kladno. Do A-týmu se podával už v sezoně 1946/47, a za áčko nastupoval až do roku 1950, kdy odešel na vojnu. Po ní se do Kladna ještě vrátil a vyjma hostování v Baníku Ostrava působil u Středočechů až do sezony 1955/56, kdy ukončil aktivní kariéru. Vratislav Vitner byl ale všestranně nadaným sportovcem. Jako mládežník hrál dorosteneckou ligu za fotbalové SK, na vojně v Karviné pak přičichl k cyklistice, ve které sbíral také úspěchy. Čtyřikrát vyhrál etapový cyklistický závod v rámci oslav dne horníků a hutníků, v devadesátých letech pak vítězil ve veteránské kategorii mistrovství.

- Vladimír Markup – 85. výročí narození (zemřel 9.8.2014)

o Další z lánských rodáků v kladenské sestavě byl Vladimír Markup. V Lánech také s hokejem začínal jako osmiletý žáček. Roce 1951 pak přestoupil do dorostu kladenské PZtky. Do áčka se tehdy ještě nepodíval a o dva roky později se vrátil zpět domů. Nabídku hrát za kladenský A-tým mu dal až během vojny v Červené hvězdě Bratislava Jan Bacílek. Do kladenské sestavy skvěle zapadl. Tehdy nastupoval hlavně po boku Miroslava Ryse a hned v prvním roce se podílel na historicky prvním kladenském titulu. Později také nastupoval se Zdeňkem Bačou Hrabětem či Eduardem Novákem. Za Kladno odehrál nakonec odehrál celkem 14 sezon. V historických tabulkách má 404 ligových startů a solidních 109 branek. Na konci kariéry si mohl ještě vydělat v Německu. Tehdejší režim ho ale za železnou oponu nepustil, kariéru tak dohrál v českých nižších soutěžích. Objevil se v dresu Kolína, Kralup, Švermova či Rakovníku, kde byl dokonce hrajícím trenérem. Pravidelně také nastupoval za kladenské Old Boys. Vladimír Markup zemřel 9. srpna 2014 ve věku 78 let.

- Václav Novák – 47 let

o Dobré jméno si udělal Václav Novák v rodném Liberci, kde válel v nižší soutěži. Mohla za to zejména sezona 1997/98, kdy nasbíral solidních 53 bodů. Tehdy o něj Kladno projevilo zájem. Novák si ale vybral nabídku z pražské Sparty. Po postupu Liberce do extraligy právě přes Kladno, se Novák pod Ještěd vrátil a nosil na dresu i kapitánské céčko. Krátce si zkusil i angažmá v ruském Omsku, odkud se vrátil opět na sever Čech. Když o něj Bílí Tygři ztratili zájem, přesunul se Novák do prvoligového Ústí. Právě z ústeckého Slovanu se v Kladně ukázal na půlsezónním hostování. Později působil také na Slovensku a dlouho také v Rumunsku.

Jan ŠEJHL