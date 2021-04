Narozeniny:

- Radek Bělohlav – 51 let. Mistr světa pochází z Českých Budějovic. Zahrál si ale také za Vsetín, kde oslavil dva ligové tituly. Třetí přidal při působení ve Spartě. Na kontě má také titul mistra světa z Vídně 1996. V Kladně působil až posledních 6 let své bohaté kariéry. Za tu dobu odehrál 280 zápasů. V poslední sezoně už ale hrál více za tehdy partnerský Písek. To ho mrzelo o to více, že do tisícovky zápasů v extralize mu nakonec chybělo jen 24 startů. Když pověsil brusle na hřebík, dal se na trenéřinu.

- Martin Bílek – 51 let. Brankář Bílek pochází z Prahy. Většinu kariéry strávil jen v nižších soutěžích. Mimo jiné pomáhal pražské Slavii k postupu do nejvyšší soutěže. V Kladně vydržel tři sezony. Nejvíce se mu povedla druhá, ve které vytáhl úspěšnost nad 92 procent. Do play off se ale nepodíval ani jednou. Po konci v Kladně se vrátil jen do nižších soutěží, kde hrál mimo jiné za Mladou Boleslav či Teplice.

Zápasy s kulatým výročím:

Po výhře v úvodním semifinále premiérového československého play off nad Brnem se v odvetě na svém stadionu radoval soupeř. Kladnu jakoby vůbec neseděl velmi pozdní začátek duelu, od začátku tahalo za kratší konec, ten večer jednoduše nemělo nárok. Dokonce inkasovalo při vlastní přesilovce, i když tu samou vzápětí Pospíšil i využil.

11. dubna 1971 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Josef Černý (Oldřich Machač), 9. Josef Sršeň (Jaromír Meixner), 25. Josef Černý SH1 [3:0], 28. František Ševčík (Milan Kokš), 46. Zdeněk Mráz (Josef Sršeň) - 25. Milan Nový (František Pospíšil) PP1. Vyloučení: 3:6 Využití: 0:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 43:13 (18:3, 11:5, 14:5) Diváci: 7000.

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Rác, Hrabě - Nedvěd, Markup, Kofent.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V předposledním kole ligy hostilo Kladno bratislavský Slovan a šlo o výměnu mistrů – toho předešlého střídal výhrou 8:1 staronový. Kladýnko mělo titul jistý už od předešlého kola, kdy vyhrálo v Košicích, proti Bratislavě to byla rozlučka se svými fanoušky. Bohužel tým i fanoušky rozzlobilo tehdejší rozhodnutí svazu, že mistrovský pohár dá Kladnu až po posledním zápase na Spartě. Byl to poslední kladenský titul v historii. Zajímavé je, že to byl vůbec poslední zápas slavných bratrů Petera a Antona Šťastných v Čechách. V létě emigrovali do Kanady a v Česku už nikdy zápas nehráli. Anton se loučil pěstní rvačkou s Václavem Sýkorou.



11. dubna 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 8:1 (5:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 10:31 Arnošt Reckziegel (Jaroslav Vinš), 11:32 Milan Nový (Lubomír Bauer), 13:46 František Kaberle (Jiří Dudáček), 18:36 Miroslav Křiváček (Otakar Vejvoda), 19:37 Milan Skrbek (Jaroslav Vinš), 31:20 Jiří Dudáček (Milan Nový), 46:56 Jiří Dudáček (František Kaberle) PP1 (4/3), 58:56 Otakar Vejvoda (Václav Sýkora) - 09:21 Ján Jaško (Róbert Pukalovič). Vyloučení: 5:6, navíc Václav Sýkora (Kladno) a Anton Šťastný (Bratislava) na 5 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 41:22 (18:6, 9:5, 14:11) Diváci: 5500.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Neliba, Vejvoda, Hořava, Vinš, Čermák - Dudáček, Nový ©, Bauer - Křiváček, Sýkora, Fiala - Reckziegel, Skrbek, Novotný.

V osmém kole baráže v roce 2014 uhrálo Kladno svůj nejlepší výsledek, Chomutov porazilo 6:2. Dostalo se tak do pozice, kdy po počátečním zmaru mělo záchranu ve svých rukách. Trenérům vyšel tah se zařazením brankáře Cikánka, který chytal velmi dobře. Výsledek totiž neodpovídal, lepší byl ten večer Chomutov, ale šance proměňovalo Kladno. Tomu se vyplatilo i vrácení Patery mezi matně hrající Hořavu a Tenkráta, kteří se oba zlepšili a dali branky. Rytíři jeli k dalšímu kolu do Olomouce posíleni psychicky, bohužel tam zápas vůbec nezvládli, o tom však až příště.

11. dubna 2014 RYTÍŘI KLADNO - PIRÁTI CHOMUTOV 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 12:26 Tomáš Kaberle (Miloslav Hořava) PP1, 15:36 Miloslav Hořava (Pavel Patera, Libor Procházka), 19:59 Petr Tenkrát (Miloslav Hořava, Pavel Patera), 36:04 Marek Zagrapan (Michal Dragoun), 49:48 Ivan Majeský (Petr Tenkrát) PP1, 58:45 David Růžička (Jiří Kuchler, Michal Dragoun) - 38:53 Jakub Stehlík (Tomáš Malec, Jaroslav Svoboda) PP1, 40:40 David Hruška (Nikola Gajovský, Štěpán Hřebejk). Vyloučení: 6:5 Využití: 2:1 Střely na branku: 19:37 (9:14, 5:9, 5:14) Diváci: 2287.

Sestava Kladna: Cikánek - Majeský, Kaberle, Kolářík, P. Hořava, Procházka, Růžička - M. Hořava, Patera ©, Tenkrát - Zagrapan, Dragoun, Kuchler - Dalecký, Machač, Eberle - Strnad, Havlíček, Bílek.

Ostatní zápasy 11. dubna (od roku 1966):



11. dubna 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 8:1 (5:1, 1:0, 2:0)

11. dubna 2014 RYTÍŘI KLADNO - PIRÁTI CHOMUTOV 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK