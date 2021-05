Narozeniny:

- Miloslav Růžička – 56 let. Příliš velkou stopu v kladenské historii nezanechal obránce Miloslav Růžička. Ještě jako junior naskočil ke čtyřem zápasům sezony 1983/84, tedy v ročníku, kdy Kladno válčilo jen v nižší soutěži. V dospělém hokeji se pak příliš neuchytil. Mnohem víc se pak prosadil až jeho syn David.

- Radim Skuhrovec – 47 let. Litvínovský odchovanec Skuhrovec si musel své místo mezi muži tvrdě odpracovat. Začínal až ve třetí nejvyšší soutěži v Děčíně a v litvínovském B-týmu. Několik sezon také válčil za Ústí nad Labem. Kladno pro obránce Skuhrovce bylo první štací v nejvyšší soutěži. Za Středočechy odehrál čtyři sezony, zažil s nimi pád do nižší soutěže v sezoně 2001/02, o rok později ale pomáhal také k rychlému návratu mezi elitu. Po postupu odešel do Litvínova, kde hrál až do konce kariéry. Právě u chemiků se dal i na trenérskou dráhu, které se věnuje dodnes.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1973 – Josef Vimmer. Jedna z nevýraznějších postav kladenské historie byla Kladnu věrná naprostou většinu své kariéry. Výjimkou byla jen vojenská služba. Právě ale tato povinnost stála nejen Vimmera, ale i jeho věhlasné parťáky Lidického s Karasem první ligový titul. Přestože celá slavná trojka spolu debutovala najednou, právě Josef Vimmer v Kladně vydržel nejdéle. Za Kladno nakonec odehrál 446 ligových zápasů a je autorem 286 branek. Produktivnější byli jen Eduard Novák a Milan Nový. Po skončení aktivní kariéry byl také úspěšným trenérem. Jako trenér byl mimo jiné i u posledního kladenského titulu v roce 1980.

- 1974 – Martin Šašek. Skvělý start mezi dospělými měl Martin Šašek. Ke svému prvnímu zápasu nastoupil v lajně debutantů s Pavlem Hlaváčkem a Milanem Novým. Nejlépe se tehdy dařilo právě Šaškovi, který hned zaznamenal dva přesné zásahy. Přesto moc dalších šancí nedostal. Během tří sezon (přerušených vojnou) nastoupil pouze k 16 zápasům. Naskočil také za kladenský B-tým, který hrál v Lovosicích. Později působil mimo jiné také v Kopřivnici či Přerově.

Historické zápasy 11. května (od roku 1966)



V rozhodujícím pátém zápase o třetí místo v roce 1973 prohrálo Kladno na ledě Slovanu Bratislava 4:5 až po samostatných nájezdech. Bronz byl přitom velice blízko, protože domácí Dušan Žiška vyrovnal až čtvrt minuty před koncem. Na druhou stranu je nutné přiznat, že dlouho to vypadalo na jasnou výhru Slovanistů. Ti vedli po dvou třetinách už 3:0, když hosté pohrdli i takovou šancí, kdy jeli Bauer s Pospíšilem sami na gólmana Sakače! Jenže ve třetí třetině se i Kladnu začalo střelecky dařit a během 12 minut vyrovnalo! Když pak minutu před koncem trefil přesně Václav Sýkora, zdálo se hotovo, ale stejný borec v zápalu boje ostře dohrál Mrukviu, dostal pětiminutový trest a Slovan vyrovnal.



Prodloužení nerozhodlo, nicméně v nájezdech už byl Slovan lepší, hned v úvodu mu dali klid Nedomanský a M. Šťastný. Kladenští Sakače nepřekonali ani jednou, a tak nakonec odjeli domů s prázdnou. Gól dokonce nedal ani Josef Vimmer, jenž se loučil s kariérou. Neuspěl v první sérii.



11. května 1973 TJ SLOVAN CHZJD BRATISL. - TJ SONP KLADNO 5:4 SN (1:0, 2:0, 1:4 - 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Milan Mrukvia, 28. Václav Nedomanský, 33. Marián Šťastný, 59:45 Dušan Žiška EAG (6/4) [Milan Mrukvia, Štefan Kordiak, Dušan Žiška], 80:00 Václav Nedomanský GWS - 42. Bohumil Čermák (Eduard Novák) 4/4, 48. Eduard Novák (František Pospíšil), 52. Jan Novotný (Josef Vimmer), 59. Václav Sýkora (Bohumil Čermák). Vyloučení: 4:5, navíc Václav Sýkora (Kladno) na 5 min. a na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 36:45 (12:9, 10:10, 6:19, 8:7) Diváci: 2700.

Sestava Kladna: Termer - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Neliba - Vimmer, Novotný, Bauer - Novák, Sýkora, Kofent - Nedvěd, Rys, Hrabě.

Předposlední 43. kolo nabídlo v roce 1974 televizní zápas Kladno - Litvínov. Pouhých 1200 diváků sledovalo už hodně unavenou hru obou týmů a přece jen lepší Kladno, které zaslouženě vyhrálo 7:4. Rozhodl skvělý vstup do utkání, kdy během tří minut vedli domácí 3:0. Litvínov poté vystřídal brankáře, stáhl hru na dvě pětky a hru srovnal. Nicméně Kladno, jemuž dobře zahráli štírci Vejvoda s Rysem, ho už vyrovnat ani jednou nenechalo.

11. května 1974 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 7:4 (4:1, 1:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 6. Bohumil Čermák, 7. Lubomír Rys (Zdeněk Nedvěd), 8. František Pospíšil (Václav Sýkora), 17. Zdeněk Müller, 39. Lubomír Rys (Zdeněk Nedvěd), 54. Miroslav Křiváček (František Pospíšil) PP1, 60. Jaroslav Vinš (Václav Sýkora) - 14. Zdeněk Bahenský (Oldřich Obrtlík), 23. Antonín Waldhauser, 47. Josef Straka (Antonín Waldhauser), 58. Petr Zelenka PP1. Vyloučení: 3:2 Využití: 1:1 Střely na branku: 43:25 (17:5, 14:11, 12:9) Diváci: 1200.

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Biskup - Šašek, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Bauer - Nedvěd, Rys, Kofent.

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK