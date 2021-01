Narozeniny:

- Martin Táborský – 47 let. Rodák z Hradce Králové dorazil do Kladna spolu se starším bratrem Pavlem. Oba byli obránci. Mladší z bratrů v Kladně vydržel tři sezony. Po konci v Kladně působil například v Dánsku. Ještě v loňské sezoně byl hrajícím trenérem Hronova.

- Patrik Moskal – 40 let. Naopak Moskal v Kladně vypomáhal pouhé dva zápasy, ve kterých se zapsal jedním gólem. Útočník, který je mimo jiné posledním českým juniorským mistrem světa, si vyzkoušel extraligu v Třinci, Karlových Varech či Liberci. Nejvíce se ale prosadil v první lize. Nejlépe se mu povedla sezona 2014/15, kdy za Šumperk nasbíral 64 bodů.

Ligový debut za Kladno:

- 1998 – Dušan Huml. Jen čtyři dny po svých 24. narozeninách si připsal debut v kladenském dresu Dušan Huml. Zkušenosti z nejvyšší soutěže měl už ale z mateřské Plzně. V Kladně vydržel ale pouhé dva zápasy.

Rekordy a zajímavost:



- 1953 – V sezoně 1952/53 se Chomutovu opravdu dařilo, naopak Kladno bylo mezi nejlepšími teprve druhým rokem. Když tedy Středočeši jeli do Chomutova, favorit byl jasný. Chomutov vyhrál s přehledem 22:1. Dodnes je to nejvyšší porážka Kladna. Do historie se to zapsalo i jako zápas Kladna s největším celkovým počtem branek.



- 1967 – Další ne úplně pozitivní rekord. Hráči Bratislavy vyslali na brankáře Termera 66 střel. Ten ale zazářil a Kladno tak ve slovenské metropoli vybojovalo remízu 3:3. Stejný počet střel ještě vyprodukovalo Brno v únoru 1970.



- 1994 – Hattrick Martina Procházky při výhře 7:4 nad Jindřichovým Hradcem.



- 2008 – Kladno vyhrálo nad Třincem 3:0. Protože ale Třinec neoprávněně nasadil Petera Barinku, Kladno si zapsalo kontumační výhru 5:0.



- Rytíři si přesně po třech letech zahrají s Benátkami. 11. ledna 2017 vyhráli na jejich ledě 4:1. Dobře tehdy zahrál například současný trenér Kladna Jiří Burger, který se jednou trefil a přidal dvě asistence. Zápas ze současného kádru pamatuje ještě trojice Zelingr, Machač, Kubík.

Zápasy s kulatým výročím:

V letech končících na jedničku se nic nehrálo.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů:



V sestupových letech 1983 a 2002 odehrálo Kladno dvě povedené partie na ledě Litvínova, kde shodou okolností loni naopak zásadní bitvu nezvládlo. 11. ledna 1983 mužstvo snažící se odlepit ze dna tabulky vyhrálo na severu Čech po divokém průběhu 7:6. Kladenské tehdy hodně hodně držel Vladimír Kameš, který zaznamenal čtyři kanadské body. Proti němu hráli budoucí spoluhráči z Jihlavy národního týmu Petrové Rosol a Klíma, společně vytvořili skutečně legendární trojku.



Otřes mozku si ze zápasu odnesl kladenský Václav Sýkora, jenž později oba kluby trénoval.



Zápas měl podle rozhodčího Aubrechta slabou úroveň a zejména domácí hráli prý zvláštně. A fanoušci na ně pískali. Kladnu ale výhra k ničemu nepomohla, stejně později sestoupilo.



11. ledna 1983 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 6:7 (1:2, 3:1, 2:4)



Branky a nahrávky: 02:15 Petr Rosol (Vladimír Růžička, Kamil Prachař) PP1, 31:51 Vladimír Růžička (Zdeněk Zíma), 32:54 Josef Chabroň (Vladimír Jeřábek) PP1, 36:22 Petr Klíma, 43:48 Jindřich Kokrment (Miloš Tarant), 55:31 Miloš Tarant (Jindřich Kokrment, Arnold Kadlec) PP1 - 08:40 Alexander Vrňák (Vladimír Kameš, Petr Fiala) PP1, 17:45 Alexander Vrňák (Vladimír Kameš), 23:58 Jiří Kopecký (Jan Novotný), 42:24 Vladimír Kameš (František Kaberle), 52:39 Vladimír Kameš (František Kaberle, Alexander Vrňák), 52:54 Jan Novotný (Petr Tatíček), 58:49 Zdeněk Müller (Jiří Kopecký) PP1



Vyloučení: 5:8, navíc Vladimír Macholda (Litvínov) na 10 min. Využití: 3:2 Zásahy kladenských brankářů: 15 (5, 6, 4) Diváci: 7000



Sestava Kladna: Krása - Hořava, Neliba, Vinš ©, Tatíček, Kaberle, Větrovec - Dudáček, Sýkora (od 30. Libert), Skrbek - Kopecký, Müller, Novotný - Vrňák, Kameš, Fiala.



Zápas v Litvínově z roku 2002 byl jednoznačnější, přitom tady šlo o hodně oběma mužstvům. Tehdy totiž byli jasně nejslabší z celé extraligy. Litvínov měl na Kladno pohodlný náskok, a tak hosté věděli, že musí nutně vyhrát. Zápas se jim nečekaně hodně povedl, už v první části se dvakrát trefil Ladislav Svoboda, po snížení Kroupou zase ve druhé části v oslabení skóroval Michal Havel. Jeho gól byl zlomový, Litvínov se už nechytil. A v poslední části Kladno s koučem Jaromírem Šindelem (9. listopadu 2001 vystřídal Zdeňka Vojtu) dominovalo. Byla to druhá nejvyšší výhra Kladna v Litvínově (nejvyšší byla 9:1 v sezoně 65/66) a nasměrovala tým ke stíhací jízdě. Ta vyvrcholila v posledním kole základní části, kde v utkání na domácím ledě opět hostili Litvínov. A přes drtivou převahu padli.



11. ledna 2002 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:9 (1:2, 1:2, 0:5)



Branky a nahrávky: 19:08 Vlastimil Kroupa (Martin Filip, Jindřich Kotrla) PP1, 31:27 Lukáš Poživil (Jiří Gombár) - 02:56 Ladislav Svoboda (Tomáš Klimt, Jan Dlouhý), 11:10 Ladislav Svoboda (Jan Dlouhý, Michal Havel), 25:16 Michal Havel SH1, 29:08 Tomáš Horna (Mario Cartelli), 40:20 Jan Kruliš (Robert Kysela, Jan Dlouhý) PP1, 51:49 Radek Gardoň (Ladislav Svoboda), 53:24 Radek Gardoň (Jan Dlouhý, Jan Kruliš) PP1, 54:03 Václav Skuhravý (Ladislav Svoboda, Mario Cartelli), 59:12 Tomáš Plekanec (Radek Gardoň, Tomáš Klimt)



Vyloučení: 3:4 Využití: 1:2 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 37:45 (15:19, 12:12, 10:14) Diváci: 2200



Sestava Kladna: Orct - Skuhrovec, Dlouhý, Kruliš, Hájek, Cartelli, Skrbek ©, Kříž - Svoboda, Gardoň, Klimt - Kysela, Kameš, Geffert - Havel, Horna, Hořava - od 41. Plekanec, Skuhravý.

Ostatní zápasy 11. ledna (od roku 1966):

11. ledna 1967 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 3:3 (1:0, 1:3, 1:0)

11. ledna 1974 TJ VTŽ CHOMUTOV - TJ SONP KLADNO 3:4 (0:3, 2:0, 1:1)

11. ledna 1977 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

11. ledna 1980 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 0:6 (0:0, 0:3, 0:3)

11. ledna 1983 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 6:7 (1:2, 3:1, 2:4)

11. ledna 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLEZAN STS OPAVA 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

11. ledna 1994 HC KLADNO - HC VAJGAR JINDŘICHŮV HRADEC 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)

11. ledna 1996 HC POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

11. ledna 1998 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC VELVANA KLADNO 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

11. ledna 2002 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:9 (1:2, 1:2, 0:5)

11. ledna 2003 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

11. ledna 2004 HC RABAT KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

11. ledna 2005 HC RABAT KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

11. ledna 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) / kontumováno 5:0

11. ledna 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 3:2 SN (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)

11. ledna 2013 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

11. ledna 2017 HC BENÁTKY NAD JIZEROU - RYTÍŘI KLADNO 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK