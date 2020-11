Narozeniny:

- Otakar Vejvoda – 70 let

Poslední ligový start za Kladno:

- 1980 – Antonín Vosyka – toho jsme si připomínali už 9. listopadu, kdy debutoval. 11. listopadu 1980 to byla derniéra jen ligová. Ještě několikrát byl náhradníkem, kdy sice byl na lavičce, ale do utkání nezasáhl. Zasáhl ale do utkání Poháru mistrů evropských zemí, naposledy 4. ledna 1981 proti Olimpiji Ljubljana.

- 1994 – Otakar Černý – alespoň do jednoho zápasu zasáhl v pěti sezonách, celkem má za Kladno 130 zápasů, nasbíral 25 bodů za 2+23.

Rekordy a zajímavost:

Hattricky:

o 1970 – Eduard Novák při výhře 5:3 nad Pardubicemi. Jeho první „jistý“ hattrick v kladenském dresu! Celkem zaznamenal 13 hattricků, jeden z toho byl dokonce vylepšen ještě o 4. gól.

 Možná ale měl Novák první hattrick už v roce 1967, také 11. listopadu. Ale rozcházejí se zde údaje. Zatímco dobový tisk uvádí za střelce Leoše Šubra, poznámky vedoucího mužstva uvádějí Nováka. Pokud by tedy vedoucí měl pravdu, byl by první hattrick už v tomto zápase. Pravdu už se patrně nedozvíme.

Zápasy s kulatým výročím:

Zase Pardubice a zase výhra. V listopadu se na ně Kladnu pravidelně dařilo a výjimkou nebyl ani rok 1970. Hostům už dozrávala jejich první mistrovská parta, to samé Kladnu. na obou stranách navíc hráli talentovaní borci, na nichž stála v 70. letech hodně úspěšná československá reprezentace, která získala tři tituly mistrů světa. V zápase exceloval Eduard Novák, který zaznamenal hattrick. nejpěknější branku dal ale obránce Pospíšil, slalomem projel celé kluziště. Navíc elegantně, tohle prostě ovládal dokonale.

11. listopadu 1970 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 9. František Pospíšil PP1, 24. Eduard Novák (Jan Kopřiva), 26. Eduard Novák (Zdeněk Hrabě, Jan Kopřiva), 27. Vladimír Markup (Zdeněk Nedvěd), 52. Eduard Novák (Zdeněk Hrabě) - 25. Bohuslav Šťastný, 54. Bohuslav Šťastný (Vladimír Martinec), 60. Josef Paleček (Vladimír Martinec)

Vyloučení: 4:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 26:27 (9:11, 10:6, 7:10) Diváci: 4400

Sestava Kladna: Vojta - Vejvoda, Pospíšil ©, Čermák, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva (od 41. Kofent), Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

Naopak přesně o deset roků později se Kladnu nepovedl domácí duel s Gottwaldovem, prohrálo 1:4. zápasy byl tak trochu událostí díky startu Eduarda Nováka, ikona kladenského hokeje, v dresu soupeře. Ale gól Eda tentokrát nedal. Za Gottwaldov stihl odehrát jednu kompletní sezonu, 44 zápasů s bilancí 14+9. měli ho tam rádi jako v Kladně, později ho třikrát oslovili s nabídkou první mužstvo trénovat.

V roce 1980 jeho tým, který se v té době pokoušel natrvalo usadit mezi československou elitou, více bojoval a brzká branka Otakara Vejvody, který ten den slavil kulaté třicáté narozeniny, ho nerozhodila. Za hosty nastoupila jména, která se ve zlínském hokeji po generacích opakují - Leška, Vlach, Veselý, ale to koneckonců i za Kladenské (Hořava, Čermák, Vejvoda, Nový).

11. listopadu 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 00:51 Otakar Vejvoda (Antonín Vosyka) - 20:37 Miloslav Sedlák, 43:23 Dušan Vojáček, 52:59 Dušan Vojáček (Vladimír Kocián), 57:48 Vladimír Kocián (Rostislav Vlach, František Pecivál) PP1

Vyloučení: 2:3 Využití: 0:1 Střely na branku: 21:31 Diváci: 4300

Sestava Kladna: Kolísek - Vejvoda, Větrovec, Hořava, Neliba, Vinš, Čermák - Vosyka (od 41. Vrňák), Martínek, Reckziegel - Dudáček, Nový ©, Fiala - Bauer, Müller, Novotný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Kladnu se celkově 11. listopadu, tedy na svatého Martina, historicky nedaří, získalo na tenhle datum jen dvě výhry v nejvyšší soutěži. O první s Pardubicemi v roce 1970 jsme psali výš, teď něco k vítězství na ledě Gottwaldova z roku 1967. Kladenský tým tehdy necestoval na led soupeře v roli favorita. Domácí vedl ex-mistr světa Vladimír Kobranov, jehož komunisté v 50. letech s dalšími členy národního týmu nesmyslně uvěznili po vyprovokovaném incidentu následujícím po zákazu odletu na MS do Londýna.



Kobranov vedl ševce v 60. letech tři roky, v tomhle zápase dokonce silně nachlazený, navíc jemu ani osmi tisícovkám diváků nedělalo Kladno vůbec radost. Své brejky zakončovalo s ničivou jistotou, na druhé straně chytil skvělý Termer víc než 40 střel. Dobový Čs. sport za výkon pochválil Šubrovu lajnu a také dvojici Štrojza - Nedvěd. Naopak Svobodě se víc líbila lajna Karasova.

Jak už jsme psali výš, podle tisku dal Eduard Novák dvě branky, podle zápisků tehdejšího vedoucího týmu dokonce tři.

11. listopadu 1967 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 14. Karel Trtílek (Antonín Tomaník), 36. Lubomír Koutný (Karel Heim) - 4. Eduard Novák (Zdeněk Hrabě), 15. Zdeněk Nedvěd (Jan Štrojza), 39. Leoš Šubr, 41. Josef Vimmer (Jindřich Lidický), 48. Zdeněk Hrabě 4/4, 56. Eduard Novák SH1

Vyloučení: 3:4, navíc Zdeněk Nedvěd (Kladno) na 10 min. Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 47:29 (13:7, 19:12, 15:10) Diváci: 8000

Sestava Kladna: Termer - Vinš, Pospíšil, S. Bauer, Kohout - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Šubr, Hrabě - Nedvěd, Stach, Štrojza.

Ostatní zápasy 11. listopadu (od roku 1965):

11. listopadu 1967 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)

11. listopadu 1969 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

11. listopadu 1977 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (4:0, 0:2, 0:0)

11. listopadu 1984 TJ SLEZAN STS OPAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

11. listopadu 1994 HC DADÁK VSETÍN - HC POLDI KLADNO 8:3 (2:1, 5:2, 1:0)

11. listopadu 1997 HC VELVANA KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

11. listopadu 2003 HC RABAT KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

11. listopadu 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK