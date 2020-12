Narozeniny: František Benedikt – 76 let. Obránce Benedikt dorazil do Kladna z Mladé Boleslavi. V modrobílém dresu vydržel jedinou sezonu. Během patnácti zápasů se jednou trefil. Po sezoně se opět vrátil do Mladé Boleslavi.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1994 – Pavel Trnka. Kvalitní obránce působil v Kladně ještě jako hodně mladý, přivedly ho kontakty na kamarády z reprezentace Patrika Eliáše a Tomáše Vokouna. V sezoně 1994/95 odehrál za Kladno 28 zápasů. Podíval se i juniorské mistrovství světa. V následující sezoně už ale působil za mořem. Přes farmářskou AHL se postupně probojoval až do NHL. Jeho působení zastavila výluka v sezoně 2004/05. Po návratu do Čech působil v mateřské Plzni. Poslední roky hráčské kariéry ale strávil ve Vítkovicích, kde stále pokračuje na trenérských pozicích.

- 2005 – Radim Kucharczyk. Ještě méně toho za Kladno odehrál Kucharczyk – pouhých 12 zápasů. Svou kariéru spojil nejvíce s rodným Vsetínem, se kterým získal extraligový titul, ale dokázal s ním postoupil do druhé nejvyšší soutěže. Postup do extraligy si užil s Olomoucí, kdy Kladno extraligu naopak opouštělo.

Statistiky dne: 11. prosince od roku 1965 Kladenští odehráli deset zápasů. Přesně polovinu jich prohrálo, naopak vyhrálo jen dvakrát. Ve zbylých zápasech byla výhra po prodloužení, výhra po nájezdech a remíza.

- Alespoň bod v těchto zápasech zaznamenalo 48 hráčů.

- Nejvíce se v zápasech hraných 11. prosince dařilo Radku Gardoňovi. Ten vstřelil tři góly a přidal jednu asistenci.

- Přes hranici tří bodů se dostal ještě Pavel Patera, který zaznamenal 1+2.

Zápasy s (půl)kulatým výročím: V kulatých rocích se nehrál žádný duel, ale v polokulatém ano - v roce 2005 Kladeňáci udolali po prodloužení Litvínov 3:2. V zápase představili jen, a pouze kladenští trenéři, protože proti domácí dvojce Müller - Tatíček stálo duo hostující: Sýkora - Fiala. Hosté hlavně měli hvězdného Roberta Reichela a ten připravil oba jejich góly. Nakonec to stačilo jen na bod, v prodloužení totiž rozhodčí podruhé z a sebou vyloučil Ivo Proroka a Jaroslav Kalla rozhodl.

11. prosince 2005 HC RABAT KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:2 PP (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 10:48 Tomáš Horna (Jaroslav Špelda) PP1, 40:58 Radek Gardoň (Jiří Tlustý, Jiří Zeman), 60:56 Jaroslav Kalla (Martin Ševc, Radek Gardoň) PP1 (4/3) - 30:23 Vojtěch Kubinčák (Robert Reichel, Ivo Prorok), 58:28 Jan Benda (Robert Reichel) EAG (6/4)

Vyloučení: 6:10, navíc Jan Hranáč (Litvínov) na 10 min. Využití: 2:1 Střely na branku: 39:37 (17:12, 12:13, 8:11, 2:1) Diváci: 2385

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Evan, Zeman, Špelda, Čech, Hájek - Kalla, Patera ©, Huml - Horna, Gardoň, Tlustý - Bílek, Kazatel, Mi. Frolík - Kucharczyk, Havel, Besser.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

11. prosince není historicky pro Kladno moc dobrým datem, vyhrálo totiž jediný zápas v řádné hrací době. Stalo se v roce 1968 proti Litvínovu. Dva góly dal Poldince už tehdy skvělý mladík Ivan Hlinka, za domácí se zase proti výborně chytajícímu Kočímu dvakrát prosadil Zdeněk Nedvěd. Hbité křídlo, které bylo vždycky hodně gólové. Vždyť branek mělo téměř pokaždé více než asistencí. Každopádně se Masaryk, jak se Nedvědovi pro jeho lánský původ přezdívalo, třikrát dotýkal elitní hranice dvaceti nastřílených branek v nejvyšší soutěží. Dvakrát skončil na devatenácti, jednou na osmnácti. V áčku vydržel bez pauzy 11 ročníků a získal při nich čtyři mistrovské tituly.

11. prosince 1968 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Zdeněk Nedvěd (Jindřich Karas), 18. Jindřich Lidický (Josef Vimmer, Jindřich Karas), 22. Zdeněk Hrabě (Adolf Stach), 33. Zdeněk Nedvěd (Jindřich Lidický, Jindřich Karas) PP1 - 31. Ivan Hlinka (Petr Zelenka), 39. Ivan Hlinka (Petr Zelenka)

Vyloučení: 5:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 30:22 (8:8, 16:7, 6:7) Diváci: 2300

Sestava Kladna: Termer - Bauer, Pospíšil, Čermák, Kohout, Benedikt, Stach - Vimmer, Rys, Lidický - Novák, Markup, Hrabě - Nedvěd, Karas ©, Štrojza.

Jako další zajímavý duel hraný 11. prosince jsme vybrali vůbec poslední zápas Kladna na Slovensku před rozpadem federace - 11. prosince 1992 v Popradu. Pochopitelně se jelo na Slovensko ještě víckrát (třeba hned po Novém roce do Košic, v play-off právě do Popradu), ale to už se jelo přes hranice.

Popradští měli tehdy zajímavý tým a zejména doma pod Tatrami byli hodně nepříjemní. Vyrovnaný zápas otočili z 1:3 na 5:4, když se trefil i jeden ze tří bratrů Turanovců v sestavě. Byli to tři obři, kteří spíše technickým Kladeňákům často dělali velké problémy. Nicméně excesy, které se děly o pár měsíců později v play-off, se tenkrát v prosinci neděly.

11. prosince 1992 HC ŠKP PS POPRAD - HC POLDI KLADNO 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 01:08 Pavol Paukovček (Stanislav Jasečko), 35:29 Ľubomír Pichonský (Arne Kroták), 36:52 Martin Frank (Peter Junas, Stanislav Jasečko), 47:15 Tibor Turan (Roman Stantien) PP1, 57:10 Habart Wittlinger PP1 - 02:15 František Kaberle, 15:11 Jan Kruliš (Pavel Patera, Tomáš Mikolášek), 25:22 Jan Kruliš (Josef Zajíc), 39:38 Miroslav Mach (František Kaberle) PP1 (4/3)

Vyloučení: 2:5 Využití: 2:1 Střely na branku: 38:36 (11:10, 14:13, 13:13) Diváci: 2388

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kuda, Veber, Černý, Mádl © - Mach, Zajíc, Čermák - Ton, Gardoň, M. Procházka - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

Ostatní zápasy 11. prosince (od roku 1965):

11. 12. 1968 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

11. 12. 1983 TJ STADION HRADEC KRÁLOVÉ - TJ POLDI SONP KLADNO 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)

11. 12. 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ AUTO ŠKODA ML. BOLESLAV 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

11. 12. 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 3:3 (1:0, 0:1, 2:2)

11. 12. 1992 HC ŠKP PS POPRAD - HC POLDI KLADNO 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)

11. 12. 1994 HC POLDI KLADNO - HC DADÁK VSETÍN 3:4 (0:3, 1:0, 2:1)

11. 12. 2001 HC SPARTA PRAHA - HC VAGNERPLAST KLADNO 6:3 (1:2, 4:0, 1:1)

11. 12. 2002 HC PROSTĚJOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

11. 12. 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 3:2 SN (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)

Statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK