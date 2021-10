Narozeniny

- Antonín Lukavský – 92. výročí narození

o Útočník Lukavský patřil mezi velké opory Kladna na přelomu 40. a 50. let. Tehdy sbíral v průměru více než gól na zápas. Velmi produktivní byl i v přátelských utkáních. Když Kladno poprvé hrálo v nejvyšší soutěži, Lukavský působil mimo Kladno. Po sestupu se ještě do Kladna vrátil a pomohl ke sportovnímu postupu mezi elitu. Zdálo se, že by si mezi tuzemskou elitou konečně mohl zahrát. Ale jeho naděje skončily po přátelských zápasech. I tak zanechal velmi pozitivní stopu v podobě 32 branek při 34 soutěžních startech. Zemřel 21. srpna 1997 ve věku nedožitých 68 let.

- Miroslav Dvořák st. – 70. výročí narození

o Rodák z Hluboké nad Vltavou Miroslav Dvořák patří mezi velké legendy českobudějovického hokeje. Vyjma dvouleté vojenské služby nastupoval v československé nejvyšší soutěži právě jen za Motor. Pro Kladno ale byl posilou pro zápasy s kluby NHL. Za mořem se do statistik zapsal i jednou asistencí na gól dalšího Jihočecha Jaroslava Pouzara. Borec, který se podílel na dvou světových zlatech, šesti stříbrech či na druhém místu z olympiády 1976, si nakonec v nejslavnější lize sám zahrál. Tři roky oblékal dres Philadelphie Flyers. Stejnou dobu hrál i v německé nižší soutěži. Na sklonku kariéry se krátce vrátil ještě domů do Českých Budějovic. Osud ale byl ke Dvořákovi krutý, když ho v pouhých 56 letech zabila zákeřná rakovina. Krátce si za Kladno zahrál i jeho syn Miroslav.

Ligový debut za Kladno

- 1985 – Michal Mádl

o V sezoně 1985/86, kdy Kladno hrálo v nejvyšší soutěži, naskočil mezi muže odchovanec PZtky Michal Mádl. Bohužel, zrovna v zápase v Jihlavě, kde Dukla vyhrála rekordně 10:0. Juniorský reprezentant se zlepšoval, ale po roce mezi dospělými musel narukovat na vojnu. Když se z ní vrátil, vydržel v Kladně přes čtyři roky, během kterých zaznamenal i pár reprezentačních startů. Odešel do Dánska a Japonska. Když se po pěti letech vrátil, vysloužil si na dres kapitánské céčko. Nakonec za Kladno odehrál solidních 408 ligových utkání. Později kapitánoval také v Karlových Varech či v druholigových Řisutech.

- 2009 – Petr Šinágl

o Karlovarský rodák a odchovanec to měl doma těžké. Do prvního týmu Karlovarských se šest let podíval jen k 32 zápasům a hrál hlavně v nižších soutěžích. Krátce se podíval do extraligy také v Plzni. Stabilní místo si vybudoval v Berouně, odkud byl už jen krok do Kladna. Ani tam ale nenaskakoval o moc více. Konkrétně za ročník 2009/10 zaznamenal deset startů v kladenském dresu. Později hrál mimo jiné také za Litoměřice nebo v Polsku, kde se velkou měrou podílel na třech ligových titulech.

- 2011 – Michal Gutwald

o Obránce Michal Gutwald patří mezi odchovance Kladna. Ale i pro něj byl složitý úkol probojovat se do prvního týmu mateřského klubu. Nejvíc příležitostí pro Gutwalda tak přišlo v sezoně 2015/16, kdy Kladno válčilo druhým rokem v první lize. Gutwald tehdy poprvé za Kladno odehrál většinu zápasů sezony. Ačkoliv vyloženě nezklamal, v play off už nenastupoval a po konci ročníku odešel na Slovensko. Zahrál si také ve Skotsku či Polsku, v současné době zápasí na francouzských ledech.

Poslední ligový start za Kladno

- 1990 – Karel Absolon

o Jen malou stopu v Kladně zanechal obránce Karel Absolon. Slávistický odchovanec přišel do Kladna před sezonou 1990/91. S týmem absolvoval letní přípravu, v lize ale dostal příležitost jen při čtyřech zápasech. Do statistik se zapsal pouze nepříliš lichotivými -4 ve statistice plus minus. Ještě několikrát byl Absolon připravený jako náhradník. Vrátil se zpět do Slavie Praha.

Rekordy a zajímavost

- 1985 – Při výprasku Kladna 0:10 v Jihlavě vyslali Středočeši na soupeřovu bránu jen 11 pokusů. Tento negativní rekord překonalo Kladno až v 20. března 2011 v Mladé Boleslavi. Tam ale 10 střel stačilo na výhru Kladna 2:1.

Zápasy s kulatým výročím

Před deseti lety Kladno pod Ještědem sice dobře začalo, ale skvělého Pince nepřekonalo a pak řádili Bílí tygři. Veterán Nedvěd dal dvě branky, jednu dokonce z trestného střílení. Trenér Kladna Jiří Kopecký nazval vystoupení svého celku ostudou…

11. října 2011 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - RYTÍŘI KLADNO 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 08:51 Michal Bárta (David Kajínek) PP1, 18:05 Petr Nedvěd (Tomáš Urban) SH1, 25:30 Petr Nedvěd PS, 30:12 Tomáš Vak (Tomáš Klimenta, Daniel Špaček), 31:51 Lukáš Krejčík (Petr Nedvěd), 54:32 Tomáš Klimenta (Daniel Špaček, Tomáš Vak). Vyloučení: 5:4 Trestná střílení: 25:30 Petr Nedvěd (Liberec) proměnil Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 39:34 (16:12, 7/8:8, 8:14) Diváci: 4049

Sestava Kladna: Chábera (od 30:12 Cikánek) - Drtina, Lepine, Toman, Růžička, Procházka, Piskáček, od 31. Gutwald - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Hovorka, Dragoun, Kalla - Bílek, Lukáč, Kuchler - Valský, Knotek, Kafka - od 21. Melka.

Ostatní zápasy 11. října (od roku 1965)

11. října 1968 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 2:2 (1:0, 0:2, 1:0)

11. října 1974 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 4:4 (2:2, 0:1, 2:1)

11. října 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 7:2 (3:0, 0:0, 4:2)

11. října 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ LOKOMOTIVA MEO. PŘEROV 3:6 (1:4, 1:2, 1:0)

11. října 1985 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 10:0 (3:0, 4:0, 3:0)

11. října 1988 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

11. října 1990 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI KLADNO 5:4 (1:1, 1:1, 3:2)

11. října 1994 HC POLDI KLADNO - HC INTERCONEX PLZEŇ 4:4 PP (1:0, 0:1, 3:3 - 0:0)

11. října 1996 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC POLDI KLADNO 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

11. října 2005 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC RABAT KLADNO 2:3 PP (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)

11. října 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 2:6 (1:1, 1:4, 0:1)

11. října 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC PLZEŇ 1929 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

11. října 2012 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 2:1 SN (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

11. října 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

11. října 2014 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

11. října 2017 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

11. října 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 7:5 (0:2, 4:1, 3:2)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1968, pád týdnů po ruské okupaci, vyrazilo Kladno do Bratislavy, kde v předešlé sezoně chytilo dvakrát šestku. Tentokrát ale zachytal neuvěřitelně Miroslav Termer, kluci před ním bojovali jako tygři a tým uhrál remízu 2:2. Tu Slovanu vystřelil tehdy elitní borec Ivan Grantner. Mimochodem Grantner o pár let později figuroval v aféře kolem ohlášeného přestupu Václava Nedomanského. Ten jako jedna z hlavních hvězd ligy chtěl ze Slovanu do Brna, což se tehdy nenosilo. Grantner tehdy také dostal stopku od klubu, údajně za porušení životosprávy. Oba borci nakonec hráli za Slovan dál, nicméně v roce 74 Nedomanský emigroval.

11. října 1968 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 2:2 (1:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Ivan Grandtner (Július Černický), 59:43 Ivan Grandtner (Jozef Golonka) EAG (6/4) - 25. Eduard Novák (František Pospíšil), 38. Zdeněk Nedvěd (Lubomír Rys). Vyloučení: 5:6 Využití: 1:0 Střely na branku: 51:17 (22:6, 16:5, 13:6) Diváci: 9600

Sestava Kladna: Termer - Stach, Pospíšil, Bauer, Kohout - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup - Šaloun.

V roce 1974 v duelu tehdy nejlepších celků tabulky vyhrál hokej. Vyprodaná Sportovní hala v Holešovicích viděla strhující utkání, v němž byli Kladeňáci několikrát napřed hlavně díky střelecké pohotovosti Milana Nového. Sparta zase měla skvělého kouče Luďka Bukače, ten v závěru zamíchal sestavou, nebál se stáhnout třeba reprezentanta Kochtu. A vyplatilo se, v závěru domácí vyrovnali na 4:4 Janem Eysseltem. Už jsme o něm psali, byla to zajímavá postava se smutným osudem. Necelý rok po tomhle utkání přišel po zásahu pukem o oko, na to konto se začaly používat plexi štítky. Eysselt, jenž byl hodně vzdělaný, byl uznávaným koučem, ale velmi brzy - v šedesáti - podlehl karcinomu slinivky.

11. října 1974 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 4:4 (2:2, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 02:26 Josef Horešovský (František Vorlíček), 15. Jiří Nikl (Václav Honc), 50. Jan Havel (Josef Horešovský), 56. Jan Eysselt - 01:14 Milan Nový (Otakar Vejvoda), 08:03 Ladislav Vysušil (Milan Nový), 38. Milan Nový (Eduard Novák), 46. Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller). Vyloučení: 2:2 Bez využití Střely na branku: 42:31 (16:12, 9:10, 17:9) Diváci: 14500 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Čermák - Filip, Sýkora, Bauer - Novák, Nový, Vysušil - Křiváček, Müller, Skrbek.

Po čtyřech kolech ročníku 77/78 byly bez ztráty bodu jen dva týmy - Kladno a Pardubice. Vzájemný souboj tak byl hodně sledovaný. Kladenští byli lepší, skvěle jim navíc zachytal Milan Kolísek. Nic nepodcenili ani ve třetí třetině za stavu 3:0 a uragánem a dalšími dvěma trefami zápas definitivně zlomili na svou stranu.

11. října 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 7:2 (3:0, 0:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 03:42 Milan Nový (Lubomír Bauer), 05:34 Bohumil Čermák (Jan Novotný), 19:01 Zdeněk Nedvěd (Otakar Vejvoda), 41:55 Zdeněk Nedvěd (Miroslav Křiváček), 44:01 Zdeněk Müller (Jan Neliba), 55:36 Milan Nový, 59:46 Lubomír Bauer (Milan Nový) 4/4 - 56:06 Milan Koďousek (Josef Slavík), 58:05 Jiří Novák (Bohuslav Šťastný). Vyloučení: 4:4 Bez využití Střely na branku: 39:34 (17:13, 11:12, 11:9) Diváci: 5700

Sestava Kladna: Kolísek - Melč, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Müller, Nedvěd - Novotný, Sýkora, Skrbek.

Bezpečně nejhorší zápas proti jihlavské Dukle zahrálo Kladno v roce 1985, kdy po dvou letech konečně zase hrálo nejvyšší soutěž. Prohra 0:10 je historicky nejvyšší. Částečnou omluvou je, že Dukla měla v týmu 7 čerstvých mistrů světa včetně Kladeňáka Michala Pivoňky, zatímco hosté dva - Miloše Hořavu s Vladimírem Kamešem. Petra Břízu nikdo nepřekonal, zatímco kladenští veteráni Krása s Kolískem se vystřídali v bráně oba.

11. října 1985 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 10:0 (3:0, 4:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 04:25 Oldřich Válek (Luděk Konopčík), 05:23 Aleš Polcar (Michal Pivoňka), 06:17 Ladislav Svozil (Antonín Micka), 23:48 Dušan Pašek (Jiří Kučera), 30:40 Michal Pivoňka (Jiří Kučera), 36:53 Jaroslav Benák, 38:28 Ladislav Svozil (Jan Hrbatý, Antonín Micka), 50:16 František Musil 4/4, 50:41 Ladislav Svozil (Oldřich Válek) PP1, 52:02 Antonín Micka (Ladislav Svozil) PP1. Vyloučení: 7:6, navíc Zdeněk Vojta (Kladno) na 5 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 31:11 (4/10:2, 8:5, 9:4) Diváci: 4860

Sestava Kladna: Krása (od 06:17 Kolísek) - Kadlec, Hořava, Větrovec, Tatíček, Mádl, Kasík, Petrus - Dudáček, Kameš, Fiala - Eberle, Sýkora ©, Novotný - Nedvěd, Beznoska, Vojta - Vrňák, Kopecký, Müller.

Odplata po třech letech, opět v Jihlavě, tentokrát bylo lepší Kladno. Hlavně hrálo kolektivněji, napsal do zápisu tehdy mezinárodní rozhodčí Jiří Lípa. Později se stal spolukomentátorem České televize, jeho syn v televizi také pracoval. Mimochodem Lípa v zápise informuje, že mezi druhou a třetí třetinou se kvůli výpadku proudu nehrálo 40 minut! Utkání se povedlo zejména obránci Petru Tatíčkovi a útočníkovi Zdeňku Vojtovi. Tatíček za stavu 2:0 pro Jihlavu snížil a těsně před koncem druhé třetině dokonce poslal hosty do vedení. To i díky dvěma trefám Zdeňka Vojty už uhájili. Dodejme, že Vojta s Tatíčkem trénovali úspěšně Kladno od roku 2011 (s Jiřím Kopeckým).

11. října 1988 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 10:23 Tomáš Sršeň (Roman Mejzlík), 28:17 Ervín Mašek (Josef Štraub) - 32:52 Petr Tatíček (Vladimír Kameš) 4/4, 38:37 Jiří Dudáček (Drahomír Kadlec), 39:04 Petr Tatíček (Vladimír Kameš), 46:28 Zdeněk Vojta (Jiří Dudáček) PP1, 53:52 Zdeněk Vojta (Jiří Dudáček) SH1. Vyloučení: 5:6 Využití: 0:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 28:28 (12:3, 11:9, 5:16) Diváci: 3040

Sestava Kladna: Dudáček - Kadlec, Hořava, Kasík, Tatíček, Lhotský, Bakula, Pospíšil, Mádl - Dudáček, Nový ©, Vojta - Kuthan, Kameš, Fiala - Matula, Knotek, Slabý - Jágr, Čermák, Zajíc.

Hvězdné války, tak nazvali komentátoři zápas Plzně a Kladna v roce 2012. Aby ne, Plzeň měla Martina Straku a také tehdy ještě ne tolik známého Fina v bráně Tuuku Raska. Kladno kolem Jágra seřadilo hvězdné komando Plekanec, Tlustý, Židlický a Kaberle. A to nepočítáme další star jako Pateru nebo Hlaváče. Plzeň se ale nelekla. Půjčila si na zápas ex-kladenského Martina Ševce, který sice Kladnu daroval chybou vedoucí trefu, ale pak už hrál výborně a s ním celé domácí mužstvo. To vyrovnalo po vlastní brance Ivana Majeského a Kladno se už neprosadilo. Ani Jágr, jehož výborně hlídal tehdy mladý Jan Kovář - oba později zahráli výborné společné partie v reprezentaci. Oba také úspěšně proměnili nájezdy, které rozhodovaly. Jágr však zůstal z Kladna osamocen, a tal dva bod slavili Západočeši.

11. října 2012 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 2:1 SN (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24:21 Milan Gulaš PP1, 65:00 Jan Kovář GWS - 04:23 Jiří Tlustý (Tomáš Plekanec, Marek Židlický). Vyloučení: 3:2, navíc Petr Mocek (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 1:0 Střely na branku: 33:21 (9:10, 12:8, 11:1, 1:2) Diváci: 8236 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Chábera - Židlický, Černošek, Majeský, Kaberle, Macholda, Mocek, Piskáček - Jágr, Plekanec, Tlustý - Hovorka, Patera ©, Hlaváč - Eberle, Dragoun, Látal - Valský, Melka, Kuchler - od 26. Bicek.

Na střídačce Vladimír Růžička, na ledě oba bratři Kašové, Kämpf, Rutta, Šulák, Růžička. Taková jména nasadil Chomutov v I. lize proti Kladnu v roce 2013, ale hostům skvěle zachytal Jan Chábera, výborně bránili, a přestože na střely vyhráli drtivě Piráti, výhru odvezli Rytíři. Vítěznou branku dal bojovník Lukáš Kužel, který tehdy bojoval o smlouvu.

11. října 2014 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 59:55 David Kaše (Vladimír Růžička, Marek Hovorka) EAG (6/4) - 23:18 Petr Tenkrát (Jan Eberle, Antonín Melka), 41:25 Lukáš Kužel (Antonín Melka, Jan Eberle). Vyloučení: 3:6 Využití: 1:0 Střely na branku: 36:29 (13:10, 8:9, 15:10) Diváci: 4099

Sestava Kladna: Chábera - Bunda, Růžička, Gutwald, Kehar, Chalupa, Kania, Kužel - Rudovský, Dalecký, Hořava - Eberle, Melka, Tenkrát © - Havlíček, Pitule, Redlich - Strnad, Lukáč.

S Plzní prohrávalo Kladno v roce 2019 už 0:3, ale pak spustilo kolotoč. Hlavně Jágr se Stachem, pak se přidalo celé mužstvo. Výsledkem byl obrat, ale hosté pořád dotahovali. Nakonec t byl nádherný hokej s dvanácti pěknými góly a zasloužená a překvapivá výhra Rytířů.

11. října 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 7:5 (0:2, 4:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 26:55 David Stach (Ladislav Zikmund, Jaromír Jágr), 29:34 Jaromír Jágr (David Stach, Brendon Nash) PP1, 35:38 Tomáš Redlich (Patrik Machač), 38:20 David Stach (Matyáš Zelingr), 41:51 Tomáš Redlich (Michal Barinka), 46:49 Tomáš Kaut (Brendan O'Donnell, Jakub Strnad) PP1, 52:41 Patrik Machač - 07:24 Miroslav Indrák, 17:47 Vojtěch Němec (Vojtěch Budík), 23:01 Jakub Pour (Roman Vlach, Vojtěch Budík), 42:19 Michal Moravčík (Jakub Pour), 50:36 Milan Gulaš PS. Vyloučení: 6:6, navíc Michal Moravčík (Plzeň) a Ladislav Zikmund (Kladno) na 10 min. Trestná střílení: 50:36 Milan Gulaš (Plzeň) proměnil Využití: 2:0 Střely na branku: 30:28 (6:13, 16:7, 8:8) Diváci: 4623

Sestava Kladna: Godla - Nash, Austin, Zelingr, Kehar, Barinka, Smetana (od 21. Lakos) - Jágr, Stach, Zikmund - Valský, Kaut, O'Donnell - Redlich, Machač, Strnad © - Hajný, Melka, Š. Bláha.

Jan ŠEJHL