Narozeniny:

- Jiří Petrus – 57 let. Obránce Petrus dorazil do Kladna v sezoně 1986/87. Kladnu, které se tehdy vrátilo mezi elitu, ale k udržení nejvyšší soutěže nepomohl. V Kladně však zůstal a hned v další sezoně mohl slavit postup. Tomu přispěl i jedním důležitým gólem v kvalifikaci. V nejvyšší soutěži ale odehrál jen 9 duelů. Poté odešel do nižší soutěže. Do Kladna se ještě vrátil, ale to už byla jen dvouzápasová labutí píseň, byť tenkrát nemocemi zdecimovanému kádru hodně svým důrazem a přehledem pomohl. Naposledy působil v Řisutech, kde byl i asistentem trenéra.

- Roman Přikryl – 26 let. Plzeňský Roman Přikryl byl talentem, který obrážel mládežnické reprezentační akce. Přechod mezi dospělé ale nebyl úplně ideální. I proto ho mateřská Plzeň poslala na hostování do Kladna. Mezi Rytíři zaujal kreativní hrou a chytrými přihrávkami, díky nimž patřil mezi produktivní hráče. Odešel do Českých Budějovic, se kterými letos hraje v extralize.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1967 – František Šebek. Útočník Šebek začínal v PZ Kladno. Ještě než odešel na vojnu do Jihlavy a Litoměřic, stihl naskočit do pěti sezon s A-týmem. Po návratu z vojny ale už jen paběrkoval a nastupoval hlavně za kladenské béčko. Po sezoně 1966/67 svou kariéru ukončil. U hokeje ale zůstal a věnoval se úspěšně trénování nových talentů.

- 2017 – Petr Havlůj. Odchovanec kladenského hokeje se do áčka snažil probojovat v sezoně 2016/17. Sezonu si ale rovným dílem rozdělil mezi Rytíře a Řisuty. Právě v druholigovém klubu sezonu i dohrál. Sezonu to zkoušel i v Letňanech. Naposledy působil v kladenské Hvězdě v krajské soutěži. Věnuje se už také skautingu jako jeho otec, pracuje pro Ottawu Senators.

Zápasy s kulatým výročím:



Nehrály se žádné.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1975 už Kladno doslova sahalo po svém druhém titulu mistra. Deset kol před koncem drželo náskok na Jihlavu 10 bodů, což bylo při dvoubodovém systému vážně dost. I proto na tehdy už průměrné Brno přišlo skoro šest tisíc diváků, což bylo na Kladno hodně nadprůměrné. Hosty v úvodu podržel skvěle chytají Vlado Dzurilla a pak sami udeřili chytrou brankou Kunce, jenž nastřelil zezadu nohy Termera. Ale Nedvěd brzy vyrovnal a ve druhé třetině dal rozhodující branku Milan Skrbek po pěkné přihrávce Bohumila Čermáka. Brno sice předvedl v Kladně na tehdejší dobu výborný výkon, avšak vyrovnat se mu nepovedlo ani při power play. A protože druhá Jihlava prohrála ve Vítkovicích, klesla za Pardubice a na ty měli Kladeňáci k dobru už 11 bodů.

11. února 1975 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Zdeněk Nedvěd (Eduard Novák) EAG, 32. Milan Skrbek (Bohumil Čermák) - 12. Vladimír Kunc

Vyloučení: 2:2, navíc Ctirad Fiala (Brno) do konce utkání Bez využití Střely na branku: 28:27 (11:8, 8:11, 9:8) Diváci: 5500

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Sýkora, Skrbek - Nedvěd, Müller, Hrabě.

Ročník 1985/86 dopadl pro Kladno katastrofálně. Dva roky se snažilo o návrat do nejvyšší soutěže, a když se mu to konečně povedlo a v základní části vybojovalo slušné desáté místo, pokazilo skupinu o udržení. Tam se totiž nahrané body nepočítaly a místo toho dostal každý jen bonifikaci za umístění. Kladenští tak měli jen dva body a ty na ně v základní části doslova marné Brno brzy nahrálo.

Nicméně 11. února to ještě tak špatné nebylo. Kladno ve druhém kole skupiny napravilo prohru z ledu Slovanu Bratislava a porazilo České Budějovice 6:4. Byl to zápas jako na houpačce. Domácí bleskově vedli, pak ale dlouho jen dotahovali. Rozhodující trefu obstaral současný primátor města Milan Volf ve 43. minutě, následně vše jistil Drahomír Kadlec. Ve výborné bitvě byly body pro Kladno zasloužené, bohužel brzy přišly smutné časy.

11. února 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 6:4 (1:2, 3:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 00:57 Alexander Vrňák (Vladimír Kameš), 23:09 Petr Matula (Jan Novotný) PP1, 32:15 Petr Fiala (Petr Tatíček), 38:23 Jan Novotný (Vladimír Kameš), 43:00 Milan Volf (František Větrovec), 51:59 Drahomír Kadlec (Alexander Vrňák, Vladimír Kameš) - 13:11 Vladimír Caldr (Martin Beníšek), 17:48 Jiří Lála (Ladislav Kolda), 23:27 Petr Ondrejec (Radek Ťoupal), 33:19 Norbert Král (Jiří Lála)

Vyloučení: 1:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 38:20 (11:10, 13:7, 14:3) Diváci: 4300

Sestava Kladna: Krása - Mádl, Kasík, Kadlec, Horský, Větrovec, Tatíček - Eberle, Sýkora ©, Fiala - Vrňák, Kameš, Martínek - Dudáček, Beznoska, Vojta - Volf, Kopecký, Novotný - od 21. Matula,

Před dvěma lety sehrálo Kladno těžký zápas v I. lize v Prostějově, který měl výbornou sestavu s Divíškem, Račukem, Miklišem či Nouzou, Kladno ale posílil Tomáš Plekanec, jenž v té době nastupoval spíše za Brno. Jeho pomoc byla hodně znát, připravil i první gól. Také ale nedal trestné střílení a později se nechal vyloučit na 4 minuty. Vítěznou branku nakonec dával obránce Jiří Říha, výtečný střelec. Tým Kladna nakonec postoupil do extraligy.

11. února 2019 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 31:56 Radek Prokeš (Matouš Venkrbec, Václav Meidl), 49:51 Lukáš Žálčík (Marek Račuk) 4/4 - 06:51 Ladislav Zikmund (Tomáš Plekanec, Petr Vampola) PP1, 31:00 Tomáš Redlich (Tomáš Vildumetz), 42:00 Jiří Říha (Jakub Strnad, Petr Vampola). Vyloučení: 4:9 Trestná střílení: 23:12 Tomáš Plekanec (Kladno) neproměnil Využití: 1:0 Střely na branku: 45:32 (9:8, 20:16, 16:8) Diváci: 2651

Sestava Kladna: Cikánek - Nash, Zajíc, Říha, Kehar, Lakos, Hořava, Zelingr - Melka, Plekanec, Svedlund - Kubík, Vampola, Strnad © - Hajný, Machač, Zikmund - Vildumetz, Kaut, Redlich.

Ostatní zápasy 11. února (od roku 1966):



11. února 1967 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 3:4 (1:0, 0:4, 2:0)



11. února 1975 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)



11. února 1977 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 3:3 (1:1, 1:2, 1:0)



11. února 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 6:4 (1:2, 3:2, 2:0)



11. února 1990 TJ POLDI KLADNO - TJ VÍTKOVICE 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)



11. února 1997 HC OLOMOUC - HC POLDI KLADNO 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)



11. února 2009 HC ENERGIE K. VARY - HC GEUS OKNA KLADNO 3:2 PP (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)



11. února 2017 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



11. února 2019 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK