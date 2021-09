Narozeniny

- Jan Piskáček – 32 let. Kladenský rodák a odchovanec oblékl dres prvního týmu až po návratu ze zámořské juniorské soutěže. V Kladně nikdy nepatřil mezi produktivní beky, na své mládí ale předváděl poměrně spolehlivou defenzivní práci. Po třech sezonách v A-týmu ho přetáhla pražská Sparta. Za ní nastupoval osm let, rok ji vedl jako kapitán. Piskáčkovou bolístkou jsou poměrně častá zranění, vinou kterých opakovaně odehrál zhruba jen polovinu sezony. V létě 2021 spojení Piskáčka se Spartou skončilo. Sáhl po něm českobudějovický Motor, který se tak stal Piskáčkovým třetím extraligovým působištěm.

Ligový debut za Kladno

- 1990 – Karel Absolon, Tomáš Placatka a Otakar Vejvoda.

o Jen jepičí život mělo působení obránce Karla Absolona v Kladně. Slávistický odchovanec s Kladnem absolvoval letní přípravu, do ligy naskočil k pouhým čtyřem startům. Do statistik se zapsal pouze účastí u čtyř obdržených branek. Poté se vrátil zpět do Slavie. Pokud bychom seřadili všechny hráče, kteří prošli Kladnem dle abecedy, Absolonovi by patřilo první místo.

o První start mezi muži si odbyl také tehdy osmnáctiletý mladík Tomáš Placatka. Dlouho nastupoval například vedle Otakara Vejvody. Za celé čtyři sezony si Placatka připsal pouhých osm přesných zásahů, což bylo na obrovský talent málo. Na rok si odskočil dokonce do nižší soutěže, kde pomohl k postupu pražské Slavii. O soutěž výš to nebylo ono. Nakonec Placatka odešel do Dánska, kde hrál dlouhých jedenáct sezon. Stal se i dvojnásobným mistrem tamní ligy.

o V prvním kole dostal svou příležitost také Otakar Vejvoda. A hned ve druhém útoku po boku Radka Gardoně a dalšího juniora Tomáše Mikoláška, s nímž odehrál celé dětství. Pokračovatel slavného hokejové jména v premiérovém ročníku posbíral jen pět kanadských bodů. Bodovou explozi zažil až později, do historie Kladna vstoupil jako člen nezastavitelné Blue line spolu s Pavlem Paterou a Martinem Procházkou. V létě 1996 po zisku titulu mistra světa celá trojka odešla do Švédska. Tam se Vejvodovi ozvaly zdravotní problémy, které vyústily v předčasný konec kariéry velkého šikuly. Po letech ještě uvažoval o restartu kariéry doma v Kladně. Zdraví to ale nedovolilo. U hokeje zůstal alespoň jako trenér. Ve Švédsku rozvíjí mladé talenty.

- 1998 – Martin Táborský

o Mladší bratr slavnějšího Pavla měl za sebou hlavně angažmá v nižších soutěžích. Zatímco Pavel se v Kladně uchytil jen na jednu sezonu, Martin do kádru Středočechů patřil tři ročníky. Nebyl moc produktivní, ale v prvním roce patřil dle statistiky plus minus mezi ty spolehlivější obránce. Z Kladna odešel do Dánska. Později se ještě krátce mihl v dresu Pardubic, mnohem více toho ale odehrál v nižší soutěží.

- 2001 – Zdeněk Orct a Robert Kysela

o Zdeněk Orct se narodil v Liberci, hokejově ale patří k Litvínovu. U Chemiků předváděl dobré, kterém mu pomohly i k několika startům v národním týmu. Pravidelně zapisoval solidní úspěšnost zákroků kolem 93 procent. S Kladnem však hned v první sezoně zažil sestup. Přesto v klubu vydržel a oslavil tak nejen postup, ale Kladno ve svých osmi sezonách dotáhl hned čtyřikrát do extraligových play off. Když ho z branky vytlačil navrátilec ze zámoří Kopřiva, odešel Orct ještě na několik sezon do prvoligového Ústí. Dnes trénuje gólmany v reprezentaci.

o I druhá posila Robert Kysela dorazila z Litvínova, tehdy kolem toho byla velká pompa. Kysela se mohl chlubit sezónami, kdy překonal metu 50 kanadských bodů, ale i zlatem z mistrovství světa 1996 z Vídně. V Kladně dostal na dres hned áčko jako asistent kapitána, po sestupu už kladenské vedl jako kapitán. A počínal si dobře. Předvedl parádní sezonu, kterou končil jako neproduktivnější hráč celé soutěže. V Kladně vydržel celkem čtyři sezony. Kysela, stejně jako později Orct, odešel také do Ústí nad Labem.

- 2005 – Martin Látal

o Látal patřil mezi naděje českého hokeje. Od mládí pravidelně hrával s kluky o několik let staršími, podíval se i do reprezentačních výběrů. Záhy ale Kladno opustil, aby si vyzkoušel zámořskou juniorku. Po návratu do domoviny zamířil do Sparty. Do té doby spadá i aféra, kdy Látal častoval kladenské fanoušky nevhodnými posunky. Když pak přišel do Kladna, musel si to u příznivců řádně žehlit. Za tři sezony předváděl skvělé bruslení, kterému chyběla lepší produktivita. Později si zahrál mimo jiné za Karlovy Vary či Mladou Boleslav. Nyní se připravuje na angažmá v anglickém Sheffieldu.

Zápasy s kulatým výročím:

11. září 2001 začínala hokejová extraliga, ale hokej nikdo moc neřešil. Lidé se během dne dozvídali otřesné zprávy z USA, kde teroristé napadli několik cílů a nasměrovali letadla do obřích budov (dvojčat) Světového obchodního centra. Víc než slovo hokej se tehdy skloňovalo třetí světová válka, lidé se jí báli. Zápas Kladno - Zlín se nakonec hrál, za domácí tehdy debutovaly hvězdy z Litvínova Orct a Kysela a hrál také Tomáš Kaberle, který už měl za sebou dvě sezony v Torontu, ale tihle sezonu zahájil doma. Kysela dal hned při prvním střídání gól, ale domácí byli rádi za bod.

11. září 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC CONTINENTAL ZLÍN 3:3 PP (2:2, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 02:21 Robert Kysela (Jan Dlouhý), 17:00 Ladislav Svoboda (Václav Skuhravý, Tomáš Kaberle), 37:01 Ladislav Svoboda (Pavel Geffert) - 08:40 Petr Leška (Jaroslav Balaštík) SH1, 10:35 Petr Leška PP1, 24:35 Milan Ministr (Patrik Hučko) PP1. Vyloučení: 6:7 Využití: 0:2 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 40:47 (15:20, 11:16, 9:7, 5:4) Diváci: 3982

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, Dlouhý, Boháček, Kaberle, Skuhrovec, D. Patera, Hájek - Kameš (od 50. Havel), Gardoň ©, Klimt - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Kysela, Plekanec, Horna.

Ostatní zápasy 11. září (od roku 1965)

11. září 1973 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

11. září 1990 HC ŠK SLOVAN BRATISLAVA - TJ POLDI KLADNO 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

11. září 1998 HC VELVANA KLADNO - HC VÍTKOVICE 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

11. září 2005 HC SLAVIA PRAHA - HC RABAT KLADNO 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

11. září 2009 HC PLZEŇ 1929 - HC GEUS OKNA KLADNO 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Nepovedený úvod sezony mělo Kladno v roce 1973. Po prohře v Košicích 3:7 padlo i doma s Plzní, když brankáři Hovorovi nedalo ani gól. Zápas měl slavnostní úvod, když se klub loučil s dlouholetými oporami Zdeňkem Vojtou a Josefem Vimmerem.

11. září 1973 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 50. Václav Košan (Petr Otte). Vyloučení: 3:4 Bez využití Střely na branku: 25:26 (7:9, 6:9, 12:8) Diváci: 4135

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Novák, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Bauer - Nedvěd, Rys, Hrabě.

11. září 1990 HC ŠK SLOVAN BRATISLAVA - TJ POLDI KLADNO 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 07:43 Marián Horváth (Patrik Luža, Dušan Pašek) PP1, 12:48 Marián Horváth, 18:06 Marián Horváth (Ernest Hornák, Dušan Pašek), 58:30 Karol Ondreička (Ladislav Karabin) - 12:13 Josef Vrkota (Radek Aschenbrenner). Vyloučení: 6:7 Využití: 1:0 Střely na branku: 30:20 (13:6, 5:7, 12:7) Diváci: 3023

Sestava Kladna: Kameš - Lhotský, Veber, Absolon, Kasík ©, Mádl, Aschenbrenner - Dudáček, Eichenmann, Fiala - Vejvoda, Gardoň, Mikolášek - Placatka, Zajíc, Procházka - Matula, Vrkota, Vojta.

11. září 1998 HC VELVANA KLADNO - HC VÍTKOVICE 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15:56 Petr Tenkrát (Jiří Burger, Jiří Kameš) PP1, 36:47 Václav Eiselt (Petr Tenkrát, Zdeněk Eichenmann) - 00:15 Vladimír Vůjtek (Petr Hubáček, Libor Pavliš), 30:40 Libor Polášek (Martin Kotásek, Aleš Krátoška), 51:48 Zdeněk Pavelek PP1. Vyloučení: 4:2 Využití: 1:1 Střely na branku: 29:37 (13:10, 10:14, 6:13) Diváci: 3447

Sestava Kladna: Bílek - Židlický, Mádl ©, Kročák, P. Táborský, Dlouhý, Jelínek, M. Táborský - Vorel, Burger, Kupka - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Tenkrát, Kameš, Kaňka.

11. září 2005 HC SLAVIA PRAHA - HC RABAT KLADNO 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 18:23 Tomáš Žižka (Vladimír Sobotka), 23:01 David Hruška (Radek Dlouhý, Tomáš Vlasák), 25:16 Jaroslav Bednář (Jiří Drtina), 46:39 David Hruška (Jan Novák) PP1, 50:47 Josef Beránek (Marek Tomica, Jan Novák) SH1 - 06:08 Michal Havel (David Hájek, Ivan Huml) 4/4. Vyloučení: 13:10 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 38:33 (10:12, 13:10, 15:11) Diváci: 4212

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Zeman, L. Procházka, Špelda, Čech, Hájek - Bílek, Patera ©, M. Procházka - Mi. Frolík, Gardoň, Ma. Frolík - Horna, Kalla, Hluchý - Huml, Besser, Havel - Látal.

11. září 2009 HC PLZEŇ 1929 - HC GEUS OKNA KLADNO 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 46:58 Tomáš Vlasák (Jan Benda, Mark Bomersback), 47:25 Tomáš Vlasák TS - 18:02 Ondřej Šmach (Martin Frolík) 4/4. Vyloučení: 10:10, navíc Pavel Patera (Kladno) na 10 min. a do konce utkání Trestná střílení: 47:25 Tomáš Vlasák (Plzeň) proměnil Bez využití Střely na branku: 43:17 (10:8, 18:5, 15:4) Diváci: 7576

Sestava Kladna: Kopřiva - Toman, Kaberle, Mudroch, Šmach, Majeský, Dlouhý, od 21. Trončinský - Tomajko, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Čurilla, Bělohlav - Horna, Kalla, Tenkrát - Diviš, Frolík, Kuchler.

Jan ŠEJHL