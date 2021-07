Narozeniny

Roman Blažek – 56 let. Útočník Roman Blažek patří mezi kladenské odchovance. Za mateřský tým ale nastoupil pouze v přípravných zápasech. V sezoně 1983/84, kdy Kladno bojovalo jen v nižší soutěži, se tehdy ještě věkem junior Blažek podíval na střídačku i během soutěžního zápasu. Zůstal ale pouze náhradníkem, který do hry nezasáhl. Později se představil v dresech Litvínova, Třince či Slavie, se kterou vybojoval postup do extraligy. Mnohem více ale hrál v Německu. Nejvyšší soutěž u našich západních sousedů okusil ve Frankfurtu, více ale působil v nižších soutěžích.

Výročí úmrtí

2003 – Jiří Povolný. Kladenský rodák Povolný začínal s hokejem doma v Kladně, zahrál si ale také za České Budějovice. Do kladenského prvního týmu se poprvé dostal až jako osmadvacetiletý. Tehdy ale zůstalo jen u přátelských zápasů a Povolný působil v kladenském béčku. Nakonec přeci jen zasáhl i do tří sezon v dresu kladenského prvního týmu. Později byl v klubu také sekretářem. Kromě hokeje se věnoval i fotbalu v dresu SK Kladno. Zemřel nedlouho před svými 91. narozeninami.

Jan ŠEJHL