Narozeniny

- Michal Barinka – 37 let

o Michal Barinka se narodil ve Vyškově, hokejově začínal v Táboře, ale dospíval až v Českých Budějovicích. Tam zaujal natolik, že si ho v draftu NHL vybralo Chicago Blackhawks. Za ně si také nejslavnější ligu světa zahrál, více ale působil jen na farmě. Po návratu do Evropy spojil své jméno hlavně s Vítkovicemi, odkud pravidelně obrážel reprezentační srazy. Mimo jiné byl členem zlatého výběru na mistrovství světa 2010. Podíval se také na olympijské hry do ruského Soči, tehdy pod vedením svého tchána Aloise Hadamczika.

S brněnskou Kometou pak dosáhl i na titul českého mistra. Když Kladenští postoupili v sezoně 2018/19 do extraligy, Barinka byl vítanou posilou zadních řad. Když ale Rytíři extraligovou příslušnost neuhájili, Barinka odešel do Vítkovic, ze kterých se v dresu Kladna ještě objevil na krátké výpomoci.

- David Kuchejda – 34 let

o Podobně jako Barinka, ani Kuchejda nepochází z Českých Budějovic, ale také už od mládí budoval kariéru na jihu Čech. Stejně jako Barinku, i Kuchejdu si v draftu NHL vybralo Chicago Blackhawks. Kuchejda si sice zahrál v prestižní kanadské juniorské OHL, ale poté se vrátil zpět do Českých Budějovic. Pro sezonu 2011/12 zapůjčili Jihočeši Kuchejdu Rytířům, jenže u nich se herně i bodově trápil. Za celou sezonu zaznamenal pouhých šest kanadských bodů. Vrátil se opět do Českých Budějovic, kde působil až do sezony 2016/17, kdy Kuchejdovi přišla zajímavá nabídka z Bayreuthu hrajícího nižší německou soutěž. Od té doby působí u našich západních sousedů.

Výročí úmrtí

- 2008 – Miroslav Dvořák

o I třetím připomínaným hráčem je borec spojený s českobudějovickým hokejem. Za Kladno nikdy nenastoupil k ligovému zápasu, byl ale členem výpravy, která obrážela soupeře ze slavné NHL. Podle hráčů z tehdejší generace byl Dvořák skvělým parťákem i do v kabině. Ligovou kariéru spojil hlavně s jihočeským Motorem. Titul mistra ligy ale získal na vojně s Duklou Jihlava. Pravidelně byl také zván na reprezentační akce. Na kontě tak má olympijské stříbro, dva tituly mistra světa, šest stříber a také jeden bronz.

Zahrál si i v NHL, kde dvě sezony působil ve Philadelphii. S ní suverénně vyhrál svou divizi, v bojích o Stanleyův pohár ale Letci pohořeli. Co je zajímavé, byl úplně prvním Čechem, jehož vedení reprezentace povolalo z NHL na mistrovství světa (1983).

Objevil se také v dresu německého Kasselu, kariéru pak končil doma v Hluboké nad Vltavou. 12. června 2008 prohrál boj se zrádnou rakovinou. Bylo mu pouhých 57 let. Později se v kladenském dresu krátce objevil také jeho syn Miroslav Dvořák.

Jan ŠEJHL