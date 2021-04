Narozeniny:

- Michal Dragoun – 38 let. Rodák z Příbrami je odchovancem Sparty. S tou sice získal dva mistrovské tituly, ale ne vždy měl v kádru Pražanů úplně jisté místo. Před sezonou 2011/12 ho zlákalo do svého kádru Kladno. V kádru Rytířů vydržel 4 sezony. Byl tak mimo jiné u zajímavé výlukové sezony, ale také u pádu Kladna do první ligy. Když se nepovedl návrat, Dragoun odešel zpět do Sparty. Zahrál si také za Hradec Králové či Prostějov. V letošní sezoně pak chtěl pomoci rodné Příbrami do první ligy.

Sedmé kolo baráže 2019 je pro Kladno památné. Vyhrálo v Chomutově 3:1 hlavně zásluhou dvougólového Jaromíra Jágra, jehož vítězná branka navíc padla po fenomenálním průniku tehdy sedmačtyřicetiletého hokejisty. Jágr tehdy sebral puk na své polovině, objel obránce Šticha a krásně zmátl kličkou i brankáře Peterse. Skóroval navíc pod tribunou plnou kladenských fanoušků, kteří okamžitě spustili populární pokřik: My chceme Jardu Jágra na bankovce mít!"



Obětavost týmu prezentoval nejvíc ale Martin Kehar. Obličejem kryl ránu Chlouby a málem přišel o oko. I jeho fanoušci vyvolávali a v posledním zápase baráže ho dokonce přivítali ve svém kotli. „Pro ty kritiky, aby věděli, jak se to dělalo před dvaceti lety,“ usmíval se Jaromír Jágr, zatímco jeho někdejší kolega z reprezentačního útoku na OH v Naganu Vladimír Růžička musel s kyselým výrazem skousnout porážku jako kouč Pirátů.



Branky a nahrávky: 14:52 Petr Koblasa (Jan Stránský) - 04:33 Jaromír Jágr (Tomáš Plekanec), 48:35 Jaromír Jágr (Antonín Melka, André Lakos), 59:59 Jakub Strnad (Tomáš Plekanec, Brendon Nash) ENG. Vyloučení: 5:5 Bez využití Střely na branku: 26:22 (11:11, 6:6, 9:5) Diváci: 5250 (vyprodáno).Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, Strnad © - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, Kaut, Š. Bláha.

