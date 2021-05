Narozeniny

- Bořek Sláma – 41 let. Obránce Sláma, původem ze Žďáru nad Sázavou, vstoupil do velkého hokeje ve Slavii. Za Pražany v extralize odehrál pouze půlku sezony a více působil v nižší soutěži v Berouně. Právě tam si ho vyhlédlo Kladno. V sezoně 2003/04 odehrál za Kladno 25 zápasů. Do statistik se zapsal jednou asistencí a také -15 ve statistice plus minus. Vrátil se zpět do Berouna. Později se podíval do extraligy ještě na jeden zápas v ústeckém dresu. Jinak působil jen v nižších soutěžích. Objevil se mimo jiné v dresu Mladé Boleslavi či naposledy hrál v krajské lize za Králův Dvůr.

Vzpomínky na svět:

Za vzpomínku možná stojí ještě vystoupení tří Kladeňáků v dresu národního týmu na MS 2000 v Rusku. Češi s trojicí František Kaberle, Pavel Patera a Martin Procházka porazili 12. května Kanadu 2:1 a zejména Kaberle byl rád, že Kanaďané v závěru nepotrestali jeho vyloučení. Měl v tu chvíli ale jiné starosti, mstil totiž hrubý zákrok Todda Bertuzziho, jenž mu přetrhal vazy v koleni a připravil ho o finále proti Slovensku.

Stejná trojice plus brankář Milan Hnilička nastoupila 12. května 2001 v Hannoveru v semifinále proti Švédsku a vydřela výhru 3:2 po nájezdech. Tradičně jeden nájezd suverénní kličkou do bekhendu proměnil Martin Procházka, Milan Hnilička pustil jedinou branku. Rozhodl Viktor Ujčík, v minulé sezoně jako trenér Jihlavy velký protivník Kladna.

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK