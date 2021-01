Narozeniny:

- Radek Aschenbrenner – 52 let. Kladenský odchovanec naskočil k alespoň jednomu zápasu celkem do tří sezon, ale celý odehrál pouze ročník 1990/91, většinou s vrstevníkem Jiřím Veberem. Kladno pro něj však bylo pro "Ášu" jediným angažmá v nejvyšší soutěži. Vyzkoušel si ale také hokej v Dánsku, Německu či v hokejově exotickém Nizozemí. A v Řisutech, kde dlouho pomáhal obraně. Dnes působí u kladenské mládeže jako trenér a vedoucí školních tříd.

Ligový debut za Kladno:

- 1973 – Jan Neliba. Rodák z Příbrami prošel mládeží PZ Kladno. Svou první šanci v áčku dostal Fugas, jak se mu říká, při zranění tehdejšího kapitána Františka Pospíšila. Neliba se jí chytil a prosadil se mezi čtyřku obránců. V následujících letech vyhrál titul s Duklou Jihlava a hned čtyři s Kladnem. Dostal se do reprezentace, zahrál si na MS i olympiádě v Lake Placid 1980, také na Kanadském poháru 1981. Na kladenskou lavičku si stoupl i jako trenér. K titulu ale dovedl hned třikrát Vsetín a jednou na Slovensku Slovan Bratislava. Je členem Síně slávy kladenského hokeje.

- 2019 – André Lakos. Na ledě Litoměřic debutoval v rytířském dresu Rakušan André Lakos. Pro vysokého obránce s mezinárodními zkušenostmi to ale nebyla první zkušenost s českým hokejem. Dříve totiž nastupoval za Chomutov. Hrál i za Znojmo, ale to bylo v mezinárodní EBEL. Kladnu pomohl k postupu do extraligy, O rok později musel skousnout sestup, po kterém se s Kladnem rozloučil.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1969 – Jan Štrojza. Rodák a odchovanec Kladna. Do áčka nakoukl poprvé v sezoně 1963/64 a vydržel v něm čtyři sezony. Ty ale byly přerušeny vojnou v Jihlavě. Z Kladna odešel do Karviné.

Rekordy a zajímavost:

- 1993 – Hattrick Martina Procházky při výhře 8:5 nad Košicemi. Byl to druhý Procházkův hattrick v kladenském áčku.

Zápasy s kulatým výročím:

Před padesáti roky zdolalo Kladno doma České Budějovice 6:1. Však jim také mělo co vracet, předešlý zápas vyhráli Jihočeši doma 6:0! V Kladně ale neměli šanci, domácí navíc podle dobového tisku dávali krásné góly. Josef Vimmer po sólu od červené čáry, Luba Rys zase volejem po otočce a Jarda Vinš po skvostném pasu Edy Nováka. Poměr střel 44:17 hovoří za vše, hosty uchránil od debaklu brankář Plánička.



12. ledna 1971 TJ SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Eduard Novák (František Pospíšil) PP1, 12. Zdeněk Hrabě SH1, 30. Josef Vimmer (Lubomír Bauer), 37. Lubomír Rys (Vladimír Markup), 46. Milan Nový (Lubomír Bauer), 55. Jaroslav Vinš (Eduard Novák) - 25. Josef Pártl (Karel Pražák)

Vyloučení: 8:9, navíc Václav Mařík (České Budějovice) na 10 min. Využití: 1:0 V oslabení: 1:0

Střely na branku: 44:17 (17:5, 9:5, 18:7) Diváci: 3400

Sestava Kladna: Vojta - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.



Na to, že Kladno hrálo před dvaceti roky v Třinci jedenáctkrát v oslabení (navíc Kruliš za protesty dostal desítku), bojovalo statečně. Výborný Horčička kapituloval jen po ráně kanonýra Pavla Janků, který později hrál i v Kladně. Na začátku poslední třetiny Ladislav Svoboda srovnal a hosté si šli pro bod. Proti byl domácí Meluzín, který rozhodl. Vše jistil Skořepa gólem při kladenské power-play. Byl to pěkný zápas, v němž gólmani Vojtek a Horčička shodně čelili více než čtyřiceti střelám.



12. ledna 2001 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 13:51 Pavel Janků (Roman Meluzín, Jan Slavík) 4/4, 48:21 Roman Meluzín (Pavel Janků, Jan Slavík), 59:38 Zdeněk Skořepa (Mario Cartelli, Marek Zadina) PP1 - 41:28 Ladislav Svoboda (Jaroslav Kalla, Petr Kasík)

Vyloučení: 7:11, navíc Jan Kruliš (Kladno) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 41:42 (15:14, 10:12, 16:16) Diváci: 4228

Sestava Kladna: Horčička - Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Skuhrovec, Kasík, Kříž, Mádl © - Havel, Döme, Geffert - Sedlák, Plekanec, Vlček - Svoboda, Kalla, Kameš - Skuhravý, Bělka, Horna.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Už je to rok od slavného výjezdu kladenských fanouškům speciálním vlakem na zápas v O2 areně mezi Spartou a Rytíři. Fandové navázali na šedesát let starou tradici, kdy pět tisíc příznivců jezdilo za kladenskými hokejisty na pražskou Štvanici, kde měli při dostavbě své haly dočasný azyl a vybojovali v něm první mistrovským titul.

Skvělý zážitek okořenili v Praze i jejich miláčci – hokejisté Kladna v čele s fenomenálním Jaromírem Jágrem zdolali vedoucí tým extraligy po obratu z 2:4 na konečných 8:4. Právě Jágr byl hlavní hvězdou večera, v O2 areně hrál vždycky dobře. ve třetí třetině dvěma góly nasměroval svůj tým k výhře, navíc přidal dvě přesné přihrávky. Byl to krásný večírek kladenského hokeje.

12. ledna 2020 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 4:8 (3:2, 1:2, 0:4)

Branky a nahrávky: 01:26 Jan Košťálek (Lukáš Rousek, Andrej Kudrna), 10:21 Michal Řepík (David Tomášek, Tomáš Dvořák), 17:03 Robert Říčka (Vladimír Růžička, Lukáš Pech), 27:55 Robert Říčka (Petr Kalina, Lukáš Pech) - 08:58 Ladislav Zikmund (Brady Austin, Jaromír Jágr) PP1, 12:20 Antonín Melka (Brady Austin), 28:29 Brendan O'Donnell (Tomáš Kaut), 33:47 Petr Vampola (Brady Austin, Jaromír Jágr), 43:00 Jaromír Jágr (Ladislav Zikmund, Brendan O'Donnell) PP1, 46:33 Štěpán Bláha (David Stach), 49:42 Jaromír Jágr (Brady Austin, Petr Vampola) PP1, 53:17 Jakub Strnad ENG (4/6)

Vyloučení: 4:7 Využití: 0:3 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 36:28 (9:7, 17:14, 10:7) Diváci: 14016

Sestava Kladna: Godla - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka - Jágr, Vampola, Zikmund - Redlich, Machač, Strnad © - Valský, Stach, Š. Bláha - Melka, Kaut, O'Donnell.

A ještě krátký výlet do roku 1993, kdy Kladno hostilo Košice. A mělo na ně žízeň, pár týdnů předtím odehrálo na východě Čech zřejmě nejhektičtější bitvu s tímto soupeřem, kdy v hledišti i na ledě vládla doslova nenávist. Další zápas v Košicích už byl klidnější, ale v Kladně i tak bylo co vracet. A dařilo se to od první třetině, kdy domácí na soka vlétli a čtyřmi góly defakto rozhodli. Ubrali až za stavu 6:0. Že nepanoval klid, o tom svědčí potyčka Josefa Zajíce s Vlastimilem Plavuchou.

Zajímavostí zápasu byl i start Martina Lenďáka v dresu Košic - jeho syn za Kladno před pár roky také hrával. V dresu Kladna se kromě hráčských hvězd objevili také tři pozdější manažeři klubu: Václav Bartoš, Ota Černý a David Čermák.

12. ledna 1993 HC POLDI KLADNO - HC KOŠICE 8:5 (4:0, 3:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 06:49 Jan Kruliš PS, 11:40 Josef Zajíc (Zdeněk Eichenmann) SH1, 13:30 Otakar Vejvoda (Pavel Patera), 15:32 Josef Zajíc (Zdeněk Eichenmann, Jan Kruliš), 20:55 Petr Slabý (Zdeněk Eichenmann, David Čermák) PP1, 21:24 Martin Procházka (Radek Gardoň, Václav Bartoš), 36:34 Martin Procházka (Radek Gardoň, Václav Bartoš), 45:33 Martin Procházka (Radek Gardoň) - 28:29 Viliam Belas (Peter Veselovský), 30:59 Miroslav Hriňák (Peter Pinďár, Peter Veselovský) PP1, 39:13 Martin Mižík, 43:07 Peter Pinďár (Miroslav Hriňak, Peter Veselovský) PP1, 51:19 René Pucher (Martin Mižík) SH1

Vyloučení: 5:6, navíc Josef Zajíc (Kladno) a Vlastimil Plavucha na 5 min. a do konce utkání, Anton Bartánus (oba Košice) na 10 min. a do konce utkání Využití: 1:2 V oslabení: 1:1 Střely na branku: 45:31 (18:8, 14:12, 13:11) Diváci: 2413

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kuda (od 35. L. Procházka), Veber, Černý, Mádl - Slabý, Eichenmann ©, Zajíc (od 21. Čermák) - Bartoš, Gardoň, M. Procházka - Vejvoda, Patera, Mikolášek - Ruchař, od 45. Ton.

Ostatní zápasy 12. ledna (od roku 1966):

12. 1. 1969 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

12. 1. 1973 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 3:3 (1:2, 1:1, 1:0)

12. 1. 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

12. 1. 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠUMAVAN VIMPERK 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

12. 1. 1986 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

12. 1. 1988 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:2 (0:1, 2:0, 0:1)

12. 1. 1992 HC POLDI KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

12. 1. 1993 HC POLDI KLADNO - HC KOŠICE 8:5 (4:0, 3:3, 1:2)

12. 1. 1997 HC DUKLA JIHLAVA - HC POLDI KLADNO 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

12. 1. 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC KOMETA BRNO 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

12. 1. 2019 HC STADION LITOMĚŘICE - RYTÍŘI KLADNO 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

12. 1. 2020 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 4:8 (3:2, 1:2, 0:4)

Statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK