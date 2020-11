Poslední ligový start za Kladno:

- 1982 – Roman Smejkal – obránce, tehdy ještě junior. V sestavě se objevil celkem sedmkrát. Stihl jednu branku do sítě Sparty.

- 2009 – Jan Tomajko – statisticky: 97 zápasů, 25 bodů za 13+12

Rekordy a zajímavost:

- 11. listopad 1968 skončilo utkání se Slovanem Bratislava bez branek. V historii kladenských ligových zápasů máme čtyři taková utkání. Zbylé tři případy byly v roce 1999. Nejdříve dvě po sobě jdoucí utkání v lednu, další pak v následující sezoně, ale taktéž v to roce 1999 v říjnu.

- 2009 – Jedna z nejhorších třetin v kladenské historii. V Liberci Kladno inkasovalo ve druhé třetině hned osmkrát! Pro odlehčení se ale dá říct, že zbytek zápasu Kladno vyhrálo.

- 2014 – První utkání po rekonstrukci kladenského zimního stadionu - proti Šumperku.

Zápasy s (půl)kulatým výročím:

Opět nemáme kulaté výročí zápasů, tudíž jen půlkulatý zápas, zato krásný. Kladno jako nováček vyřídilo v roce 1985 Jihlavu 4:2. Dukla měla v sestavě 12 aktuálních či budoucích reprezentantů, z toho 6 čerstvých mistrů světa z Prahy! Včetně Kladeňáka Michala Pivoňky, který po téhle sezoně utekl a udělal velkou kariéru v NHL v barvách Washingtonu. Dukla byla lepším mužstvem, ale Kladeňáci ohromně bojovali, a přes minimum střel na branku (celkově jen 13!) se jim povedlo skóre otočit. Jihlavu zlomil hlavně zásah Miloše Hořavy 12 vteřin po začátku třetí části, ten padl v oslabení.

Úžasný zápas gradoval v závěru, ale i pochodovaly i nervy. Nejprve se poprali domácí V. Kameš se Svozilem a následně začal úřadovat rozlícený reprezentant František Musil. Ostrý chlapík, zeťák Jaroslava Holíka, napadl nejprve Václava Sýkoru a poté i Jiřího Dudáčka. Sýkora se bránil, ale trest do konce zápasu dostal dodatečně jen Musil. Rozhodčí Jiří Lípa vše poměrně barvitě líčí v zápise o utkání a v závěru žaluje na kladenského kouče Jaroslava Volfa. "Při odchodu z ledu mě slovně napadl slova: Koukáš na to a necháš je tam pozabíjet!"

Představte si tu vřavu, jakou tehdy spustilo skoro sedm tisíc kladenských fanoušků.

12. listopadu 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 27:33 Jan Novotný (Libor Martínek), 30:28 Milan Eberle (Václav Sýkora), 40:12 Miloslav Hořava (Vladimír Kameš) SH1, 59:49 Václav Sýkora (Milan Eberle) ENG (5/4) - 07:31 Michal Pivoňka (Luděk Čajka), 52:31 Ladislav Svozil (Antonín Micka)

Vyloučení: 5:5, navíc František Musil (Jihlava) na 5 min. Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 13:23 (3:8, 4:5, 6:10) Diváci: 6400

Sestava Kladna: Krása - Kadlec, Hořava, Mádl, Kasík, Větrovec, Petrus, Tatíček - Dudáček, Kameš, Vojta - Eberle, Sýkora ©, Fiala - Volf, Novotný, Martínek - Kuthan, Eichenmann, Vosátka (od 34. Kopecký).

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

Vítězný gól zápasu s Brnem v roce 1991 dal chvíli před koncem jediný hráč Kladna, jehož si moc fanoušků nepamatuje - Radek Novák. Tenhle obránce původem z Jičína se trefil pár vteřin poté, co Petr Slabý vyrovnal na 3:3. Novák byl členem reprezentační osmnáctky a má s ní bronz z ME. Do Kladna přišel už jako zkušenější hráč a vydržel dvě sezony. Zejména v té druhé byl vidět, dával góly, přesně přihrával, dobře bránil. Ale odešel do Pardubic, kde už se mu nedařilo a následovaly štace v nižších soutěžích, hlavně v Mladé Boleslavi a Jičíně.

Za Brno, které v té sezoně sestoupilo, nastoupilo hned několik hokejistů, kteří později přešli do Olomouce a vydatně jí pomohli na úkor Kladna k prvnímu mistrovskému titulu v roce 1994 - Čikl, Konečný i Nohel. A tehdy nastoupil také mladičký, ještě ani ne osmnáctiletý obránce Libor Zábranský, který později Kometu pozvedl z popela a udělal z ní jako majitel velkoklub.

12. listopadu 1991 HC POLDI KLADNO - HC ZETOR BRNO 5:3 (0:0, 1:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 33:20 Pavel Patera (Tomáš Mikolášek), 45:10 Josef Vrkota (Petr Slabý, Jiří Veber), 55:14 Petr Slabý (Jiří Veber, Radek Gardoň) PP1, 55:35 Radek Novák (Pavel Patera, František Kaberle), 59:48 Miroslav Mach ENG - 37:43 Pavel Janků (Martin Sychra), 42:30 Josef Duchoslav (Petr Molnár), 47:47 Roman Meluzín (Radek Haman) SH1

Vyloučení: 7:10 Využití: 1:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 39:31 (11:9, 14:8, 14:14) Diváci: 2100

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Mádl, Kuda, Veber, Novák, Kaberle - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Slabý, Gardoň, Vrkota - Vejvoda, Patera, Mikolášek - ve 44.-50. Placatka, Čermák.

Skvělé týmy plné hráčů se skvělou budoucností se sešly 12. listopadu 1993 v Litvínově. Domácí šiky vedl legendární Ivan hlinka, hostující Jan Neliba. A jeho hráči byli úspěšnější. zápas zlomil Milan Ruchař, který skóroval na 3:4 jen čtvrt minuty poté, co později kladenský Robert Kysela vyrovnal.

Zápas tehdy doprovodila i pořádná rvačka, kterou si rozdali na férovku dva ostří hoši z obou táborů - Ivo Prorok a Josef Zajíc. "Vyhrál jsem já, ale bylo to směšné," smál se po letech Zajíc. Rozhodčí Ivo Haber každopádně sebral oběma registračku.

12. listopadu 1993 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC KLADNO 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 08:03 David Balázs (Tomáš Vlasák, Martin Maškarinec), 23:19 Jan Čaloun, 47:14 Robert Kysela (Jan Alinč, Martin Kodada) - 03:51 Tomáš Mikolášek (Pavel Patera), 15:21 Josef Zajíc, 37:11 Libor Procházka (Martin Procházka, Radek Gardoň), 47:31 Milan Ruchař (František Kaberle), 59:33 David Čermák (Radek Gardoň) ENG

Vyloučení: 2:4, navíc Ivo Prorok (Litvínov) a Josef Zajíc (Kladno) trest ve hře Bez využití Střely na branku: 44:35 (9:13, 20:12, 15:10) Diváci: 4875

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, L. Procházka, Veber, Sikela, Černý - Murakami, Zajíc ©, Ruchař - Čermák, Gardoň, M. Procházka - Ton, Patera, Mikolášek - Kajer.

Ostatní zápasy 12. listopadu (od roku 1965):

12. listopadu 1966 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 2:8 (1:1, 1:5, 0:2)

12. listopadu 1968 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

12. listopadu 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 4:4 (2:2, 2:1, 0:1)

12. listopadu 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

12. listopadu 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

12. listopadu 1991 HC POLDI KLADNO - HC ZETOR BRNO 5:3 (0:0, 1:1, 4:2)

12. listopadu 1993 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC KLADNO 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

12. listopadu 2009 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC GEUS OKNA KLADNO 8:1 (0:0, 8:0, 0:1)

12. listopadu 2012 HC OCELÁŘI TŘINEC - RYTÍŘI KLADNO 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

12. listopadu 2014 RYTÍŘI KLADNO - SALITH ŠUMPERK 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

12. listopadu 2016 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

12. listopadu 2018 HC ZUBR PŘEROV - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK