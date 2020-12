Narozeniny:

- Luděk Výborný – 61 let. Brankář Výborný dorazil z Litvínova, když Kladno působilo v druhé nejvyšší soutěži. Odchytal většinu základní části, v play-off a v kvalifikaci už dvojku Kavana do branky nepustil vůbec. V Kladně vydržel ještě další dvě sezony, ale to už zastával pozici dvojky za Milanem Dudáčkem. Poté odešel do Berouna. Jeho synové hrají výborně fotbal, Kamil kopal i za Kladno.

Ligový debut za Kladno:

- 2018 – Ondřej Volráb. Proti Benátkám nad Jizerou si ligovou premiéru odbyl vytáhlý obránce Ondřej Volráb. Působil převážně v juniorce, ale za kladenské áčko přidal ještě pět zápasů. Před letošní sezonou se pořád ještě teprve devatenáctiletý bek rozhodl zkusit štěstí v juniorce švédského MODO.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2003 – Karel Bartanus. Necelý měsíc trvalo kladenské angažmá rodáka z Liptovského Mikuláše. Během osmi zápasů stihl dvě branky a jednu asistenci. Většinu kariéry strávil v nižších německých soutěžích, kde opravdu zářil. V nejlepší sezoně 2010/11 nasbíral ve třetí německé lize 119 bodů v 27 zápasech!

- 2008 – Andrej Novotný. Výpůjčka z Ústí nad Labem. V Kladně měl být výtečný obránce jen na měsíc, nakonec ale vydržel 24 zápasů. V modrobílém dresu stihl dva góly a šest asistencí.

- 2010 – Jan Platil. Kladenský rodák platil za řízného beka. V mateřském klubu ale mezi dospělými odehrál pouhých 12 zápasů, většinou jako mladý, při dalším působení už byl více zraněný. S hokejem však procestoval svět. Působil v kanadské juniorce a kanadskoamerické AHL, zkusil si švédskou ligu, zahrál si i v Rusku, Německu, na Slovensku, v Itálii i v Anglii.

- 2015 – Václav Kolářík. Poprvé si dospělý hokej vyzkoušel v sezoně 2013/14. Naskočil do všech barážových zápasů, Kladnu ale k záchraně nepomohl. Za Kladno bojoval i v první lize. Po konci u Rytířů toho odehrál nejvíc za Řisuty. Zkusil si ale i angažmá ve Skotsku.

Rekordy a zajímavost:

- 2008 – Zápas s Pardubicemi byl čtvrtou remízou po 60 minutách v řadě. Je to tak jedna ze dvou nejdelších sérií zápasů, kdy po řádné hrací době nebyl znám vítěz.

- 2015 – Hattrick Vítězslava Bílka při prohře 4:7 s Litoměřicemi. Jeho první a třetí gól dělilo 12 minut a 12 vteřin.

Zápasy s kulatým výročím:

V roce 2000 sice Kladno třikrát vedlo nad Plzní, ale ta nakonec v poslední desetiminutovce skóre otočila. Tehdy zářil Milan Antoš, který nejlepší roky prožil ve Slavii, ale i v Plzni ukázal dobré výkony jako tady proti Kladnu (2+1). Za hosty hrál také Martin Čech, později hrdina kladenských fanoušků, když jako nejlepší hráč baráže 2003 pomohl klubu zpět do extraligy. Bohužel Martin později zahynul při autonehodě.

12. prosince 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC KERAMIKA PLZEŇ 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 00:47 Michal Havel (Radek Gardoň), 34:48 Michal Havel (Jan Kruliš, Tomáš Klimt), 44:53 Tomáš Plekanec (Ladislav Vlček) - 07:13 Josef Straka (Milan Antoš), 39:18 Pavel Vostřák (Josef Řezníček, Josef Straka) PP1, 50:36 Milan Antoš SH1, 56:42 Milan Antoš (Pavel Vostřák, Josef Straka), 59:59 Milan Volák (Martin Čech) ENG(4/6)

Vyloučení: 6:7 Využití: 0:1 V oslabení: 0:2 Střely na branku: 39:36 (12:17, 12:11, 15:8) Diváci: 2298

Sestava Kladna: Pinc - Skuhrovec, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek - Svoboda, Kameš, Geffert - Havel, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček - Filipi.

12. prosince 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC MOUNTFIELD Č.B. 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

V roce 2010 podalo Kladno vynikající výkon a porazilo České Budějovice jasně 4:0. Brankář Falter tehdy vyčapal druhé čisté konto v sezoně a skórovala i současná opora áčka Vítězslav Bílek, jemuž tak nevadilo, že neproměnil trestné střílení. V bráně hostů byl tehdy uznávaný brankář ruské KHL Jakub Kovář. Ale nedochytal a střídal ho tehdy neznámý mladíček Šimon Hrubec, dnes opora Omsku.

Branky a nahrávky: 11:39 Jakub Valský (Radek Bělohlav, Martin Látal), 19:36 Sacha Treille (Milan Toman) SH1, 47:34 Pavel Patera (Jiří Bicek, Radek Bělohlav) PP1, 54:52 Vítězslav Bílek (Sacha Treille, Jaroslav Kalla)

Vyloučení: 5:5 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 44:28 (20:7, 10:7, 14:14) Diváci: 2030

Sestava Kladna: Falter - Kameš, Drtina, Růžička, Toman, Procházka, Piskáček, Platil - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Látal, Valský, Bělohlav - Eberle, Knotek, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Poprvé do zámoří! Kladno si jako mistr ligy vybojovalo v roce 1976 právo vycestovat do Kanady a USA k předvánočnímu turné, ale ne s týmy NHL jako o rok později, ale WHA, což byla tehdejší konkurence NHL. Soutěž přetáhla i některé hvězdy, zejména pak Bobby Hulla. Právě on se postavil Kladnu se svým týmem Winnipeg Jets jako první a zápas byl hodně zajímavý. Po bezbrankové první třetině šli Kladeňáci posílení o reprezentanty Dzurillu, bratry M. a P. Šťastné a Pouzara do vedení 4:0, ale Tryskáči nic nezabalili a v poslední třetině naopak dominovali oni. Otočili na 6:5 a hala šílela nadšením. I přes průběh zápasu domácí trenér Bobby Kromm pravil: „Ani minutu jsem si nemyslel, že by (oni = Kladno / Češi) byli lepší.“

Mimochodem Kladno nevedl jen Jaroslav Volf, ale svaz mu připojil ještě reprezentačního kouče Karla Guta.

Jets jsou slavným klubem. Po konci WHA přešli do NHL, pak ji sice na čas ztratili, ale teď už ji hrají pár let znovu a nastupovali zde i Kladeňáci Ondřej Pavelec, Michael Frolík a Jiří Tlustý.

Tehdy v roce 1976 byli úřadujícími šampiony WHL a měli skutečně nejkvalitnější soupisku: Kromě zmíněného Hulla na ní byli zejména skvělí Švédové Hedberg (31 gólů ve 30 zápasech), Ulf Nillson, Dan Labraaten a další. Z Kladna měli největší jméno v zámoří brankář Vlado Dzurilla a útočník Milan Nový. Dva měsíce před tímhle duelem zářili na prvním Kanadském poháru, kde ve slavném duelu s domácími Javorovými listy vychytal Dzurilla čisté konto a Nový zápas rozhodl (1:0).

Zajímavostí bylo, že zápas ve Winnipegu řídil před vyprodaným publikem tehdy špičkový český rozhodčí Rudolf Baťa.

Za zmínku stojí i to, že Winnipeg hned po utkání odletěl do Moskvy, kde se zúčastnil Poháru listu Izvestija a na úvod podlehl mužstvu Československa 2:3.

12. prosince 1976 (Winnipeg - Winnipeg Arena)

TJ SONP KLADNO - WINNIPEG JETS 5:6 (0:0, 4:0, 1:6)

Branky a nahrávky: 25:21 Lubomír Bauer (Peter Šťastný, Milan Nový), 28:49 Eduard Novák (Milan Nový, Peter Šťastný), 29:31 Jaroslav Pouzar (Peter Šťastný, Marián Šťastný), 30:42 Václav Sýkora (Otakar Vejvoda), 55:41 Antonín Melč (Jaroslav Pouzar, Peter Šťastný) - 44:01 Anders Hedberg (Ulf Nilsson, Perry Miller), 46:22 Dan Labraaten (Thommie Bergman, Willy Lindström), 48:01 Thommie Bergman (Ulf Nilsson, Anders Hedberg) SH1, 51:47 Kent Ruhnke (Bobby Hull, Ted Green), 53:46 Mats Lindh (Bill Lesuk), 56:02 Peter Sullivan (Willy Lindström, Dan Labraaten)

Rozhodčí: Rudolf Baťa - Ron Asselstine, Ross Keenan Vyloučení: 2:2 Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 31:20 (12:6, 9:4, 10:10) Diváci: 10023 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Dzurilla - Vejvoda, Čermák, Melč, Neliba, Kaberle, Pospíšil © - Novák, Nový, Bauer - M. Šťastný, P. Šťastný, Pouzar - Křiváček, Sýkora, Müller.

Ostatní zápasy 12. prosince (od roku 1965) :

12. prosince 1965 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

12. prosince 1972 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

12. prosince 1976 TJ SONP KLADNO - WINNIPEG JETS 5:6 (0:0, 4:0, 1:6)

12. prosince 1989 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI KLADNO 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

12. prosince 1991 HC VSŽ KOŠICE - HC POLDI KLADNO 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

12. prosince 1993 HC KLADNO - HC SPARTA PRAHA 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

12. prosince 2003 HC RABAT KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 2:1 PP (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

12. prosince 2004 HC RABAT KLADNO - HC JME ZNOJEMŠTÍ ORLI 2:2 PP (1:0, 1:2, 0:0 - 0:0)

12. prosince 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 5:4 SN (1:1, 2:2, 1:1 - 0:0)

12. prosince 2011 HC VÍTKOVICE STEEL - RYTÍŘI KLADNO 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

12. prosince 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC STADION LITOMĚŘICE 4:7 (2:4, 2:2, 0:1)

12. prosince 2018 HC BENÁTKY NAD JIZEROU - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK